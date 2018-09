Bilantul ploilor diluviene care au cazut sambata la Capul Bon, in nord-estul Tunisiei, a urcat la patru morti, doi barbati si doua femei care au fost luate de ape, a informat Ministerul de Interne, citat duminica de AFP.



In afara de barbatul de peste 60 de ani care s-a inecat la Takilsa, la aproape 60 de km de capitala Tunis, un alt barbat a murit la Bir Bouregba, in apropiere de Hammamet, potrivit purtatorului de cuvant al ministerului, Sofiene Zaag.



Doua surori au fost inghitite de viituri la iesirea din fabrica unde lucrau din Bou Argoub, la 45 km nord-est de Tunis.

