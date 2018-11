Vanturile violente si ploile abundente, care au facut cel putin 20 de victime in aceasta saptamana in Italia, au distrus de asemenea zeci de hectare de padure, in special in nordul tarii, au anuntat vineri autoritatile italiene, citate de AFP. Regiunea Veneto din nord-estul Italiei a fost deosebit de afectata, unde sute de copaci au fost dezradacinati pe versantii muntilor Dolomiti, in urma vanturilor extrem de puternice de joi. "Peisajul arata ca dupa un cutremur de pamant", a declarat guvernatorul acestei regiuni, Luca Zaia. Aproximativ 160.000 de persoane au ramas fara electricitate in Veneto.…