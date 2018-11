Stiri pe aceeasi tema

- Vanturile violente si ploile abundente, care au facut cel putin 20 de victime in aceasta saptamana in Italia, au distrus de asemenea zeci de hectare de padure, in special in nordul tarii, au anuntat vineri autoritatile italiene, citate de AFP. Regiunea Veneto din nord-estul Italiei a fost deosebit de…

- Aproximativ 6.000 de oameni au fost evacuati dupa alunecarile de teren din Tibet care au blocat cursuri importante de apa in urma inundatiilor masive, au informat autoritatile serviciilor de urgenta ale regiunii. S-a format astfel o bariera pe Raul Yarlung Tsangpo - principalul curs al Raului…

- Un ciclon puternic a avariat locuinte si a doborat copaci in statul Orissa (estul Indiei), determinand evacuarea a 300.000 de oameni, au informat joi autoritatile, potrivit dpa. "Pana acum nu au...

- Cel puțin 35 de persoane au murit și alte peste 100 au fost ranite dupa ce un camion care transporta benzina a explodat in statul Nasarawa din nordul Nigeriei, provocand un incendiu, au transmis autoritațile locale, citate de Reuters, scrie Mediafax.Oficialii Agenției Naționale de Gestionare…

- Bilantul inundatiilor, care au devastat statul Kerala din sudul Indiei, a crescut duminica la 445 de morti dupa descoperirea altor 28 de trupuri in urma retragerii apelor, potrivit autoritatilor citate de AFP. Un milion de persoane au fost instalate in adaposturi temporare si 15 persoane…

- Aproape 400 de persoane si-au pierdut viata in uma inundatiilor provocate de muson in statul Kerala din India, iar peste un milion de persoane au fost evacuate si trimise in zeci de mii de refugii de pe teritoriul tarii. Inundatia din statul Kerala este cea mai grava din ultimul secol din India. Autoritatile…

