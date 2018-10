Stiri pe aceeasi tema

- Deflagrația s-a produs sambata, la ora 22.43, intr-un bloc din cartierul Rașcani, de pe bulevardul Moscovei. Trei persoane au murit in urma exploziei de la etajul 14. Victimele sunt doua femei si un copil, transmite TVR Moldova. Corpurile lor au fost gasite sub daramaturi.

- Doi avocati care au condus lupta impotriva abuzului de putere si a coruptiei in Guatemala au fost desemnati luni castigatori ai premiului supranumit 'Nobelul alternativ', oferit de Right Livelihood Award Foundation, cu sediul la Stockholm, transmite dpa, potrivit Agerpres. Fundatia i-a rasplatit…

- Taifunul Mangkhut, care in acest moment genereaza rafale de vant cu o viteza de pana la 255 de kilometri la ora, se indreapta spre Filipine, autoritatile din acesta tara avertizand ca puternica furtuna tropicala va aduce cantitati mari de precipitatii si va produce inundatii.

- Elicopterul SMURD a fost solicitat in aceasta dupa amiaza sa intervina in localitatea Lumina judetul Constanta in ajutorul unei persoane ranite. Din primele informatii interventia are loc la biserica din localitatea Lumina. Cadrele medicale intervin in ajutorul unei persoane care ar fi cazut de la inaltime.…

- Politistii Postului de Politie Comunal Apahida cerceteaza imprejurarile in care s-a produs un accident rutier in urma caruia o persoana a fost ranita grav, iar alte doua au fost ranite usor. La data de 1 septembrie a.c., in jurul orei 15.50, pe raza localitatii Pata, comuna Apahida, judetul Cluj, s-a…

- Cel putin noua persoane au murit dupa ce Rumbia, cel de-al 18-lea taifun din acest an, a facut ravagii in estul si centrul Chinei, unde au fost afectati aproape 4 milioane de oameni, relateaza luni EFE. Sapte dintre victime au murit in orasul de est Xuzhou, alte 18 fiind ranite. In aceasta zona, aproximativ…

- Au fost evacuate 6 persoane dintr-un imobil, marti, in urma unui incendiu izbucnit intr-un apartament situat la etajul al doilea al unui bloc de locuinte din municipiul Curtea de Arges. La fata locului au intervenit doua autospeciale de pompieri si o ambulanta, au anuntat reprezentantii Inspectoratului…

- Nicoleta Dumitrescu Ploile abundente din ultima perioada au determinat autoritatile prahovene sa se intruneasca din nou, in regim de urgenta, pentru a analiza situatia familiilor din judet ale caror locuinte si gospodarii au fost afectate de inundatii si alunecari de teren si, ca urmare, au nevoie de…