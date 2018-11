Stiri pe aceeasi tema

- Orasul Le Gard a fost din nou plasat in stare de alerta portocalie vineri in asteptarea furtunilor si ploilor ce ar putea provoca inundatii de proportii in cursul zilei, in timp ce in departamentul Var a fost deja decretat codul portocaliu de joi seara, relateaza AFP preluata de Agerpres. Potrivit…

- Societatea civila cere: „Dati-ne Cimitirul Eroilor înapoi!” Mai multi membri ai societatii civile din R. Moldova, constituiti în Grupul de initiativa al proiectului „Cimitirul Eroilor din Chisinau. Recviem sau renaissance” solicita implicarea autoritatilor…

- Darian Iuhas, un copilas de doar 7 ani are nevoie de ajutorul nostru. Micutul a fost diagnosticat cu un tip rar de cancer (neuroblastom mediastino-abdominal). Copilul a fost tratat la mai multe clinici, inclusiv la Institutul „Gustave Roussy” din Franta, insa costurile tratamentului sunt de peste 100.000…

- Actualele inundatii, care au facut deja 6 morti, sunt fara precedent din 1891, cand a raului Aude a provocat revarsarea apelor. Revarsarea raului in Valea Aude a atins un nivel fara precedent din 1891 - de ”aproape 7 metri”, au informat responsabili locali. Potrivit Reuters, in noaptea…

- Centrul de Meteorologie din Franta a anuntat ca, in perioada 8 – 11 octombrie, in sudul Frantei – departamentele Bouches-du-Rhone, Var, Alpes-Maritimes, Vaucluse, Gard, Pyrenees Orientales, se instituie Cod Portocaliu de inundatii si ploi abundente. Cetatenilor romani aflati in vacanta ...

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Franta ca Centrul de Meteorologie local a emis cod portocaliu de inundatii si ploi abundente pentru departamentele din sudul tarii. Avertizarea este valabila pana joi, in zonele Bouches-du-Rhone,…

- Salariile reale in Germania au crescut in trimestrul doi din 2018 in pofida celei mai ridicate rate a inflatiei din ultimii cinci ani, arata datele publicate joi de Oficiul federal de Statistica (Destatis). Datele oficiale sugerează că în continuare cheltuielile gospodăriilor vor…

- Salariile corelate in functie de evolutia inflatiei vor creste cu 1,5% in acest an in Germania, adica mult mai repede decat in Franta si decat media europeana, arata un studiu publicat joi de Institutul german de Studii Economice si Sociale (WSI), transmite AFP. Potrivit acestui studiu, creşterea…