Circa 40 de pasageri aflati in doua trenuri regionale au fost evacuati vineri seara in apropierea garii Sausset-les-Pins din departamentul Bouches-du-Rhone, dupa ce mai multi arbori s-au prabusit pe calea ferata in urma unei tornade de mici dimensiuni, au informat surse din cadrul pompierilor si SNCF, potrivit AFP. Vineri seara, la aproximativ ora 20.00, o furtuna intensa s-a abatut asupra regiunii, plasata sub cod portocaliu de catre Meteo-France. In regiunea Coasta Albastra s-a produs un fenomen local de vant sub forma de vartej si precipitatii intense, provocand caderea mai multor arbori, potrivit…