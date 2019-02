Inteligență artificială. Proiect major în UE Proiectul dispune de un buget de 20 de milioane de euro. In calitate de lider de proiect, Thales coordoneaza lansarea platformei și promoveaza colaborarea intr-un mediu activ care se extinde dincolo de actuala componența a proiectului ce include, in acest moment, 79 de organizații din 21 de țari membre ale UE. Prin proiectul AI4EU, Comisia Europeana urmarește sa transpuna in realitate oportunitațile oferite de Inteligența Artificiala, prin stimularea capacitaților tehnologice și industriale ale Europei, prin imbunatațirea competitivitații industriale și accelerarea treptata a adoptarii… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Trimisul special al AGERPRES, Dana Piciu, transmite: Premierul Viorica Dancila a vorbit, joi, la sesiunea plenara a Comitetului Economic si Social European, despre o criza profunda de incredere la nivel european, o criza a dublului standard si o divizare a Europei. "O criza profunda de…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, promite, din nou, ca țara noastra va face fața cu brio conducerii Consiliului Uniunii Europene."Am discutat problemele europene de foarte multe ori la Consiliul European și cred ca suntem bine pregatiți pentru perioada dificila, dar interesanta.. Noi…

- Statele membre UE dau dovada de o ”ipocrizie excesiva” pentru ca, deși de peste doi ani toți șefii de stat și de guvern din UE au cerut o protecție mai buna a frontierelor externe ale Europei, abia acum exista brusc preocupari din toate parțile, spune presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker.…

- Documente atasate: "Obiectivul principal il constituie acordarea unui sprijin financiar in valoare de 10.000 de lei/medic, pentru un numar de 100 de medici, angajati ai spitalelor aflate in administrarea Administratiei Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti (ASSMB), cu domiciliul in Municipiul…

- Comisarul european Corina Cretu a propus joi la Bruxelles, in cadrul unei discutii cu ministrul cercetarii si inovarii, Nicolae Hurduc, o intalnire la nivel inalt in vederea deblocarii celei de-a doua faze a proiectului laserului de la Magurele, ce presupune instalarea unui sistem de fascicul luminos…

- Parlamentul European, Consiliul si Comisia Europeana au ajuns marti la un acord politic privind un cadru al UE pentru examinarea investitiilor straine directe, potrivit unui comunicat al Executivului comunitar. Pachetul convenit va garanta că UE şi statele sale membre sunt în măsură…

- Parlamentul European, Consiliul si Comisia Europeana au ajuns marti la un acord politic privind un cadru al UE pentru examinarea investitiilor straine directe, potrivit unui comunicat al Executivului comunitar.