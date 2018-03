Stiri pe aceeasi tema

- In urma unui studiu, o echipa de cercetatori de la Universitatea din Toronto Scarborough a ajuns la concluzia ca inteligenta artificiala poate examina semnalele electrice pentru a citi gandurile.

- ASUS a dezvaluit noua serie ZenFone 5 in cadrul unui eveniment special gazduit la MWC 2018, din Barcelona. Linia include ZenFone 5Z si ZenFone 5, telefoane de 6,2 inci, cu camere duale, care dispun de ecrane din margine in margine cu un raport ecran/carcasa de 90%, intr-un corp compact, comparabil ca…

- Programele malware devin din ce în ce mai sofisticate, iar atacatorii încep sa gaseasca modalitați de exploatare a serviciilor cloud, pe care le utilizeaza ca pe un instrument de atac, evitând detecția prin intermediul criptarii, folosita pentru a ascunde activitațile de tip „command-and-control”.…

- Dronele inzestrate cu programe de inteligenta artificiala, care ii vor insoti pe astronauti in timpul misiunilor in spatiu, nu mai fac parte din domeniul literaturii stiintifico-fantastice. CIMON, un robot zburator in forma unei sfere, cu un aspect care se aseamana cu un chip zambitor, iubitor de muzica…

- Google este o companie recunoscuta pentru proiectele inovatoare din domeniul tehnologiei, iar de aceasta data urmareste sa detecteze bolile cardiovasculare cu ajutorul invatarii automatizate, scrie The Next Web. Intr-o lucrare publicata in revista „Nature Biomedical Engineering”, filiala companiei –…

- Inteligența artificiala este folosita in boxele inteligente cu ajutorul carora poți face achiziții direct prin voce, in termostatele inteligente cu ajutorul carora porți sa-ți reglezi temperatura de acasa direct de pe smartphone cand ești la munca sau in mașinile care se conduc singure. Acum inteligența…

- Mai multi experti internationali au tras un semnal de alarma in privinta utilizarii rau intentionate a programelor de inteligenta artificiala (AI) de catre state care nu respecta acordurile internationale, hoti, criminali si teroristi , intr-un raport ce a fost publicat miercuri, informeaza AFP, preluata…

- Google poate calcula riscul unui infarct doar printr-o analiza simpla a ochilor. Cercetatorii au descoperit o metoda noua și ingenioasa de a anticipa eventualele probleme de sanatate cu ajutorul inteligenței artificiale.

- Romanii zic ca ”ochii sunt oglinda sufletului”. Acum, insa, Google iți poate calcula și sanatatea pe baza lor. Cercetatorii de la Verily, o companie-sora a Google, au descoperit o metoda noua de a calcula care este riscul ca un om sa aiba boli de inima cu ajutorul inteligenței artificiale, scrie The…

- LG va prezenta prima suita a tehnologiei AI pentru smartphone-uri, in cadrul Mobile World Congress din acest an, care se va desfasura in Barcelona, Spania. Noua tehnologie va fi integrata in versiunea 2018 a smartphone-ului LG V30, flagshipul companiei sud-coreene.

- Inteligența artificiala este folosita la creșterea porcilor in China, scrie Quartz . Mai exact, sistemele de recunoaștere faciala și vocala dezvoltate de catre gigantul Alibaba, supranumit ”Amazon-ul Chinei”, sunt acum utilizate de Tequ Group, un conglomerat chinez, pentru creșterea a 10 milioane de…

- Inteligența artificiala este folosita la creșterea porcilor in China, scrie Quartz. Mai exact, sistemele de recunoaștere faciala și vocala dezvoltate de catre gigantul Alibaba, supranumit ”Amazon-ul Chinei”, sunt acum utilizate de Tequ Group, un conglomerat chinez, pentru

- Numele lui este Noah și nu doreste sa iși arate fața. El spune ca a fost deja in anul 2030 și știe cu exactitate ce ne rezerva viitorul. Noah a fost supus unui test cu detectorul de minciuni, iar imaginile cu el au impanzit tot Internetul dupa ce au aparut pe Youtube. Noah sustine ca peste…

- Liceenii care iși doresc pentru viitor o cariera in comunicare sunt invitați sa participe la conferinta „Automatizarea si inteligenta artificiala: sfarsitul muncii pentru umanoizi?”, sustinuta de lector univ. dr. Camelia Crisan din Bucuresti. In plus, cei prezenți vor afla lucruri interesante…

- Cercetatorii au descoperit ca bebelusii in varsta de doar doua zile sunt mai atenti la cuvintele rostite in limba lor natala si sunt capabili sa distinga sunete specifice limbii materne. In timpul sarcinii, bebelusul aude vocea mamei si alte sunete cu care devine familiar si care ii creeaza alinare…

- Roboții vor lua locurile de munca ale personalului necalificat din Romania atunci cand salariile vor ajunge la 1.000 de euro pe luna, a declarat, intr-un interviu pentru Libertatea, Iulian Stanciu, directorul general al eMag, cel mai mare retailer online din Romania, și proprietarul lanțului de magazine…

- Google lanseaza o noua facilitate a serviciului Flights, care ar urma sa-si poata avertiza utilizatorii cu privire la intarzierile avioanelor. Folosind algoritmi de invatare mecanica si prin consultarea istoricului zborurilor, Google Flights va putea intui intarzierile avioanelor, chiar inaintea companiilor…

- Este ușor sa confundam situația geopolitica actuala cu cea din anii '80. Statele Unite și Rusia se acuza reciproc de implicare in treburile interne ale celeilalte. Rusia a anexat Crimeea in ciuda obiecțiilor Statelor Unite, starnind ingrijorare privind un posibil conflict militar. Ca și in timpul Razboiului…

- Cercetatorii au descoperit ca adolescentii care petrec mult timp in fata ecranelor, jucind jocuri pe computer, folosind social media, scriind mesaje sint mai putin fericiti decit cei care investesc timp in activitati care ii tin departe de acestea, precum sportul, cititul si interactiunea sociala directa.…

- Sistemele de inteligenta artificiala "au mai putina judecata decât sobolanii", a declarat marti, la Paris, seful departamentului de cercetare asupra inteligentei artificiale de la Facebook, francezul Yann LeCun, citat de AFP. "Masina nu are capacitatea de a învata…

- O universitate din provincia Zhejiang din estul Chinei a început sa foloseasca un program informatic de inteligenta artificiala (AI) pentru a corecta lucrarile sustinute de studentii sai la proba scrisa de limba chineza, informeaza Xinhua marti. "Programul AI are nevoie de doar 40 de secunde…

- Sistemele de inteligenta artificiala, dezvoltate pentru a-i pregati pe astronauti pentru viitoarele misiuni spatiale, au acum alta utilitate, la fel de nobila- pot ajuta la rezolvarea crimelor, scrie Futurism.

- PNL și USR doresc alegeri anticipate. La fel pare a dori și strada, daca ii ascultam pe cei ce vorbesc in numele ei. Sondajele de opinie, atatea cate sunt, nu dau speranțe unei victorii a Opoziției, nici macar intr-o alianța puțin bizara cu PMP. Vedem in ultimul sondaj CURS cum PSD/ALDE sunt…

- Inovatia este extrem de utila in salile de judecata, putand inlocui detectorul de minciuni traditional si alte metode de investigatie mai costisitoare. De asemenea, inteligenta artificiala poate fi mai exacta in verdict, ceea ce ar salva...

- Echipajul medical responsabil de dispeceratul de urgenta au o treaba dificila de facut- trebuie sa ii linisteasca pe apelanti in timp ce se ocupa de adresarea intrebarilor esentiale, care ar putea salva viata pacientului. Aceasta munca grea va primi ajutoare din partea inteligentei artificiale, scrie …

- A venit iarna cu adevarat si, odata cu ea, si problemele soferilor. Una dintre cele mai enervante este, de departe, cea a geamurilor inghetate. Din fericire, insa, exista o solutie simpla si rapida, spun specialistii

- Asistentii vocali si programele de inteligenta artificiala, care vor continua sa fie integrate in tot mai multe dispozitive (roboti, automobile, aparate electrocasnice), vor constitui principalele motoare ale industriei de produse electronice dedicate publicului larg in anul 2018, potrivit reprezentantilor…

- Dezvoltarea inteligentei artificiale a dominat stirile din tehnologie in 2017: de la algoritmii capabili sa joace Go fara interventie umana, la Rusia si China declarand cercetarile in domeniu o prioritate, pana la Elon Musk si Mark Zuckerberg discutand pericolele si beneficiile reprezentate de roboti…

- O pereche de sisteme de AI creata recent poate diagnostica bolile de inima si cancerul pulmonar mai precis decat doctorii umani. Acestea au asadar potentialul de a salva miliarde de dolari, alaturi de nenumarate vieti, daca sunt adoptate la...

- O echipa de oameni de stiinta din Spania lucreaza la dezvoltarea unei periute de dinti care ar putea oferi un indiciu timpuriu cu privire la existenta unor probleme cardiace potential letale, informeaza sambata The Telegraph. Cercetatorii vor sa afle daca acest dispozitiv ''smartbrush''…

- Facebook vrea sa foloseasca inteligenta artificiala pentru a ajuta la identificarea utilizatorilor care au ganduri de sinucidere si pentru a-i pune in contact rapid cu autoritatile locale si cu membri familiei lor, scrie Mirror. Compania va urmari postarile si videoclipurile live de pe paginile…

- Iata o colectie de sfaturi despre sanatate la care s-a ajuns dupa mai multe cercetari de specialitate. Urmeaza-le si tu in 2018! Sfaturi despre sanatate #1: Recita poezii Cercetatorii elvetieni au demonstrat ca persoanele care recita poezii cate o jumatate de ora in fiecare zi isi reduc…

- Accidentul s-a produs in zona Kritzendorf, in districtul Klosterneuburg, la aproximativ 25 de kilometri nord-vest de Viena."Un tren de mare viteza a intrat in coliziune cu un tren regional, iar cel putin doua vagoane s-au rasturnat (...)", a declarat un purtator de cuvant al companiei feroviare din…

- Pe masura ce tehnologia avanseaza, aceasta este folosita mai ales in industria militara, pentru a conferi un avantaj tactic asupra inamicului. Mai ales atunci cand te numesti Statele Unite, faci tot ce iti sta in putinta pentru a fi cu un pas inaintea celorlalti.

- Credeai ca rolul lui Kevin McCallister in lumea asta a fost cool? Stai sa vezi asta! Un producator de muzica, intre altele și vlogger pe YouTube, a recreat coloana sonora a celebrului film “Home Alone” doar din…voce. Iar daca inca ți se pare simplu, afla ca omul s-a inregistrat in peste 50 de variante…

- Un sondaj efectuat recent de KPMG la nivel global arata ca instituțiile financiare percep fintech ca fiind factorul principal de schimbare in sectoarele in care activeaza (57% din respondenți, comparativ cu modificarile legislative indicate de 51% și noile modele de afaceri indicate de 46% din respondenți).

- Gheața, zapada și temperaturile foarte scazute ne pot afecta serios autoturismul. Iata ce sa faci daca vrei sa dezgheți rapid ștergatoarele ințepenite. Amesteca doua treimi spirt cu o treime apa. Toarna aceasta soluție intr-un recipient cu pulverziator. In citeva secunde dupa ce vei pulveriza amestecul…

- Simularea inteligentei umane de catre masini sau computere sau mai simplu ¬ inteligenta artificiala (AI) este proiectata sa utilizeze cantitati mari de date pentru a analiza si a reactiona cu solutia cea mai optima posibila in diferite cazuri. Mai exact, iti poate ajuta firma in ceea ce priveste relatiile…

- Un sistem solar cu opt planete, similar celui din care face parte Pamantul, a fost descoperit de Agentia spatiala americana (NASA) cu ajutorul telescopului spatial Kepler si inteligentei artificiale, informeaza AFP. NASA informeaza ca, totusi, niciuna dintre cele opt planete nu ar putea gazdui forme…

- Bragi este una dintre primele companii care a lansat caști in-ear cu adevarat wireless, iar acum va duce intregul concept la un alt nivel prin inteligența artificiala. In primele lor iterații, caștile Bragi nu au fost cele mai capabile din piața. Veneau la pachet cu un compromis de calitatea audio și…

- Proiectul pilot initiat de Victor Negrescu pentru sprijinirea regiunilor mai putin dezvoltate - aplicat cu succes in Romania si extins ca finantare si numar de beneficiari. Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, cu sprijinul Bancii Mondiale, a organizat, ieri, la Piatra Neamt, un eveniment care…

- In cadrul unei noi lucrari, cercetatorii din cadrul Google au detaliat modul in care a evoluat inteligenta artificiala AlphaZero. Specialistii sustin ca IA a dezvoltat ''performante supraomenesti'' in cadrul jocului de sah, in doar patru...

- Salvarea pare sa vina de unde ne asteptam mai putin. Chimisti de la Universitatea din Bristol au creat combustibil din bere, potrivit phys.org. Pentru bautorii de bere aceasta noua intrebuintare poate parea o risipa, insa poate fi o salvare. Nu va asteptati sa turnati bere direct din doza…

- Angajatii inoata intr-o mare de date si instrumente digitale, folosind in medie 6,1 aplicatii mobile la lucru, potrivit unui sondaj realizat de CCS Insight, citat de blogul Google. Antreprenorii romani pot trage cel putin trei invataminte de la Google pentru a-si pregati afacerile pentru noul val al…