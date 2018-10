„Am vazut foarte clar ințelegerea (n.r. lui Victor Ponta) cu Traian Basescu, parafata de Barroso. Am vazut dupa propunerea de numire a doamnei Kovesi pe acel deal (n.r. ințelegere) pe care l-a facut Victor Ponta cu Traian Basescu, dincolo de orice respect fața de niște norme la care se angajasera chiar la Bruxelles. Doamna Reding (n.r. Viviane Reding) le-a trimis o formula de selecție. Au ignorat total Comisia Europeana. Au facut acest deal. Paradoxul pentru mine a fost ca, in aceasta imprejurare, Comisia Europeana nu a reacționat. In altele a reacționat foarte clar, dar in aceasta situația…