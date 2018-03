Stiri pe aceeasi tema

- In cazul Romaniei, este anticipata, pentru inceputul saptamanii viitoare, reducerea temperaturilor minime sub nivelul de -5 grade Celsius. Valul de frig din urma cu doua saptamani a surprins autoritațile și companiile autohtone, indicatorul Line Pack, care arata volumul efectiv de gaze aflat in sistem…

- Tariful pentru energia electrica ar putea fi redus dupa ce vor intra în vigoare noile contracte de livrare a curentului. Potrivit unui comunicat al Ministerului Economiei și Infrastructurii, acest lucru se datoreaza noii metodologii de calculare a prețurilor, dar și evoluției cursului valutar,…

- Societatea pe actiuni „ENERGOCOM” a castigat licitatia si a semnat cu compania „Centrala electrica Moldoveneasca” (Centrala de la Cuciurgan) si „DTEK PAVLOGRADUGOLI” din Ucraina noile contracte de furnizare a energiei electrice catre Republica Moldova, valabile pentru perioada 01 aprilie 2018 – 31 martie…

- „ENERGOCOM" a caștigat licitația și a semnat cu compania „Centrala electrica Moldoveneasca" din Ucraina noile contracte de furnizare a energiei electrice catre Republica Moldova, valabile pentru perioada 01 aprilie 2018 – 31 martie 2019.

- Societatea pe acțiuni „ENERGOCOM” a caștigat licitația și a semnat cu compania „Centrala electrica Moldoveneasca” (Centrala de la Cuciurgan) și „DTEK PAVLOGRADUGOLI” din Ucraina noile contracte de furnizare a energiei electrice catre Republica Moldova, valabile pentru

- Partidul Acțiune și Solidaritate impreuna cu Partidul Platforma Demnitate și Adevar protesteaza in fata ANRE privind „reducerea corespunzatoare a tarifelor la gazele naturale care nu mai poate fi amanata. Protestanții scandeaza: „jos schemele criminale"; ANRE, sluga mafiei sau „hoții la gunoi, banii…

- Partidul Platforma Demnitate și Adevar este determinat sa mearga pâna la capat cu candidatul propriu în alegerile locale anticipate din municipiul Chișinau. Declarația a fost facuta de președintele formațiunii, Andrei Nastase, în cadrul emisiunii „Politica” de la postul…

- Partidul Platforma Demnitate si Adevar (PPDA) este determinat sa mearga pana la capat cu candidatul propriu in alegerile locale anticipate din municipiul Chisinau. Declaratia a fost facuta de catre presedintele formatiunii, Andrei Nastase, in cadrul emisiunii „Politica” de la postul de televiziune TV8,…

- Partidul Platforma Demnitate si Adevar (PPDA, de centru-dreapta) l-a propus pe Andrei Nastase, liderul formatiunii, drept candidat la functia de primar general al Chisinaului, informeaza mass-media de peste Prut

- Partidul Platforma Demnitate si Adevar (PPDA, de centru-dreapta) l-a propus pe Andrei Nastase, liderul formatiunii, drept candidat la functia de primar general al Chisinaului, informeaza mass-media de peste Prut, desi societatea civila astepta ca formatiunea acestuia impreuna cu Partidul Actiune si…

- Vineri, pe piata spot din Londra, pretul gazelor naturale a urcat joi la nivelul record de 275 de penny pentru 100.000 de BTU (unitate de masura pentru caldura), in crestere cu 130- fata de februarie si cu 400- fata de sfarsitul lunii decembrie. Importatorii europeni concureaza cu cei din Asia pentru…

- Vestul Europei este afectat de un front de aer rece supranumit „Bestia din Est”, urmat de furtuna Emma, care a dus la cresterea semnificativa a preturilor la gazele naturale, transmite Reuters. Vineri, pe...

- Intre Partidul Acțiune și Solidaritate și Partidul Platforma Demnitate și Adevar exista un protocol de colaborare. Potrivit acestuia, PAS și DA vor semna un Acord de colaborare la viitoarele alegeri parlamentare și vor decide in comun daca sa participe sau nu la alegeri.

- Frigul a determinat, miercuri, un consum de curent electric peste cota de atentie de 10.000 MWh, arata datele Transelectrica, iar preturile pentru orele de varf de consum (9.00-10.00 si 18.00-20.00) pentru ziua de 1 martie sunt la peste 400 de lei/MWh, arata cotatiile bursei de energie OPCOM.

- In ciuda faptului ca, odata cu venirea gerului, au crescut considerabil atat consumul de electricitate, cat si pretul Mwh la bursa, specialistii in energie consultati de Ziare.com sustin ca n-avem niciun motiv de ingrijorare. La acest moment, nimic nu indica faptul ca facturile de electricitate ale…

- Operatorii care presteaza servicii publice de alimentare cu apa și canalizare vor trebui sa incheie contracte individuale cu fiecare proprietar de locuințe, daca exista o solicitare in acest sens de la una dintre parti.

- Saptamâna în care liderii Partidului Acțiune și Solidaritate și Partidul Platforma Demnitate și Adevar au promis ca vor prezenta mecanismele de formare a listelor electorale comune s-a scurs fara ca ceva sa fie prezentat. „Singurele elemente pe care trebuie sa…

- Grupul Purcari, producator de vin de top din Europa Centrala și de Est (ECE), se listeaza astazi la Bursa de Valori București, sub simbolul WINE, dupa realizarea cu succes a unei Oferte Publice Inițiale (IPO) pentru 49% din acțiunile sale. Oferta a fost bine primita, tranșa dedicata investitorilor…

- Pe de alta parte, pretul serviciilor a crescut cu 0,9% fata de luna ianuarie 2017. 'Rata medie a preturilor de consum in ultimele 12 luni (februarie 2017 - ianuarie 2018) fata de precedentele 12 luni (februarie 2016 - ianuarie 2017), calculata pe baza IPC, este 1,7%', noteaza INS. Potrivit…

- Anatol Popescu, președintele Asociației „Basarabia" a romanilor din regiunea Odesa a distribuit pe facebook cateva imagini cu manualele scrise in limba „moldoveneasca" pentru copii de clasa a 2-a.

- La frontiera ucrainiano-moldoveneasca din regiunea Vinnițase creeaza noi unitați de frontiera pentru a crește densitatea garzilor, aflate la frontiera statului. Informația i-a fost oferita corespondentului Ukrinform, a anunțat secretarul de presa al Detașamentului de frontiera Mogilev-Podolski LiudmilaKaterinici,…

- Saptamana viitoare Partidul Actiune si Solidaritate si Partidul Platforma Demnitate si Adevar vor prezenta mecanismul dupa care vor fi selectati cetatenii care vor fi acceptati pe listele electorale si in calitate de candidati in circumscriptiile uninominale. Declaratia a fost facuta de presedinta PAS,…

- Un șofer care circula prin localitatea Mica cu un autovehicul a fost oprit pentru control de polițilti de la Politia municipiului Dej. Totul s-a petrecut pe 7 februarie, dimineața in jurul orei 7. Soferul, un barbat de 33 ani, din comuna Mica, a prezentat un permis de conducere eliberat de autoritatile…

- Preturile medii solicitate pentru apartamentele scoase la vanzare au continuat sa se majoreze in prima luna a anului, dar avansul a fost sustinut aproape exclusiv de segmentul locuintelor noi, in timp ce preturile apartamentelor vechi fie au stagnat, fie au scazut, potrivit portalului Imobiliare.ro.…

- Agenția Naționala pentru Reglementarea in Energetica a stabilit un nou plafon pentru tarifele la carburanți, care vor fi valabile incepind cu ziua de miine, 7 februarie, pina pe 20 februarie 2018. Astfel, pentru benzina auto Premium-95 s-a stabilit prețul de – 18,62 lei, cu 15 bani mai mult decit cel…

- Centrala de termoficare a Sucevei este in pericol de a fi inchisa in plina iarna din cauza piedicilor puse la nivel guvernamental. Centrala de termoficare a Sucevei, cea mai mare investiție privata facuta in municipiu, care alimenteaza cu caldura si apa calda 60.000 de clienti din 20.000 de locuinte,…

- In aplicarea H.C.L. nr.25/30.01.2018 privind aprobarea atribuirii prin licitatie publica cu strigare a amplasamentelor de pe domeniul public al municipiului in vederea desfasurarii comertului stradal ocazional „Martisor 2018” si a caietului de sarcini aferent, Primaria muncipiului Ramnicu-Valcea face…

- Dupa alegerile parlamentare din anul curent, Partidul Democrat va fi pilon de guvernare și va discuta cu toți cei care vor intra în Parlament. Declarația a fost facuta de președintele de onoare al Partidului Democrat, Dumitru Diacov, în carul emisiunii „Punctul pe azi” de…

- Rusia nu mai exclude posibilitatea desfașurarii misiunii ONU de menținere a pacii pe tot teritoriul ocupat al Donbasului, inclusiv la frontiera ruso-ucraineana, a declarat reprezentantul special al SUA pentru Ucraina, Kurt Volker, in timpul unei conferinte sustinute luni, transmite Ukrinform. „Da, exista…

- Partidul Actiune si Solidaritate, Partidul Platforma Demnitate si Adevar si Partidul Socialistilor declara ca dupa alegerile parlamentare nu vor face coalitie cu Partidul Democrat pentru a crea o majoritate parlamentara. Declaratiile au fost facute in cadrul emisiunii „Politica” de la postul de televiziune…

- Fostul președinte al Romaniei și președintele de onoare al Partidului Unitații Naționale, Traian Basescu, spune ca este dispus sa colaboreze ca Partidul Acțiune și Solidaritate, precum și cu Partidul Platforma Demnitate și Adevar dupa alegerile parlamentare din acest an, spunand totodata ca nu vrea…

- Pretul energiei electrice pe piata spot a bursei OPCOM are joi un maxim de 232 de lei pe MWh, fata de 450 de lei, cat a costat energia in perioada de varf a zilei de 18 ianuarie 2017, in conditiile in care Romania consuma sub 9.000 de MW, iar productia nationala depaseste 10.000 de MW. …

- Ucraina va inaugura prima centrala solara din tara, amplasata in Cernobil. Noua centrala se afla la cateva sute de metri de domul ce adaposteste ramasitele accidentului de la Cernobil din 1986.

- Ucraina va inaugura prima centrala solara din tara, amplasata în Cernobîl. Noua centrala se afla la câteva sute de metri de domul ce adaposteste ramasitele accidentului de la Cernobîl din 1986.

- Ucraina va inaugura prima centrala solara din tara, amplasata in Cernobil. Noua centrala se afla la cateva sute de metri de domul ce adaposteste ramasitele accidentului de la Cernobil din 1986.

- "Dinamica economiei ruse ramane pozitiva. Vom putea majora salariul minim incepand cu data de 1 mai anul curent si nu de la 1 ianuarie 2019 cum era prevazut anterior", a declarat Vladimir Putin, cu cateva ore inainte de inaugurarea sediului sau de campanie. Potrivit lui Vladimir Putin, salariul minim…

- Ucraina se pregatește sa lanseze prima sa centrala solara de pe teritoriul centralei nucleare de la Cernobal, transmite AFP. Noua centrala electrica cu o capacitate de 1 megawatt este situata la doar o suta de metri de „sarcofag” – domul uriaș de metal care acopera reactorul explodat in 1986. „Aceasta…

- Centrala se afla la aproximativ 100 de metri distanta de "sarcofagul" din otel care etanseaza resturile reactorului 4 care a explodat si a degajat nori de radioactivitate peste o mare parte din continentul european, mai precis, pe trei sferturi din acesta. Tragedia nucleara din 26 Aprilie 1986 a…

- Pretul final al gazelor pentru populatie va creste in medie cu aproximativ 5,6%, de miercuri, 10 ianuarie, dupa majorarea costurilor de achizitie a gazelor ceruta de furnizori, lamureste Federatia Asociatiilor Companiilor de Utilitati din Energie (ACUE).

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei a anuntat, ieri, ca incepand de miercuri, 10 ianuarie, pretul gazelor naturale pentru populatie se va majora de la 81,48 lei MWh la 88,28 lei MWh. Astfel, ANRE va recunoaste furnizorilor un pret de achizitie mai mare cu peste 8%. Furnizorii…

- Liderul fracțiunii parlamentare a Partidului Liberal Democrat, Tudor Deliu, spune ca nu cunoaște în practica internaționala exemple când președintele țarii poate fi suspendat pe o perioada de câteva minute, ca decretul pentru desemnarea unor demnitari sau promulgarea unor legi…

- Arabia Saudita a majorat cu 127% pretul benzinei la pompa, o initiativa destinata cresterii veniturilor la buget si reducerii dependentei celui mai mare exportator mondial de petrol de veniturile din petrol, informeaza Reuters, preluata de Agerpres. Incepand de luni, pretul unui litru de benzina cu…

- Arabia Saudita a majorat cu 127% pretul benzinei la pompa, o initiativa destinata cresterii veniturilor la buget si reducerii dependentei celui mai mare exportator mondial de petrol de veniturile din petrol. Începând de luni, pretul unui litru de benzina cu cifra octanica…

- Arabia Saudita a majorat cu 127% pretul benzinei la pompa, o initiativa destinata cresterii veniturilor la buget si reducerii dependentei celui mai mare exportator mondial de petrol de veniturile din petrol, informeaza Reuters. Începând de luni, pretul unui litru de benzina…

- Arabia Saudita a majorat cu 127% pretul benzinei la pompa, o initiativa destinata cresterii veniturilor la buget si reducerii dependentei celui mai mare exportator mondial de petrol de veniturile din petrol, informeaza Reuters, preluata de Agerpres. Începând de luni, preţul unui litru…

- Oficialii Renault se gandesc sa lanseze un SUV mai voluminos decat Dacia Duster, modelul consacrat in intrega lume. Marc Suss, seful Global Acces Program, care coordoneaza inclusiv dezvoltarea marcii Dacia, a anuntat ca grupul preluat de Renault la sfarsitul anilor 90 pregateste un nou SUV in urmatorii…

- Incepand cu 1 ianuarie 2018, piata energiei electrice pentru consumatorii casnici se liberalizeaza complet. Autoritatea pentru Reglementare in Energie va aviza doar tarifele finale pentru milioanele de consumatori care nu si-au schimbat furnizorul. Pentru prima jumatatea a anului, ANRE a aprobat tarife…

- Partidul Platforma Demnitate și Adevar indeamna procurorii sa inițieze urmarire penala pe marginea elaborarii și aprobarii Hotararii Guvernului care a facilitat devalizarea sistemului bancar, cu tragerea la raspundere a lui Andrian Candu, Iurie Leanca, Dorin Draguțan, Anatol Arapu și Oleg Efrim, in…

- Republica Moldova se uneste energetic cu Romania in cadrul unui acord istoric pentru cele doua țari. Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD), Uniunea Europeana (UE), Banca Europeana de Investitii (BEI) si Banca Mondiala ofera un pachet de finantare in suma de 270 de milioane de euro…

- Cei mai mulți moldoveni au încredere, în continuare, în președintele Igor Dodon, liderul PAS, Maia Sandu și prim-ministrul Pavel Filip. Potrivit Barometrului Socio-Politic, realizat de IMAS, 36 la suta dintre cetațeni apreciaza activitatea șefului statului cu note de 7-10. …