"In momentul in care o companie vine in Israel si investeste 10 miliarde de dolari, beneficiaza de un grant de 9%. Exista intotdeauna discounturi, sunt acordate intotdeauna stimulente", a declarat Moshe Kahlon pentru postul de radio al armatei. Anterior, Kahlon a anuntat ca Intel Corp va investi 11 miliarde de dolari intr-o noua uzina pentru productia de procesoare in Israel. Grupul american este deja unul din cei mai mari angajatori si exportatori din Israel, unde dezvolta o parte din noile sale tehnologii.



"Conducerea Intel ne-a informat ca au decis sa investeasca o suma suplimentara…