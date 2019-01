Stiri pe aceeasi tema

- Circulatia autovehiculelor cu masa totala maxima autorizata mai mare de 7,5 tone a fost restrictionata marti pe DN 11, intre Poiana Sarata si Bacau (km 90+000 - km 175+450, din cauza ninsorilor abundente si a viscolului care produc vizibilitate redusa, informeaza Compania nationala de Administrare…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a anuntat ca traficul rutier se desfasoara ingreunat, pe un fir alternativ, pe DN 1A Bucuresti– Ploiesti, pe raza localitatii Mogosoaia(kilometrul 14+400 de metri), judetul Ilfov, din cauza unui accident in care ...

- CentrulINFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 1, in localitatea Ciolpani, judetul Ilfov, a avut loc un accident rutier, in care au fost implicate 4 autoturisme. Cauza producerii a fost neasigurarea la schimbarea directiei de mers, iar in urma impactului au rezultat…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 1, in localitatea Ciolpani, judetul Ilfov, a avut loc un accident rutier, in care au fost implicate 4 autoturisme.Din primele informatii, cauza producerii a fost neasigurarea la schimbarea directiei de mers, iar in urma…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe mai multe drumuri importante circulatia auto se desfasoara ingreunat, in conditii de ceata densa. Fenomenul este prezent pe drumurile din judete precum Suceava, Bacau, Iasi, Galati, Braila, Calarasi, Constanta, Tulcea,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia rutiera se desfasoara ingreunat, pe un fir alternativ, pe DN 1A, in zona localitatii Mogosoaia, judetul Ilfov, in apropierea intersectiei cu Centura Bucuresti, din cauza unui accident.Un pieton, care traversa neregulamentar…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane sfatuieste conducatorii auto care se deplaseaza pe sensul catre Capitala al autostrazii A1 Pitesti ndash; Bucuresti sa conduca prudent si sa respecte indicatiile politistilor rutieri, intrucat la kilometrul 13, in zona localitatii ilfovene…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul Ilfov, circulatia se desfasoara pe o singura banda de mers la iesirea din localitatea Bucuresti catre Frumusani DN4 , din cauza unui accident in care au fost implicate doua autoturisme.In urma evenimentului o persoana…