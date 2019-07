Stiri pe aceeasi tema

- Pasagerii se pot astepta la intarzieri duminica pe aeroportul din Frankfurt, din cauza operatiunilor de eliminare a unei bombe din Al Doilea Razboi Mondial, informeaza Reuters, citeaza agerpres.ro.

- Pasagerii din Romania ai companiilor aeriene au pierdut 2.500 de ore de vacanta in vara anului trecut din cauza nenumaratelor intarzieri, potrivit Raportului unei companii specializate in drepturile pasagerilor aerieni. In perioada 15 iunie - 15 septembrie 2018, un numar de 636.000 de pasageri din Romania…

- Euro este tranzactionat joi aproape de minimul ultimelor 22 de luni, din cauza cresterii economice slabe din Germania si a incertitudinilor politice din Spania, transmite Reuters, conform news.ro.Un declin surprinzator al increderii oamenilor de afaceri in economia germana scoate in evidenta…

- Parlamentul grec a votat, miercuri, pentru demararea unei campanii diplomatice pentru a determina Germania sa plateasca pentru daunele provocate de ocupația nazista din perioada celui de-al Doilea Razboi Mondial, scrie Reuters. O comisie parlamentara a declarat în 2016 ca refacerea statului…

- Serviciile de informații britanice și olandeze au limitat semnificativ cantitatea de informații pe care o impartașesc cu Austria, in primul rand din cauza legaturilor dintre partidul de guvernamant FPO din Austria cu Rusia, a declarat deputatul in Parlamentul Austriei, Peter Pilz, citat de Reuters.…