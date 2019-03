O actiune greu de calificat a cauzat intarzieri, duminica, in circulatia trenurilor pe relatia Pitesti – Bucuresti si retur. Dupa ce “persoane necunoscute au taiat 6 cabluri de alimentare a instalatiei de dirijare a traficului pe relatia Titu – Ghergani, probabil in vederea sustragerii si valorificarii la centrele de fier vechi”, parcursul trenurilor pe relatia […] Intarzieri in circulatia unor trenuri, dupa ce s-au taiat cabluri de alimentare is a post from: Ziarul National