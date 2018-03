Stiri pe aceeasi tema

- Un autocar cu 31 de copii și 6 adulți a derapat in afara parții carosabile la Beica, județul Mureș. Pentru recuperarea ocupanților, la fata locului au fost trimise 2 autospeciale pentru transport personal și victime multiple, o descarcerare și o ambulanta a Serviciului Județean de Ambulanta.Copiii…

- Nicio cursa aeriana nu este anulata pe aeroportul Henri Coanda din cauza conditiilor meteo, dar in cursul diminetii s-au inregistrat intarzieri si de doua ore, potrivit datelor afisate de site-ul Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti (CNAB).Capitala si 14 judete sunt, vineri, pana la ora…

- Unele zboruri de pe Aeroportul Henri Coanda pot inregistra intarzieri la decolare, determinate in principal de degivrarea aeronavelor, intarzieri care, punctual, pot atinge si chiar depasi 40 de minute, nefiind insa curse aeriene anulate, potrivit CNAB.

- Scolile vor fi inchise vineri, din cauza vremii, in Capitala si in zece judete vizate de avertizarile meteorologice, potrivit Ministerului Educatiei. O avertizare cod galben de ger, ninsori si polei, care vizeaza, total sau partial, 17 judete, a intrat in vigoare joi, la ora 15.00. De joi de la ora…

- Trenurile InterRegio care circula intre Bucuresti Nord ndash; Constanta si retur fara oprire raman anulate joi si vineri, din cauza vremii.In zilele de 22 si 23 martie 2018, trenurile IR 1581, IR 1582, IR 1587 si IR 1588, care circulau fara oprire pe ruta Bucuresti Nord ndash; Constanta si retur, vor…

- Școlile, gradinitele si liceele din Bucuresti vor fi inchise din cauza vremii, vineri, a anuntat primarul Capitalei, Gabriela Firea. „In urma discutiilor avute cu reprezentantii ANM, care ne-au anuntat ca vremea se va inrautati semnificativ si ca va ninge in continuare toata saptamana, dar ca vineri…

- CFR Calatori mentine si marti decizia de anulare a unor trenuri din cauza vremii, astfel ca 11 garnituri de pe ruta Bucuresti – Constanta si retur si Faurei – Galati nu vor circula. In Gara de Nord din Bucuresti cateva trenuri au intarzieri intre 5 si 15 minute.

- CFR Calatori a mai anulat patru trenuri din cauza vremii si a chiciurei depuse la nivelul firelor de contact si pe elementele de infrastructura, numarul trenurilor anulate ajungand la 13. In Gara de Nord din Capitala mai inregistreaza o intarziere de 20 de minute un singur tren de pe ruta Brasov…

- Schimbarile climatice bruște au creat dificultați pentru mai mulți șoferi in Dambovița. O serie de tamponari, derapari precum și alte Post-ul Zeci de masini au intampinat probleme in trafic din cauza vremii apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Traficul aerian se desfasura normal, conform programului de zbor, luni, pe Aeroportul International Henri Coanda si pe Aeroportul International Bucuresti Baneasa Aurel Vlaicu, in cursul diminetii fiind inregistrate intarzieri de pana la 60 de minute, pentru degivrare, informeaza Compania Nationala Aeroporturi…

- Trenurile IR 1585 si IR 1587 Bucuresti-Constanta circula cu intarzieri din cauza problemelor generate de conditiile meteo nefavorabile, respectiv a chiciurei depuse pe linia de inalta tensiune, informeaza CFR Calatori. Pe cale de consecinta, si trenurile IR 1586 si IR 1588 (formate din garniturile IR…

- Meciul dintre CSM Poli Iasi si Astra Giurgiu, programat duminica, de la ora 18,00, pe stadion ''Emil Alexandrescu'' din Iasi, in etapa a doua a fazei play-off a Ligii I de fotbal, a fost amanat din cauza vremii...

- Traficul aerian este dat peste cap pe Aeroportul Otopeni din capitala, din cauza ploii inghetate, un fenomen meteo care se formeaza atunci cand ploaia intalnește o suprafața foarte rece și ingheața pe loc. Potrivit Companiei de Aeroporturi Bucuresti avioanele nu pot decola, insa pista aeroportului…

- Bistriteanul Tiberiu Useriu, in varsta de 44 ani, a reusit sa castige, in noaptea de joi spre vineri, pentru a treia oara consecutiv, din tot atatea participari, ultramaratonul 6633 Arctic Ultra, considerat printre cele mai dificile din lume, avand in vedere ca se desfasoara in zona Cercului Polar.…

- Stare de alerta la nivelul intregului județ din cauza vremii nefavorabile. Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a fost activat, iar pompierii au testat și pregatit motopompele de mare capacitate, dar și celelalte echipamente folosite la intervenția la inundații. Totul dupa ce Timișul a intrat…

- Ceata densa inregistrata aseara a perturbat traficul aerian de pe Aeroportul International Chisinau. Au fost inregistrate intarzieri si anulari ale curselor. Un avion de pe cursa Paris-Chișinau a fost nevoit sa faca 13 cercuri deasupra Moldovei, ca sa aterizeze, transmite IPN.

- Ceața densa ce a pus stapanire pe Moldova și da batai de cap mai multor zboruri. Dupa ce aseara un aviaon pe cursa Paris-Chișinau a fost nevoit sa faca numeroase cercuri pana a ateriza, o alta cursa a fost anulata.

- Bibliotecarul din Petroșani, Avram Iancu, a abandonat cursa de la Polul Nord, dupa prima noapte. Anunțul a fost facut de persoanele din staful de campanie al lui Avram Iancu. In plus, și organizatorii anunța ca bibliotecarul din Petroșani s-a retras din cursa. “Din pacate Avram Iancu a abandonat…

- 13 trenuri Regio si InterRegio, cu rute spre Constanta, Tulcea, Bucuresti si Slobozia, nu circula duminica, din cauza vremii, anunta CFR Calatori. Zilele trecute, zeci de trenuri au fost anulate din cauza gerului si a viscolului puternic.

- Peste o suta de pasageri au ramas blocați in Aeroportul Internațional „Mihail Kogalniceanu“ miercuri, dupa ce Wizz Air a anulat cursa, iar drumurile au fost inchise in județul Constanța din cauza condițiilor meteo – zapada și viscol. Dupa ore intregi de așteptare și nervi intinși, a fost luata decizia…

- Porturile dunarene din Galati si Braila au fost inchise, miercuri, din cauza vantului puternic sau a viscolului, a anuntat directorul general al Administratiei Porturilor Dunarii Maritime (APDM) Galati, Luigi Ciubrei. Potrivit sursei citate, decizia inchiderii porturilor nu a fost luata de APDM Galati,…

- Partidele din prima etapa a play-off-ului si play-out-ului Ligii I la fotbal, programate la sfarsitul acestei saptamani, au fost amanate din cauza vremii nefavorabile, a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal, Justin Stefan. "Cluburile ne-au trimis solicitari…

- Mai multe curse aeriene de pe Aeroportul Ciampino, Roma, decoleaza cu zeci de minute intarziere spre Romania, din cauza vremii nefavorabile. Este pentru prima data, in ultimii sase ani, cand ninge la Roma.

- Nicio cursa nu este anulata pe Aeroportul Henri Coanda din cauza conditiilor meteo, insa marti dimineata, 12 curse aeriene au inregistrat intarzieri de pana la 40 de minute, generate de necesitatea degivrarii aeronavelor inainte de decolare, anunta Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti (CNAB). …

- Cursa Munchen - Sibiu programata sa aterizeze luni seara, la ora 17,50, pe Aeroportul International din Sibiu, a fost deviata pe aeroportul din Timisoara din cauza conditiilor meteorologice, fiind astfel anulat si zborul Sibiu-Munchen programat la ora 18,25, au informat reprezentantii aeroportului…

- 38 de persoane care necesita dializa au fost transportate la SJU BUZAU si internate pe diferite sectii ale spitalului. De asemenea, 12 gravide au fost internate in sectia Obstetrica Ginecologie si 5 persoane au fost internate in spital, persoane care au nevoie de oxygen. ''Incepand de seara trecuta,…

- Opt curse aeriene inregistrau intarzieri luni, in jurul orei 11:00, din cauza vremii nefavorabile, iar o cursa a fost anulata, potrivit datelor publicate pe site-ul Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti (CNAB). Cursa anulata este Ryanair care circula pe ruta Roma-Bucuresti-Roma.…

- Preturile in cele mai mari piete de gaze naturale din Europa au urcat cu 50% saptamana aceasta, inainte ca un val de aer polar sa testeze optiunile reduse de furnizare ale regiunii si sa majoreze probabil...

- Un accident deosebit de grav a avut loc la Galati. Doua tiruri s-au ciocnit violent dupa ce unul dintre soferi nu a adaptat viteza intr-o curba. In urma imactului unul dintre soferi a ramas incarcerat. Un alt accident din cauza vremii a avut loc si in judetul Dambovita. Aici, un tanar a ramas…

- Proba de biatlon 15 km feminin, in care va concura Eva Tofalvi, a fost amanata pentru joi, din cauza vantului puternic din zona, au anuntat organizatorii Jocurilor Olimpice de la Pyeongchang.Concursul va avea loc la Centrul de biatlon Alpensia, de la ora 10.15, ora Romaniei, anunța News.ro…

- Specialistii in horticultura au inceput inca de anii trecuti sa studieze in ce fel afecteaza vremea capricioasa culturile. Acum sunt oscilatii mari de temperatura intr-o perioada in care trebuia sa avem zapada, iar plantele sa intre in repaus. O prima concluzie este aceea ca agricultorii vor avea necazuri…

- Jucatoarea de tenis Simona Halep, numarul doi mondial, le-a transmis, marti, fetelor din echipa nationala a Romaniei care vor juca la Cluj-Napoca in FedCup contra Canadei ca ii pare rau ca nu poate juca, dar trebuie sa se refaca, si ca nu ii place sa intre accidentata in teren. Simona Halep…

- Vreme neobișnuit de calda pentru ultima luna de iarna s-a anunțat zile la rând. Apoi meteorologii au avertizat ca urmeaza viscol și ninsori. Temperaturile au devenit negative, însa pentru puțin timp. Un aer primavaratic și-a facut iar apariția, iar soarele cu dinți îi înșala…

- Cluj-Napoca, 29 ianuarie 2018: Astazi, in cadrul Aeroportului Internațional „Avram Iancu” Cluj a avut loc lansarea zborului direct, tip charter, Cluj-Antalya, zbor operat de catre compania aeriana Atlas Global si avand ca tour operator compania Need Tour. Zborurile turistice vor debuta incepand cu data…

- Din cauza vremii de afara, circa 10 mii de elevi din 44 de scoli situate in sapte raioane ale republicii stau si astazi acasa, iar 40 de gradinite sint inchise in continuare. Despre aceasta anunta consilierul prezidential in domeniul educației, culturii și cercetarii, Corneliu Popovici, potrivit caruia 43…

- Peste 350 de localitati din 18 judete sunt nealimentate cu energie electrica, joi dupa-amiaza, iar traficul fluvial este in continuare inchis, au anuntat reprezentantii Ministerului Afacerilor Interne (MAI). Peste 12.000 de pompieri, politisti si jandarmi actioneaza in teren cu peste 4.000 de mijloace…

- Școlile din mai multe județe, inchise din cauza vremii Liviu Pop, ministrul Educatiei foto: Arhiva În 88 de unitati scolare din 14 judete, cursurile au fost suspendate din cauza ninsorii si a viscolului. Ministrul educatiei, Liviu Pop, a precizat, dupa videoconferinta cu prefectii organizata…

- Aeronavele decoleaza de pe Aeroportul International Iasi cu pana la patru ore intarziere din cauza operatiunilor de degivrare, au declarat joi, pentru AGERPRES, reprezentantii unitatii. Purtatorul de cuvant al Aeroportului International Iasi, Elena Troia, a declarat ca, in prezent, se zboara in conditii…

- Datorita vremii nefavorabile – vorbim de ninsori abundente care au cazut in ultimele ore – la nivelul orasului Sinaia s-a luat decizia ca astazi sa nu se desfasoare cursuri scolare. Vlad Oprea, primarul orasului Sinaia, a anuntat ca „din cauza condițiilor meteo nefavorabile se suspenda astazi cursurile…

- Pista Aeroportului e curatata de zapada, dar avioanele decoleaza cu intarziere din cauza operatiunilor de degivrare (curatare de gheata si zapada). Pana la ora 9.30 decolase doar cursa Tarom spre Bucuresti si se pregatea de plecare cursa Wizz Air spre Londra, ambele cu o intarziere de aproximativ trei…

- Mai mulți pasageri ne-au semnalat, saptamana trecuta, faptul ca au avut intarzieri mari la plecarile și aterizarile la Timișoara cu avioane ale companiei Ryanair. Astfel, potrivit pasagerilor, in data de 8 ianuarie, cursa de Stansted/Londra a decolat de pe Aeroportul Internațional Traian Vuia din Timișoara…

- Compania aeriana low cost Wizz Air vrea sa introduca o cursa aeriana intre Cluj-Napoca si Viena, in conditiile in care aeroportul clujean detine un rol strategic in regiune. CEO al Wizz Air, Jozsef Varadi, a declarat la Cluj-Napoca, intr-o conferinta de presa ca trebuie analizate capacitatile Aeroportului…

- Turiștii care iubesc marea și soarele au la dispoziție din vara 2018 o noua cursa charter directa de pe Aeroportul Internațional Cluj-Napoca, spre Antalya, in Turcia. Luni, 8 ianuarie, la Aeroportul Internațional “Avram Iancu” Cluj a avut loc o conferința de presa, in cadrul careia a fost lansat noul…

- Din cauza conditiilor meteo nefavorabile, zborul Blue Air 0B2945 care a decolat de la Bacau cu destinatia Catania a fost nevoit sa realizeze o oprire pe aeroportul de rezerva Palermo, unde cei 126 de pasageri si cei 6 membri ai echipajului au aterizat in siguranta, a anuntat joi compania aeriana.

- Ninsorile abundente si vantul puternic dau peste cap traficul aerian din capitala Rusiei. Peste 40 de zboruri au inregistrat intarzieri sau au fost anulate din cauza conditiilor meteo dificile. Cea mai grava situatie este inregistrata pe aeroportul Seremetievo.