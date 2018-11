Stiri pe aceeasi tema

- O ambulanta cu pacient a Serviciului Judetean de Ambulanta (SAJ) Vrancea a ramas blocata in zapada, luni, pe DN 2N, intre Dumitresti si Bordesti, din cauza unor probleme tehnice, potrivit reprezentantilor SAJ Vrancea. "Luni dimineata, o ambulanta a SAJ Vrancea, care transporta un pacient…

- Cursele aeriene au inregistrat intarzieri de pana la 50 de minute luni dimineata, generate de necesitatea degivrarii aeronavelor inainte de decolare sau de handlingul la sol ingreunat de conditiile meteo, informeaza Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti (CNAB). "Traficul aerian se desfăşoară…

- Inspectoratul Național de Patrulare informeaza ca starea traficului rutier pe drumurile din țara poate fi ingreunata din cauza precipitațiilor sub forma de ninsoare in unele regiuni din țara. In momentul de fața, circulația se desfașoara in regim normal, fara dificultați, insa este bine de știut ca…