- DISPOZITIE privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local al Municipiului Buzau Primarul municipiului Buzau, judetul Buzau: In temeiul art. 133, alin. (1), art. 134, art. 196, alin. (1), lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, DISPUNE: Art. 1.- Se convoaca Consiliul Local…

- Ziarul Unirea Consilierul local Trif Florin, din Pianu, gasit in incompatibilitate de Agenția Naționala de Integritate TRIF FLORIN, Consilier Local in cadrul Consiliului Local al Comunei Pianu, a fost declarat incompatibil de Agenția Naționala de Integritate. Acesta a participat la deliberarea și adoptarea…

- Asistatii sociali pitesteni vor munci la intretinerea gazonului de pe stadionul Nicolae Dobrin. Potrivit hotararii referitoare la masurile pentru aplicarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, Consiliul Local al Municipiului Pitești a aprobat Planul cuprinzand acțiunile și lucrarile de…

- Documentația de urbanism pentru lucrarile de reparații capitale la fostul sediu al Școlii Postliceale Sanitare din Alba Iulia și schimb destinație in Secție Recuperare, Medicina Fizica, Balneologie și extindere ambulator, beneficiar Spitalul Județean de Urgența Alba Iulia, intra la aprobare in ședința…

- Un nou sediu pentru pașapoarte va fi realizat la Deva. Guvernul discuta proiectul privind transmiterea unei cereri catre Consiliul Local al Municipiului Deva, județul Hunedoara, in scopul adoptarii de catre acesta a unei hotarari privind trecerea unui imobil din domeniul public al municipiului Deva…

- Proiectul de hotarare pentru achizitionarea retelei primare de transport al agentului termic de la producatorul Electrocentrale Constanta, evaluata la peste doua milioane de lei, avand o vechime de peste 40 de ani, prevede ca administratia locala va investi in modernizare aproximativ 65 de milioane…

- In sedinta de guvern de joi, 8 august, a fost aprobata o hotarare pentru stabilirea regimului juridic al unor blocuri de locuinte din municipiul Ploiesti (judetul Prahova), construite prin Programul de constructii locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, si aflate in administrarea Consiliului…

- Se convoaca Consiliul Local al Municipiului Buzau in sedinta ordinara, pentru marți, 30 iulie 2019, ora 09,00, sedinta care va avea loc in sediul Consiliului Local al Municipiului Buzau, situat in municipiul Buzau, Piata Daciei, nr. 1, in Palatul Comunal, etaj 1, sala Stan Sararu (sala 24).