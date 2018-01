Stiri pe aceeasi tema

- Sindicatul National al Agentilor de Politie acuza un "cartel al sefilor" la Politia Capitalei, avertizand ca posturile sunt ocupate aproape exclusiv prin imputerniciri, nu scoase la concurs, si ca imputernicirile si examenele sunt sustinute pe "acelasi algoritm: pile, relatii, nepotisme, obedienta".…

- Dolores O'Riordan, solista trupei The Cranberries, care a fost gasita moarta intr-o camera de hotel din Londra, traversa o perioada extrem de dificila si era depresiva, potrivit prietenilor apropiati. De altfel, artista a vorbit deschis despre multiplele probleme psihice de care suferea si chiar a dezvaluit…

- La aproape un an si trei luni de la tentativa de complot urzita cu ajutor rus impotriva Muntenegrului, noi informatii ingrijoratoare despre eforturile Moscovei de a destabiliza Balcanii apar la suprafata. Conform ministrului Securitatii din Bosnia si Hertegovina, mercenari antrenati de organe ale statului…

- In luna decembrie 2017 s-a aflat ca emisiunea „Ambasador”, realizata de Alexandru Cumpanașu, se muta de la Realitatea TV la Antena 3. Schimbarea, una radicala, este explicata de Alexandru Cumpanașu intr-un interviu pentru STIRIPESURSE.RO, cu o zi inainte de debutul la Antena 3. Președintele Coaliției…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, miercuri seara, la emisiunea "Jocuri de Putere" ca subiectul autonomiei teritoriale a maghiarilor din Ținutul Secuiesc face parte dintr-un șir de "incercari de a baga bațul prin gard" care vor caracteriza anul 2018, anul centenarului Marii Uniri.Premierul…

- Administratia Nationala Apele Romane (ANAR) estimeaza ca va colecta circa 800 - 1.000 metri cubi de gunoaie si peturi pana la finalul lucrarilor de decolmatare pe canalul Dambovita din zona pasajului Unirea din Bucuresti. 'Lucrarile desfasurate sub planseul din zona Unirii necesita un efort…

- Fosta componenta a naționalei Romaniei, Gabriela Artene a fost diagnosticata cu o tumoare glomica la urechea dreapta. Trebuie urgent operata. Fosta extrema stanga a "naționalei" Romaniei, Gabriela Artene a deschis in 2010, la Galați, o școala de handbal. A numit-o Handbal Art, de la Artene, dar, la…

- Peste 200 de localnici au participat, duminica, la un protest in care au cerut construirea de trotuare in comuna Muresenii Bargaului unde un adolescent a provocat vineri accidente grave.Comuna este traversata de un drum national intens circulat, DN 17, si nu exista trotuare, scrie news.ro.…

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a declarat vineri dupa sedinta CSM ca anul 2018 nu va fi unul linistit, dar ca spera sa se gaseasca solutii pentru toate problemele. Intrebat daca 2018 va fi un an linistit, el a raspuns: "Nu, cred ca va fi in continuare un context mai complicat,…

- Vicepreședintele PNL, Cristian Bușoi, a precizat, joi, ca protestul medicilor de familie este justificat, iar Guvernul ar trebui sa adopte un pachet de masuri care sa reglementeze rapid problemele sesizate de medici. Bușoi a subliniat ca este nevoie de eliminarea birocrației, respectiv de creșterea…

- Mașina jurnalistei a fost incendiata in luna octombrie de persoane necunoscute, chiar in fata casei, dupa care a explodat. Din mașina nu a mai ramas mare lucru, doar caroseria arsa. Imediat dupa incident, ea acuza ca interlopii au fost cei care i-au incendiat masina ca urmare a unei razbunari,…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) ar putea include dependenta de jocuri in lista tulburarilor psihice din sistemul de clasificare a bolilor ce urmeaza sa fie publicat in 2018. Cum trebuie sa se manifeste o persoana pentru a putea fi justifica diagnosticul?

- Dumitru Dragomir a vorbit despre FCSB și este de parere ca Becali trebuie sa-l lase lucreze pe Nicolae Dica, susținand ca l-a incurcat de multe ori in prima parte a sezonului. "Eu il vad pe Dica un antrenor istet, dar trebuie sa gaseasca o cale si sa il faca pe Gigi sa inteleaga ca antrenorul este cel…

- Primarul de Drepcauti, raionul Briceni, va aparea in fata instantei de judecata pentru trafic de influenta. Cauza penala de invinuire a acestuia a fost finalizata si diferita justitiei.

- Fostul presedinte si sotia sa au ajuns la spital pentru controlul periodic. Medicii i-au schimbat tratamentul la picior si i-au recomandat sa nu iasa din casa. Problemele de sanatate l-au tinut departe pe fostul presedinte de ceremoniile dedicate funeraliilor fostului suveran. Citeste si:…

- Suveranul Pontif le-a cerut jurnalistilor sa relateze informatii precise, complete si corecte, sa nu fie partinitori si sa nu readuca in atentia publicului relatari vechi, informeaza The Guardian.

- Secretarul de stat american Rex Tillerson a declarat marti ca folosirea optiunii militare impotriva Coreii de Nord, in cazul epuizarii tuturor solutiilor diplomatice, ar insemna esecul sau personal, transmite AFP. Statele Unite "vor spori presiunea pana cand Coreea de Nord se va angaja semnificativ"…

- Traficul aerian este cel mai afectat. Sunt sute de zboruri anulate și mii de oameni așteapta prin aeroporturi sa plece la destinație. Problemele cele mai mari sunt in Marea Britanie, unde nu a mai nins atat de mult de 4 ani.

- (Adauga declaratii) Uniunea Europeana a exprimat "preocupari grave" in legatura cu decizia presedintelui SUA, Donald Trump, de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, avertizand ca masura, o incalcare a unei rezolutii ONU, risca sa afecteze perspectivele de pace intre israelieni…

- Moscova si Washingtonul pot coopera mai activ in Siria, precum si in alte probleme internationale, a declarat, duminica, Anatoly Antonov, ambasadorul Rusiei la Washington, adaugand ca cele doua state pot rezolva probleme de securitate din intreaga lume, relateaza site-ul agentiei Tass, conform Mediafax.”Am…

- "Pentru a completa ancheta olandeza in curs asupra decesului lui Slobodan Praljak, organele interne ale TPIY au lansat in aceasta dimineața o ancheta independenta axata pe operațiunile interne ale TPIY, conform procedurilor obișnuite. Ea va fi efectuata de judecatorul Hassan Jallov și va incepe saptamana…

- Radu Voina, fostul antrenor al naționalei feminine de handbal, și-a exprimat ingrijorarea cu privire le șansele Romaniei la Campionatul Mondial care incepe sambata. Romania debuteaza la Campionatul Mondial sambata, de la ora 15:00, impotriva Paraguayului, meciul fiind liveSCORE pe GSP.RO și transmis…

- Consultantul politic Cozmin Gusa a afirmat la emisiunea "Jocuri de Putere" de la Realitatea TV ca organizarea unui miting pro PSD nu este posibil din cauza unei "duble spirale a neincrederii" - neincrederea publica si neincrederea interna a membrilor PSD. "Daca ar fi putut sa se faca acest miting,…

- Peste 300 de arhitecti participa, sambata, in Capitala, la un hackathon, care sa aduca solutii la unele din problemele Bucurestiului, informeaza un comunicat al organizatorilor, transmis...

- Gigi Becali nu scapa de problemele cu justitia. Patronul celor de la FCSB este implicat intr-un nou dosar rasunator, iar acuzatiile la adresa sa sunt destul de grave, informeaza Romania Tv.Gigi Becali a fost actionat in instanta de un om de afaceri de origine araba. Latifundiarul este acuzat…

- Doi politisti din municipiul Blaj au fost audiati ca martori intr-un dosar de criminalitate organizata, prin care au fost trimisi in judecata 15 inculpati acuzati ca au constituit o retea de trafic de persoane si proxenetism care actiona in vestul Europei. Cei doi politisti au primit imprumuturi in…

- SUA au lansat miercuri un apel catre 'tarile si popoarele' din Balcani de a 'lucra impreuna pentru a-si construi un viitor mai bun', dupa condamnarea fostului lider militar al sarbilor din Bosnia, Ratko Mladic, la inchisoare pe viata de Tribunalul Penal International pentru fosta Iugoslavie (TPIY),…

- Un procent de 70% din afectiunile cu care se prezinta pacientii la spital pot fi solutionate prin sfaturi medicale oferite online, sustin specialistii platformei digitale doclandia.ro, ce ofera informatii specializate de la distanta persoanelor cu probleme de sanatate.

- Relația dintre Ilie Nastase și Brigitte Sfat pare sa fie una din ce in ce mai ciudata. Astfel, dupa ce și-au anunțat, in repetate randuri divorțul, cei doi par sa fi acceptat totuși ca trebuie sa ramana soț și soție. Doar ca, intre ei, pare-se, momentele de tandrețe cam lipsesc.

- Fostul principe Nicolae, nepotul Regelui Mihai, a susținut, sambata, ca in august 2015 a fost obligat sa accepte indepararea sa din Casa Regala, dar ca a refuzat sa semneze declarația prin care accepta sa i se retraga titlul. Acesta mai sustine ca i-au fost oferiti bani pentru a i se cumpara tacerea…

- Cifrele naționalei in 2017. Clujul, gazda favorita a ”tricolorilor” ZIUA de CLUJ va prezinta cifrele echipei naționale de fotbal a Romaniei pe 2017. Cele mai multe meciuri de acasa s-au disputat la Cluj, iar prima victorie a anului s-a inregistrat tot aici. Aproape 40 de jucatori au fost convocați la…

- Problemele in amor si-au pus serios amprenta asupra Madalinei Ghenea, care trece nu doar printr-o criza emotionala, ci traverseaza o perioada care ii pune in pericol si sanatatea. Actrita le-a povestit apropiatilor ca nu poate sa-si revina dupa toate cele intamplate. Vedeta face nopti albe si abia daca…

- Daniel Isaila, selectionerul nationalei de tineret a Romaniei, a povestit conditiile in care au fost primiti tricolorii mici in Tara Galilor, acolo unde remizat, 0-0 cu echipa gazda, in preliminariile pentru CE 2019. Pe langa terenul greu unde au fost nevoiti sa se antreneze, fotbalistii au primit…

- Veste imensa pentru consumatorii de cafea. Acestia sunt feriti de mai multe boli grave. Aceasta este concluzia specialistilor dupa un studiu extrem de amplu. Institutul National de Cercetare a Cancerului spune ca adultii care beau cafea normala sau decofeinizata mor mai tarziu decat persoanele care…

- USR ii cere lui Liviu Dragnea sa iși dea demisia din funcția de președinte al Camerei Deputaților și sa se ocupe de problemele pe care le are in justiție. Intr-o conferința de presa, președintele USR, Dan Barna, a precizat ca formațiunea pe care o conduce ii solicita liderului social-democrat sa demisioneze…

- Majoritatea dintre noi resimte factorul de stres in fiecare zi. In societatea actuala este imposibil de evitat, indiferent de varsta sau gen, mai ales cand provocarile apar din zona de cariera. Fie ca vorbim de un interviu care promite un inceput mai bun sau un moment cheie in care responsabilitatea…

- Un sondaj realizat de Institutul Republican Internațional din SUA arata ca formațiunea condusa de Andrei Nastase ramâne sub pragul electoral, iar Partidul Democrat din Moldova ar lua un scor dublu fața de PPDA, daca duminica ar avea loc alegeri parlamentare. Potrivit cercetarii,…

- Vestile proaste se inmultesc pentru nationala feminina, care in mai putin de o luna de zile va juca la Campionatul Mondial din Germania (1-17 decembrie). Dupa Gabriela Perianu, inca o handbalista este in pericol sa rateze turneul final! Este vorba despre Alina Ilie, care s-a accidentat destul de…

- Motivul pentru care Realitatea TV a fost amendata cu 85.000 de lei pentru incalcarea de prevederi privind dreptul la propria imagine prin unele afirmatii la adresa unor membri ai CNA facute in emisiunea ”Jocuri de putere” din 28 septembrie. Amenda de 85.000 de lei a fost propusa de Valentin…

- ”Urșii” au spart gheața in acest sezon al Ligii Naționale. Dupa schimbarile drastice din aceasta saptamana, BC Timba a invins-o pe Dinamo București intr-un duel considerat deja pentru supraviețuire, scor 87-71 (45-32). Galben-negrii, conduși de ”interimarul” Dan Ionescu, au avut emoții doar pe parcursul…

- Autoritatile sunt deja depasite de situatie si au inceput sa faca erori grave: trei detinuti de la Penitenciarul de maxima siguranta Giurgiu, condamnati pentru fapte grave, la pedepse cuprinse intre 5 si 10 ani de inchisoare, au fost liberati din greseala. Unul dintre ei, inchis pentru trafic de persoane,…

- Un copil in varsta de aproximativ 2 ani, din localitatea Berlesti, care a suferit duminica arsuri pe 30% din suprafata corpului dupa ce a cazut intr-un recipient cu lichid fierbinte, a fost transportat cu un elicopter SMURD la un spital din Capitala.

- Problemele tenului nu sunt de ignorat, netratate acestea se pot agrava si pot stirbi increderea in propria persoana. Daca va confruntati cu asemenea neplaceri nu disperati, exista o solutie simpla si eficienta, care da rezultate rapid si pentru care nu trebuie sa scoateti din buzunar multi bani. Tot…

- Presedintele Klaus Iohannis spune ca femeile se confrunta in mediul antreprenorial cu o serie de probleme grave, au acces dificil la resurse de finantare si resimt lipsa unor retele de sustinere profesionala, iar prezenta lor este mult mai redusa in zonele de decizie si management in raport cu barbatii.…

- Pe Autostrada 1, pe sensul de mers Sibiu-Sebes (km 276+100 – 276+170), au inceput luni lucrarile de refacere a partii carosabile ce s-a fisurat saptamana trecuta, anunta Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere – CNAIR. Lucrarile respective presupun „frezarea zonei…

- BC Timba Timișoara a obținut in aceasta seara prima victorie din noul sezon. Elevii lui Bogdan Murarescu au invins cealalta nou promovata din elita, Politehnica Iași, scor 77-65, in manșa secunda a turului I din Cupa Romaniei. In urma acestui rezultat ”urșii” s-au calificat in sferturile competiției…

- Victor Pițurca a comentat actuala situație de la FCSB și a trimis sageți catre patronul FCSB, pe care il considera vinovat pentru problemele cu care s-au confruntat Nicolae Dica și Denis Alibec la club. Deși nu a menționat explicit numele patronului roș-albaștrilor și a vorbit la general de "conducerea"…

- Sute de ferme, exploatatii, centre de colectare a laptelui si unitati de procesare au fost verificate de catre inspectorii sanitar-veterinari din intreaga tara, fiind aplicate mai mult de o suta de amenzi in valoare de peste 170.000 de lei. Aproape 750 de kilograme de produse lactate improprii consumului…

- Asta in timp ce, formal, zice ca si-ar dori ca tara sa sa adere totusi la edificiul european, acolo unde numara din ce in ce mai putini sustinatori si de unde vin semnale foarte puternice ca se doreste fie inghetarea procesului de negocieri, fie pur si simplu renuntarea la ceea ce pare a fi deja o forma…