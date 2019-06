Stiri pe aceeasi tema

- Aflata in cantonament la Poiana Brasov, FC Viitorul va disputa, luni, 24 iunie, doua partide amicale, ambele la Baza Sportiva Campo Verde spre Ghimbav . Prima confruntare va avea loc de la ora 11.00, cu formatia Coltea Brasov, iar cea de a doua partida va incepe la ora 18.00, impotriva nou promovatei…

- Incepand de astazi, Steliano Filip este noul jucator al formatiei FC Viitorul Constanta. In varsta de 25 de ani, Filip evolueaza pe postul de fundas stanga si a semnat un contract valabil pentru urmatorii doi ani, cu drept de prelungire pentru inca un sezon.In cariera sa a mai jucat pentru Dinamo Bucuresti,…

- Dupa cateva zile cu antrenamente intense la Constanta, FC Viitorul a plecat ieri spre Atena, acolo unde astazi, de la ora 19.00, va disputa primul meci de verificare de la reluarea pregatirilor. Constantenii vor intalni cea mai galonata formatie din fotbalul grec, Olympiakos Pireu, echipa cu 44 de titluri…

- Selectionerul Mirel Radoi a decis sa il cheme la lotul national U21 pe Ricardo Grigore de la Dinamo Bucuresti dupa ce Denis Dragus s-a accidentat, informeaza frf.ro potrivit news.roIn urma unui contact, mijlocasul de la FC Viitorul a acuzat dureri la calcai. Initial s-a crezut ca este vorba…

- Telenovela legata de viitorul lui Nicolae Stanciu (26 de ani) in fotbal a luat sfarsit! Dupa ce a fugit de la echipa Al Ahli, nemultumit de faptul ca arabii nu l-au platit in ultimii patru luni, mijlocasul a primit o veste excelenta.

- Jandarmii Gruparii Mobile de Jandarmi Tomis Constanta vor asigura masurile de ordine publica la meciurile de fotbal dintre Farul Constanta Petrolul Ploiesti, 04 mai, ora 15.30 A.F.C. Dunarea 2005 Calarasi ndash;Dinamo Bucuresti, 04 mai, ora 18.00 si FC Viitorul ndash;Sepsi Sfantul Gheorghe, 04 mai,…

- FC Dinamo Bucuresti anunta incheierea raporturilor contractuale cu fundasul stanga englez Jordan Mustoe. Transferat in urma cu doua luni la echipa din Stefan cel Mare, Jordan Mustoe a jucat trei meciuri pentru Dinamo in Liga 1 Betano si a adunat 184 de minute in tricoul alb-rosu, informeaza News.ro.Citește…

- Clubul de fotbal Dinamo a anuntat, marti, pe site-ul sau oficial, rezilierea contractului cu Jordan Mustoe, fundas englez transferat de gruparea bucuresteana la 16 ianuarie. "FC Dinamo Bucuresti anunta incheie...