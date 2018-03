Înţărcarea bebeluşului: Cele mai frecvente întrebări ale mămicilor Primul lucru pe care trebuie sa-l stii despre intarcarea bebelusului este ca reprezinta un proces gradat, ce necesita rabdare si intelegere atat din partea ta, cat si din partea micutului tau. Cand incepe intarcarea bebelusului Cand incepe Medicii pediatri recomanda sa iti hranesti bebelusul cu lapte in primele sase luni din viata. Dupa aceea, este indicat sa-i dai micutului o combinatie de alimente solide si lapte, pana cel putin la varsta de un an. Unii experti sustin ca dupa primul an este indicat sa incepi procesul de intarcare, deoarece atunci copilul este mai adaptabil la schimbari. De exemplu,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

