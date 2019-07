Stiri pe aceeasi tema

- Chiar daca a disparut din vizorul romanilor, "Briliantul" a incheiat primul sau sezon ca antrenor in strainatate. A incheiat ca vicecampion cu echipa de tineret a lui Al Wahda și ține legatura cu fanii prin intermediul social media. Scandalurile care i-au macinat cariera de fotbalist par undeva in urma,…

- Robert Negoița a spus joi, la Parlament, ca stabilirea Congresului PSD pe 29 iunie nu este deloc greșit. Cat despre formula Dancila-Oprișan-Badalau la conducerea PSD, Negoița a spus ca ar fi „un coșmar”, fara a da mai multe detalii.Dumitru Buzatu spune ca nu poate fi ocolit Congresul: 'Trebuie…

- A fost prapad marti, în municpiul Bacau, la scurt timp dupa vizita premierului Viorica Dancila. O ploaie torențiala, însotita de grindina, a maturat orașul si în numai câteva minute, totul s-a

- O tanara de 34 de ani a cazuta intr-o fantana adanca de 20 de metri de pe strada Ion Creanga din orașul Criuleni.Potrivit reprezentantilor IGSU, la fata locului au intervenit salvatorii care au scos victima din fantana, ulterior fiind transportata la spital.

- Gica Hagi a fost zero barat impotriva FCSB-ului in primele doua sezoane pe banca Viitorului, insa ultimii 2 ani au avut mult echilibru in respectivele dispute. Viitorul și FCSB se vor intalni duminica, de la ora 21:00, pe TV DigiSport 1, TV Telekom Sport 1 și Look Sport. ...

- Fanii lui Adrian Mutu deja il vad pe fiul fostului mare internațional roman un star in lumea fotbalului, iar dovada sta chiar in imaginile surprinse de „briliant”, in vestiarul echipei pe care o antreneaza.

- Adrian Mutu se lupta pentru titlu in Emiratele Arabe Unite. Chiar daca vorbim in aceasta situație de campionatul Under 21, "Briliantul", in varsta de 40 de ani, fiind antrenorul celor de la Al Wahda. Astazi, echipa lui Mutu este la egalitate de puncte cu liderul Al Ain, 43 de puncte fiecare. Doar ca…

- In 2013, in perioada in care Adrian Mutu evolua in Franța, la Ajaccio, fostul capitan al naționalei a fost foarte aproape de un transfer cu totul surprinzator. Fostul atacant de la Parma, Chelsea, Juventus, Fiorentina și Petrolul era dorit in Argentina, de Racing Club, anunța cotidianul Clarin. Transferul…