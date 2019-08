Stiri pe aceeasi tema

- Iubitori și posesori ai mașinilor Trabant vor participa la sfarșitul saptamanii la intalnirea dedicata lor și organizata in stațiunea Covasna. Intalnirea Trabantiștilor, ajunsa la a XII-a ediție, va avea loc in zilele de 9-11 august, in binecunoscuta locație Valea Zanelor, fiind derulata de Trabibar…

- Festivalul International de Teatru Oradea incepe duminica, fiind organizat de Teatrul „Regina Maria”, in parteneriat cu Consiliul Județean Bihor, Primaria Municipiului Oradea, Fundatia Culturala FITO si UNITER.

- La cea de-a sasea editie a Press Cup Dr. Oetker, care se va desfasura in acest week-end la Tenis Club din Curtea de Arges, si-a anuntat prezenta fostul campion mondial si olimpic la gimnastica Marian Dragulescu.

- Primaria si Consiliul Local Cumpana, reprezentate legal de primarul ec. Mariana Gaju, impreuna cu Gradinitele cu Program Prelungit "Florilor" si "Sfanta Maria", organizeaza cea de a XIV a editie a concursului "Micii sanitari". Evenimentul va avea loc pe data de 27 mai 2019, incepand cu ora 10.00, in…

- Muzeul Bucovinei organizeaza, in perioada 24 iunie – 5 iulie 2019, ediția a IV-a a proiectului Arta și Artefacte, proiect care vizeaza diversificarea paletei cultural-educative și a lecțiilor de istorie pentru publicul tanar. Atelierul de arheologie experimentala Arta si Artefacte va fi organizat pe…

- Proiectul de educatie montana Scoala de Mers pe Munte, organizat de Asociația Tașuleasa Social in parteneriat cu Coca-Cola HBC Romania, a deschis inscrierile pentru ediția din acest an. 200 de persoane imparțite in 8 grupe, vor avea ocazia sa participe gratuit in perioada 31 iulie – 18 august 2019 la cursuri…

- Duminica, 12 mai, la Negrași s-a desfașurat cea de-a 51-a ediție a ”Sarbatorii Narciselor”. Alaturi de primarul comunei Negrași, principalul organizator, Constantin Alexandru, s-au aflat și președintele Consiliului Județean Argeș, Dan Manu, prefectul Emilian Dragnea, subprefectul Adrian Bughiu, vicepreședintele…

- Artistul olandez Armin Van Buuren a pregatit un show unic, exclusiv la nivel mondial, pentru publicul care va participa la cea de-a 5-a ediție a Festivalului Untold, care va avea loc in perioada 1-4 august la Cluj-Napoca, transmite Mediafax.Potrivit unui comunicat al organizatorilor Untold,…