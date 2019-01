Stiri pe aceeasi tema

- Surse politice citate de stiripesurse.ro au precizat ca in interiorul PSD este deja cunoscut faptul ca partidul va avea un candidat propriu la prezidențiale. Veste a ajuns și la urechile lui Calin Popescu Tariceanu, iar acum acesta pare ca iși calculeaza pașii pentru viitoarele alegeri. Sursa…

- Presedintele Klaus Iohannis a reiterat astazi ca va candida pentru un nou mandat la alegerile prezidentiale si a anuntat obiectivele pentru acest an. „Începem anul 2019, un an cu foarte multe provocari, începem acum, practic, direct cu Presedintia…

- Presedintele Klaus Iohannis si sotia sa, Carmen, participa, marti, la slujba de Craciun de la Biserica Romano Catolica "Sfanta Treime" din Sibiu, scrie antena3.ro. "Va doresc tuturor Craciun fericit, cu liniste si pace", a transmis seful statului, inainte de intrarea in lacasul de cult.La randul ei,…

- Presedintele Klaus Iohannis a criticat in termeni foarte duri ordonanta de urgenta anuntata de ministrul de Finante, care va cuprinde zeci de masuri fiscal-bugetare si in domeniul investitiilor publice pentru anul 2019, si a cerut guvernului sa nu o adopte in aceasta forma. Seful statului…

- Presedintele Klaus Iohannis a criticat in presa internationala modificarile aduse de coalitia PSD-ALDE la Legile justitiei. Seful statului a vorbit si despre preluarea presedintiei Consiliului Uniunii Europene, dar si despre o posibila candidatura la presedintia Consiliului European. Intr-un interviu…

- Președintele Klaus Iohannis a ajuns, sambata, la parada militara din București.Militarii au prezentat onorul președintelui Romaniei. Parada militara a inceput cu intonarea imnului Romaniei.Klaus Iohannis urmarește parada militara de langa liderii Parlamentului, Liviu Dragnea…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat marti, referindu-se la acuzatiile lansate la adresa sa de Liviu Dragnea, ca "acest infractor, Dragnea, care s-a cocotat in fruntea statului, progreseaza semnificativ in domeniul fake news" si ca acesta este disperat pentru ca apar tot mai multe informatii despre…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat marti, referindu-se la acuzatiile lansate la adresa sa de Liviu Dragnea, ca „acest infractor, Dragnea, care s-a cocotat in fruntea statului, progreseaza semnificativ in domeniul fake news” si ca acesta este disperat pentru ca apar tot mai multe informatii despre…