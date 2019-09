Stiri pe aceeasi tema

- Serena William și-a lansat prima colecție primavara-vara pe podiumul New York Fashion Week. Colecția fostei numarul 1 WTA se intituleaza simplu Serena. Williams a folosit culori deschise, aprinse, dar și neutre pentru aceasta colecție de primavara-vara 2020. Aceasta a creat o gama larga de ținute, atat…

- A fost finalizata pagina web a revistei Ecouri, prin proiectul #76 din cadrul proiectului de bugetare participativa, Turda Decide! Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Vineri, 6 septembrie, de la ora 18.00, a avut loc la Galeria OK din Yogyakarta, Indonezia, vernisajul expoziției intercontinentale de arta „Impresii culturale”, un eveniment ce a cuprins lucrari realizate de 100 de artiști din 100 de țari de pe 6 continente. Proiectul a fost inițiat de Fundația Inter-Art…

- Atunci cand vor sa impresioneze intreaga lume, vedetele tind sa exagereze. Și astfel apar pe covorul roșu purtand ținute care nu le favorizeaza deloc. Nu au existat excepții nici luni seara, la New Jersey, unde s-au decernat premiile MTV Video Music. Au vrut sa arate impecabil și sa capteze luminile…

- Angajatorii nu mai stiu cum sa atraga si sa pastreze angajatii! Peste 1.700 de firme aloca in prezent carduri care pot acoperi partial sau integral costurile unui abonament la sala de sport. Chiar si institutiile de stat au inceput sa le ofere. Cei mai multi angajati se bucura insa de tichete de masa…

- Expozitia "Moulding Everything Together" de Vlad Neuman va fi vernisata vineri, la ora 18,00, la Galeria de Stari si Obiecte din strada 11 Iunie, din Capitala. Expozitia, un concept ce reuseste sa dea forma, volum si simt tactil abstractului insusi, dupa cum spun organizatorii, va fi deschisa…

- Locuitorii comunei Bustuchin s-au bucurat la sfarsitul saptamanii trecute de numeroase activitati culturale si de divertisment. Sarbatoarea „Zilele comunei Bustuchin”, organizata de Consiliul Judetean Gorj, Consiliul si Primaria Bustuchin, Centrul J...

- Kate Middleton a dezvaluit o noua versiune a gradinii ei, „Back to Nature”, in cadrul RHS Hampton Court Palace Garden Festival. Ducesa de Cambridge a aratat inca o data ca este una dintre cele mai elegante femei din Familia Regala britanica in momentul in care a aparut la eveniment intr-o rochie verde…