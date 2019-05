Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, se va afla, miercuri si joi, in vizita in Polonia, pentru Conferinta sefilor de guvern ai statelor din Europa Centrala si de Est care au aderat la Uniunea Europeana dupa 2004, dar si pentru a participa la ceremonia comemorativa de la Birkenau. La conferinta…

- Spectacole de teatru, dans, muzica, circ contemporan și opera, ateliere și masterclass-uri, spectacole lectura, conferințe, expoziții și instalații, lansari de carte și proiecții de filme + ???? = FITS 2019. Read More...

- INIȚIATIVA DE NOTA 10: Teatrul pentru Copii și Tineret „Gong" din Sibiu organizeaza in perioada 15 – 19 aprilie, de la orele 17:00, un modul de cinci ateliere de public speaking și gestionare a emoțiilor. Acest modul va fi coordonat de actorii Alexandra Șerban și Paul Bondane, fiind creat exclusiv pentru…

- Deși meteorologii anunța ca vremea se va menține in general frumoasa și calda pentru aceasta perioada, undeva, in Romania, iarna pare ca nu mai vrea sa plece: stratul de zapada de la Balea Lac masoara in prezent... nu mai puțin de 223 de centimetri! Read More...

- In completarea Ghidului pentru Agenda sportiva, destinat structurilor sportive de drept privat, Consiliul Județean Sibiu a publicat luni, 25 martie 2019, proiectul de hotarare referitor la Regulamentul privind criteriile de acces la finanțarea proiectelor sportive pentru structurile sportive de drept…

- Cam multa liniște, de mai bine de doua-trei saptamani, nu prea se mai vorbește despre cei care mor, parca la foc automat, din pricina Gripei sau la al caror grabit sfarșit virusul gripal are o contribuție majora. Read More...

- Basistul Megadeth, David Ellefson, vine la Bucuresti pe 17 martie in Hard Rock Cafe pentru o seara intima alturi de prietenii sai: VOI. Vom avea parte de un masterclass pentru fanii chitarei bass, de multe povesti din cariera sa si de un meet and greet cu poze complet gratuit. David va sustine si un…

- CNAIR SA anunța ca a transmis spre publicare in cadrul platformei SICAP anunțul de participare aferent procedurii de atribuire a contractului "Proiectare și execuție Autostrada Sibiu - Pitești, Secțiunea 4: Tigveni - Curtea de Argeș". Read More...