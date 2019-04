Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a discutat miercuri aproximativ o ora cu presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, in biroul acestuia, dupa care a plecat la Guvern. Potrivit unor surse parlamentare, Tudorel Toader ar fi fost "foarte afectat" de retragerea sprijinului politic de catre PSD. Sedinta de plen a Senatului in care era programata, pentru a patra oara, pentru dezbatere si vot motiunea simpla "Justitia, victima sigura in mainile lui Toader" a fost suspendata miercuri din lipsa de cvorum. Ministrul a fost prezent in sala de plen pentru mai mult de ora, asteptand ca senatorii…