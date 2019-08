Stiri pe aceeasi tema

- Bradley Cooper și Irina Shayk au ajuns la o ințelegere privind custodia fiicei lor in varsta de doi ani, Lea de Seine. Cooper și Shayk au decis sa aiba custodie comuna asupra micuței Lea. Cei doi vor locui in New York pentru binele fiicei lor. Potrivit TMZ , actorul american și modelul rus au hotarat…

- Irina Shayk a vorbit despre desparțirea de Bradley Cooper, dar și cum ar putea fi cucerita de un pretendent. Modelul a dezvaluit ce trebuie sa faca un barbat pentru a o putea cuceri pe fosta iubita a celebrului actor. Cei doi au format un cuplu timp de cinci ani, insa au hotarat sa puna punct […]

- Irina Shayk a fost desemnata cel mai de succes model pentru costumele de baie, detronand-o astfel pe Emily Ratajkovski. In timp ce viața personala nu este tocmai roz pentru Irina Shayk, dupa ce s-a desparțit de actorul Bradley Cooper, cariera ei pare sa infloreasca. Modelul in varsta de 33 de ani a…

- Cum au petrecut Bradley Cooper si Irina Shayk ultimele zile ale relatiei Bradley Cooper si Irina Shayk s-au despartit oficial saptamana trecuta dupa o relatie de 4 ani. Cei doi, cunoscuti pentru faptul ca tin enorm la viata lor privata, au impreuna o fetita, iar ultima lor aparitie publica in calitate…

- Actorul american Bradley Cooper și top-modelul Irina Shayk s-au desparțit și urmeaza sa stabileasca modul in care vor imparți custodia fiicei lor in varsta de doi ani, potrivit People, scrie Mediafax.Informația a fost confirmata pentru publicația People dupa ce rusoaica s-a mutat din locuința…

- Top-modelul Irina Shayk alimenteaza zvonurile privind desparțirea de actorul american Bradley Cooper, dupa ce a ales sa se mute din locuința acestuia din Los Angeles, potrivit Daily Mail, scrie Mediafax.Bradley Cooper, in varsta de 44 de ani, și starul casei de moda Victoria’s Secret, in varsta…

- Irina Shayk și Bradley Cooper sunt pe punctul de a pune capat relației, dupa ce modelul a decis sa se mute din casa celebrului actor. Se pare ca Shayk (33 ani ) a decis sa se mute din reședința din Los Angeles a lui Cooper (44 ani), dupa ce relația lor de patru ani a inceput sa se raceasca. Frumoasa…