Stiri pe aceeasi tema

- Peste 1.500 de sași din țara și strainatate participa, în acest weekend, în Bistrița, la „Sachsentreffen”, Întâlnirea sasilor de pretutindeni, eveniment ajuns la a 29-a ediție. Unul dintre cei care a revenit în oraș cu aceasta ocazie este Rainhold Erick Kohlruss,…

- Peste 1.500 de sași din țara și strainatate participa, in acest weekend, in Bistrița, la „Sachsentreffen”, Intalnirea sasilor de pretutindeni, eveniment ajuns la a 29-a ediție. Unul dintre cei care a revenit in oraș cu aceasta ocazie este Rainhold Erick Kohlruss, plecat din țara de 60 de ani, relateaza…

- O astfel de întâlnire a mai avut loc la Bistrita în urma cu noua ani. Potrivit programului facut public de Forumul Democrat German din Bistrita, reuniunea de anul acesta se va desfasura sub motto-ul „Împreuna – Comemoram – Cladim” si va debuta vineri…

- O astfel de intalnire a mai avut loc la Bistrita in urma cu noua ani. Potrivit programului facut public de Forumul Democrat German din Bistrita, reuniunea de anul acesta se va desfasura sub motto-ul "Impreuna - Comemoram - Cladim" si va debuta vineri seara, de la ora 17,00, la Palatul Culturii,…

- "Cel mai important festival medieval aparut in anul 1992, care prezinta viata civila si militara a secolelor XIII - XVII, isi deschide portile in perioada 26 - 28 iulie 2019. Tema festivalului de anul acesta este 'Misterul medieval' facand referire la formele teatrale aparute in evul mediu cu acceptul…

- Cea de-a XLVII-a ediție a manifestarii cultural-patriotice și religioase „Intalnirea moților cu istoria” se va desfașura in acest sfarșit de saptamana in localitatea Dupapiatra, comuna Buceș din județul Hunedoara, acest eveniment fiind organizat in scopul de a omagia lupta eroica a localnicilor de aici…

- Chiar daca stagiunea s-a incheiat, continua concertele in Sala „Enescu- Bartok” a Filarmonicii. Violonistul Roman Kim va susține un concert sambata, 6 iulie, de la ora 19:00, acompaniat de Orchestra de Camera a Filarmonicii de Stat Oradea, „Camerata Michael Haydn”, dirijor Brian Liao. Violonistul…

- Reprezentanții Partidei Romilor Pro Europa Vrancea au participat, sambata, la intrunirea romilor din Transilvania, ce a avut loc in orașul Dumbraveni, județul Sibiu, cu ocazia celebrarii a 100 de ani de la Marea Adunare Naționala a Romilor. Intalnirea avut loc in incinta Castelului Apafi, unde acum…