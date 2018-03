Intalnirea reginelor. Cum s-au imbracat Maxima si Rania la Haga

Stiri pe aceeasi tema

- Timp de doua zile, Regina Rania a Iordaniei și soțul sau, Regele Abdullah, se vor afla intr-un turneu regal in Olanda, pentru a intari relațiile diplomatice intre cele doua țari. Gazdele celor doi au fost, evident, regalitațile olandeze, respectiv Regina Maxima și soțul sau, Regele Willem. FOTO: Hepta…

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, legi din pachetul pe Justitie, adica Legea privind organziarea judiciara, Legea privind statutul procurorilor si judecatorilor si Legea privind organizarea CSM. Citeste mai mult: adev.ro/p5vnaw

- Ies la iveala noi detalii șocante despre educatoarea criminala! Aceasta a fost transferata la Penitenciarul Jilava, insa colegele de celușa au fost șocate de comportamentul acesteia. Mai exact, și-ar fi smuls parul din cap și ar fi plans in hohote. Oana Neț a fost arestata preventiv pentru 30 de zile…

- Președintele PNL Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat, sambata, la intalnirea regionala Nord-Est a PNL ca liberalii trebuie sa fie uniti pentru a putea castiga viitoarele alegeri. In discursul sau de la intalnirea liberalilor din aceasta zona a tarii, Gheorghe Flutur, a precizat ca PNL a adoptat rezolutia…

- Federația Româna de Tenis a anunțat ca au fost scoase la vânzare biletele pentru meciul de tenis România - Elveția, din cadrul Fed Cup, de la Cluj-Napoca.Astfel, biletele pentru întâlnirea România - Elveția, contând pentru play-off-ul Grupei Mondiale…

- Primarii unionisti din Romania si Basarabia se vor reuni la Iasi, weekendul acesta, a anuntat, primarul Mihai Chirica. Acestia vor forma o Liga a Alesilor Locali Unionisti si va fi elaborat un memorandum pro-unire. Intalnirea va avea loc sambata, 10 martie, de la ora 10 la Palatul Culturii. Din aceasta…

- Petele pigmentare apar ca urmare a expunerii prelungite la soare fara protectie solara, inaintarii in varsta si schimbarilor hormonale - de cele mai multe ori, in timpul sarcinii. Ce solutii dermatologice noi exista pentru indepartarea lor.

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a precizat, miercuri, ca discutile cu producatorii de imunoglobulina sunt constructive, mentionand ca se va gasi o rezolvare. Intalnirea are loc dupa ce ministrul a declansat mecanismul de protectie civila. "Discutia inca nu s-a terminat, va continua…

- Legendara actrita Rita Moreno a fost una dintre cele mai apreciate aparitii la cea de-a 90-a ceremonie de decernare a premiilor Oscar. Actrita, in varsta de 86 de ani, a ales sa poarte aceeasi rochie neagra cu flori si frunze aurii pe care a imbracat-o la ceremonia Oscarurilor din 1962, atunci cand…

- Margot Robbie a devenit noua imagine a brandului Chanel, iar anuntul a fost facut tocmai in duminica Oscarurilor. Actrita a fost nominalizata pentru rolul din „I,Tonya”, insa a pierdut in cele din urma in fata lui Frances McDormand. Castigatori Oscar 2018! „The Shape of Water” este cel mai bun film!…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat, joi, dupa intalnirea cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, ca si-a exprimat speranta ca nu vor mai discuta despre lucruri diferite si adevarul sa fie „lasat in alta parte”.

- Spre deosebire de celelalte capete incoronate, Reginei Rania ii place sa experimenteze in materie de ținutele purtate. Nu se mulțumește cu brandurile sau casele de moda internaționale, ci iși condimenteaza garderoba cu obiecte vestimentare realizate de designerii locali. Astfel, toate ținutele sale…

- Primarii localitaților vrancene au participat, ieri, la o intalnire organizata cu Instituția Prefectului și care a vizat aspecte curente din funcționarea administrațiilor locale. Intalnirea a avut loc in sala de ședințe a Primariei Focșani, fiind prezenți reprezentanții Inspectoratului…

- In varsta de 41 de ani, un jandarm care lucreaza in cadrul IJJ Gorj din 2006 a fost hirotonit preot. In timpul liber, Iustinian Cotojman va imbraca straie preotesti și va oficia slujbe, onorific, la jandarmerie și la bisericile la care va fi invitat de alți preoți. Acesta face parte dintr-o…

- Un cercetator originar din Alba, cauta leacul pentru autism la Stanford. Sergiu Pașca este nascut la Aiud și este doctor in neuroștiințe la Stanford, una dintre cele mai prestigioase instituții de invațamant din lume, unde obține porțiuni de creier din simple celule de piele. Are propriul laborator…

- Administratia Judeteana a Finantelor Publice Salaj va organiza o noua intalnire dedicata membrilor Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania (CECAR) – filiala Salaj, marti, 27 februarie, de la ora 14, pentru a oferi clarificari si indrumari referitoare la noutatile legislative…

- Redactorul sef al editiei americane a revistei Vogue, care este britanica si a primit anul trecut titlul de Dame, si-a pastrat ochelarii sai marca inregistrata in timp ce a stat, in primul rand, alaturi de regina si a discutat cu ea, la defilarea designerului Richard Quinn de marti. Grant Harrold, un…

- Evanghelistul Billy Graham, considerat una dintre cele mai mari personalitati ale secolului XX, a murit miercuri, la varsta de 99 de ani. Graham a avut influenta la Casa Alba in mandatul a 10 presedinti americani.

- Premierul Viorica Dancila se afla astazi si maine la Bruxelles, in prima vizita externa in calitate de sef al Guvernului de la Bucuresti, ea urmand sa aiba intalniri cu presedintele Consiliului European, cu presedintele Parlamentului European si cu presedintele Comisiei Europene. Viorica Dancila se…

- O delegatie a Comitetului European pentru Prevenirea Torturii si Pedepselor sau Tratamentelor Inumane sau Degradante (CPT) a vizitat cinci penitenciare si 10 centre de retinere si arest preventiv, concluziile fiind discutate cu autoritatile romane, a anuntat, marti, Ministerul Justitiei. …

- Zilele acestea, in Capitala, se desfașoara intalnirea anuala a primarilor din intreaga țara. Aleșii s-au intalnit la un hotel din București inca de ieri, iar in cadrul programului au fost stabilite mai multe dezbateri privind aspectele statutare Statutul Asociației Comunelor din Romania, respectiv:…

- De Ziua Indragostiților a petrecut departe la unul dintre cele mai mari show-uri din cadrul Saptamanii Modei de la New York. Blake Lively a fost prezenta la lansarea noii colecții Michael Kors, iar apariția sa nu a fost una peste care puteai trece cu vederea. A purtat o ținuta tematica. Avand in vedere…

- Echipa de volei Unirea Dej a pierdut cu scorul de 3-2 meciul de pe teren propriu disputat in compania formației CSM București, insa a obținut un punct. Intalnirea (care a contat pentru a XX-a etapa a Diviziei A1 la volei masculin – a noua a returului) s-a disputat cu incepere de la ora 18 in Sala Sporturilor…

- Premierul Viorica Dancila l-a primit in aceasta dimineața la Palatul Victoria pe ambasadorul Hans Klemm. Intalnirea cu ambasadorul Statelor Unite ale Americii face parte dintr-o serie de intrevederi pe care șeful Executivului le va avea cu reprezentanții misiunilor diplomatice

- Tehnicianul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, le-a vizitat, joi, la antrenament, pe jucatoarele din echipa de Fed Cup a Romaniei, care intalneste in acest weekend Canada, la Cluj-Napoca. “La antrenamentul din aceasta dupa-amiaza, Mister le-a urmarit la treaba pe Irina Begu si Sorana Carstea, s-a fotografiat…

- Regina Rania și Regele Abdullah au fost primiți cu fast de catre Șeicul Mohammed, ieri, cand au aterizat pe aeroportul din Dubai. Regii Iordaniei se afla intr-o vizita oficiala, pentru a intari relațiile diplomatice dintre cele doua țari. Așteptați de catre Prințului Moștenitor al Dubaiului Regina Rania…

- Scoala Gimnaziala din Varvoru de Jos, judetul Dolj, a gazduit marti, 6 februarie, o intrunire a Grupului parohial de tineri coordonati de preotul Ionel Marcu, de la Parohia „Sfanta Tatiana” – Ciutura si de prof Maria Mitrea. Intalnirea a avut ...

- Membrii Adunarii Eparhiale a Arhiepiscopiei Buzaului și Vrancei s-au intrunit, joi, 1 februarie 2018, in ședința de lucru. Evenimentul a avut loc in Aula brancoveneasca a Palatului arhiepiscopal din Buzau, sub președinția Inaltpreasfințitului Parinte Arhiepiscop Ciprian. In deschidere,…

- "Intalnire excelenta și constructiva cu Jean-Claude Juncker și Colegiul Comisarilor, astazi, la Bruxelles. Le-am transmis oficialilor europeni ca mandatul Romaniei la Președinția Consiliului Uniunii Europene va fi eficient, pragmatic și ca vom contribui intr-o mare masura la construcția unui viitor…

- Organizatorii Intalnirii Nationale a Tineretului Catolic (INTC) din 25-29 iulie, doresc sa prezinte evenimentul din mai multe aspecte. Primul video creat in special pentru cei interesati de eveniment este accesibil deja pe internet, pe pagina web (intc.ro), pe pagina Facebook, respectiv pe canalul Youtube…

- Aurel Tal, un antreprenor din Sebes, vinde sub brandul „Ariela Sebis” haine de piele si haine din blana naturala de 2,6 milioane de lei pe an. Businessul Ariela a fost infiintat in urma cu aproape 25 de ani, iar produsele sunt comercializate in patru magazine proprii si pe site-ul arielasebis.ro. „Am…

- Simona Halep a facut bilantul Australian Open, la care a jucat finala, si a ajuns la concluzia ca s-a perfectionat foarte mult la acest turneu. Deși pentru orice sportiv, pierderea unei finale l-ar fi daramat psihic, Halep i-a uimit pe ziariști cand s-a dus zambind la intalnirea cu ei."Nu…

- Va gândiți unde sa petreceți momente de vis în aceasta iarna? Daca nu, avem câteva sugestii pentru dumeavoastra. Mai jos puteți citi o lista cu cele mai frumoase locuri unde va putreți relaxa în aceasta iarna.

- Inceputul acestui an a venit la pachet cu noi indatoriri regale pentru Regina Rania a Iordaniei. Aceasta a participat, ieri, la un meeting important cu CEO-ul Google, Sundar Pichai, cu care a discutat despre o platforma lansata recent, in colaborare. Cu CEO-ul Google La aceasta intalnire, Regina Iordaniei…

- Deutsche Telekom si Orange au purtat anul trecut discutii de fuziune, pentru a forma un gigant telecom franco-german, insa ideea a cazut din cauza ca nu a fost posibil ca cele doua companii sa fie puse pe picior de egalitate, a spus pentru Reuters o sursa apropiata de situatie.

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, marti, ca a urmarit cu ''foarte mare atentie'' protestele de la sfarsitul saptamanii trecute si si-a exprimat admiratia fata de manifestanti. "Am urmarit cu foarte mare atentie ultimele proteste. Acesti oameni sunt de admirat. Au venit…

- Intalnirea culturala a fost mediata de manager-ul bibliotecii aradene prof. dr. Doru Sinaci care i-a avut alaturi ca invitati pe prof. Ion Traia, muzeograf la Muzeul Satului Banațean Timișoara si autorii cartii, Dan N. Buruleanu și Victor Cociuba. Volumul contine texte si imagini ce contureaza istoria…

- Mai exact, deschide-le si uita-te atent la dungile de pe ele. Daca vezi cel putin un X, ai noroc. Acest simbol arata ca persoana care il poarta are caracteristici foarte puternice. Acestia isi ating scopurile fara ca macar sa isi propuna. Tot ce vor sa realizeze va fi dus la bun sfarsit. Oamenii…

- Mai multi lideri ai ALDE, printre care Teodor Melescanu, Andrei Gerea, Daniel Chitoiu si Gratiela Gavrilescu, au venit, marti, la biroul presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea. Surse politice au precizat ca la intalnire nu participa liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu, acesta fiind…

- Nu se poate spune ca am fost luați prin surprindere, avand in vedere ca ne aflam la jumatatea lunii ianuarie, iar buzoienii nu au vazut iarna aceasta un fulg. Totuși, zapada cazuta azi-noapte a imbracat totul in alb, iar utilajele de deszapezire și-au intrat serios in drepturi. La primele ore ale dimineții,…

- Grupul de initiativa civica "Impreuna pentru A8" organizeaza o intalnire de lucru pe tema autostrazii A8. Intalnirea va avea loc in ziua de vineri, 12 ianuarie 2018, ora 11:00, la Iasi, Hotel Unirea, si va fi transmisa LIVE pe Facebook. Dezbaterea vine in urma mai multor actiuni civice de sustinerea…

- Intalnirea de lucru a membrilor Comisiei de Cultura a Consiliului Judetean Constanta, alaturi de reprezentanti ai Muzeului de Istorie si Arheologie Constanta la Complexul Monumentul Triumfal Tropaeum Traiani de la Adamclisi. ldquo;Impreuna cu presedinta comisiei , Nicoleta Bercaru si insotiti de reprezentanti…

- La data de 14 februarie, in optimile de finala ale Ligii Campionilor, pe Stadionul Santiago Bernabeu, va avea loc intalnirea a doi dintre cei mai puternici concurenti. Real Madrid va juca cu oaspetii de la Paris, care au reusit la etapa de grupa sa bata recordul Borussiei de la Dortmund dupa numarul…

- Aproape 1.000 de persoane participa la o manifestatie organizata de Platforma Unionista Actiunea 2012 pe malul Prutului, in localitatea Falciu din judetul Vaslui. Manifestantii, romani de pe ambele maluri ale Prutului, poarta simbolic un steag de 100 de metri.

- In noiembrie 1947, regele Mihai și regina-mama Elena au mers la Londra pentru a participa la casatoria principesei Elisabeta, actuala Regina a Angliei. Acolo, regele Mihai a cunoscut-o pe principesa Ana de Bourbon-Parma, viitoarea sa soție. Reveniți in țara in luna decembrie, regele Mihai…

- Reprezentantii organizatiilor civice care s-au intalnit cu premierul Mihai Tudose au anuntat, la finalul discutiilor, ca rezultatul nu este imbucurator si ca, din punctul lor de vedere, solutia este continuarea protestelor pana cand vor fi oprite cele trei legi ale justitiei, precum si modificarile…

- ”Eu cred ca dupa atatea luni de zile de demonstrații neautorizate din partea unor ONG-uri extrem de legaliste, care sunt cu legea, cu dreptatea, cu statul, iar demonstarția este neautorizata, nu a avut niciodata autorizație, faptul ca un inalt oficial guvernamental discuta cu acești oameni, mie mi…

- Momentul istoric pentru Ortodoxia romana in care Patriarhul Kiril al Rusiei a vizitat Romania a fost povestit de Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane. Preafericitul Daniel vorbeste in premiera si despre vizita sa in Rusia intr-un interviu acordat Televiziunii Romane."Prezența a fost o necesitate,…