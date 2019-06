Rapirea copilului – Politia de stat in Romania. Opriti-o si redati fericirea unui copil!

Vineri, 21 iunie 2019 (in luna zilei copilului), am asistat, aproape in direct, la rapirea de catre statul roman instigat de cetateni straini a unei fetite de 8 ani. Care, rapita fiind cu violenta, la ora 20,00 cand transmitem… [citeste mai departe]