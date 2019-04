Prezent la intalnirea organizata cu ocazia vizitei in municipiul Baia Mare a liderilor Pro Romania, primarul Catalin Cherecheș a declarat : “Din respect pentru baimarenii care au venit astazi la intalnirea organizata cu ocazia vizitei in municipiul Baia Mare a liderilor Pro Romania, am acceptat și eu invitația de spune cateva cuvinte cu aceasta ocazie. Printre oaspeți s-au numarat fostul prim ministru Victor Ponta, doamna comisar european Corina Crețu, fostul ministru Ioan Rus, carora le-am mulțumit pentru ceea ce au facut pentru Romania, inclusiv pentru Baia Mare și Maramureș, din posturile pe…