- Sosiile lui Kim Jong-un și Trump au facut senzație la ceremonia de deschidere a JO de Iarna 2018. Doi imitatori care seamana izbitor cu Președintele SUA Donald Trump și liderul suprem al Coreei de Nord Kim Jong-un au fost una dintre atracțiile principale ale ceremonieniei de deschidere a Jocurilor Olimpice…

- Liderul nord-coreean Kim Jong-un l-a invitat la Phenian pe presedintele Coreei de Sud. Invitatia a fost transmisa de sora dictatorului, care conduce delegatia tarii sale la Jocurile Olimpice din Coreea de Sud.

- Un schior nebun la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarna 2018. Foarte puțin le-a pasat de frig tonganilor, o țara fara tradiție in sporturile de iarna, dar mereu exotica. Pita Taufatofua, purtatorul de drapel al țarii din Oceania, a defilat in port tradițional, la bustul gol și uns cu…

- Jocurile Olimpice de iarna 2018. Vicepreședintele american, Mike Pence, a plecat dupa cinci minute de la o cina unde ar fi trebuit sa stea la aceeași masa cu șeful statului nord-coreean, Kim Yong-nam, inainte de ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Pyeongchang, scrie BBC. Au…

- Moment istoric la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarna din Coreea de Nord de la PyeongChang. Echipele olimpice ale celor doua Corei au defilat sub același drapel și același nume. Cele...

- Ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarna la Pyeongchang a inceput, vineri, pe stadionul olimpic din localitatea din Coreea de Sud. Delegatia Romaniei a defilat, drapelul fiind purtat de Marius Petru Ungureanu.

- Kim Yo-jong, sora dictatorului nord-coreean Kim Jong-un, a sosit vineri in Coreea de Sud, unde asista la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarna de la Pyeongchang. Este pentru prima oara de la Razboiul din Coreea (1950-1953) cand un membru al dinastiei Kim trece linia de demarcatie dintre…

- JOCURILE OLIMPICE DE IARNA 2018. CEREMONIA DE DESCHIDERE ONLINE STREAM LIVE VIDEO TVR EUROSPORT Cea de-a XXIII-a editie a Jocurilor Olimpice de iarna va debuta oficial vineri la PyeongChang, in Coreea de Sud, cu...

- JO DE IARNA 2018. Kim Jong-Un, dictatorul nord-coreean, a fost de acord sa trimita o delegatie in Sud si cele doua state vor avea o echipa feminina comuna de hochei pe gheata la JO DE IARNA 2018. JO DE IARNA 2018. Carne de caine la Olimpiada, in ciuda oricarei opozitii JO DE IARNA 2018.…

- Phenianul și-a etalat rachetele intercontinentale in ajunul deschiderii Jocurilor Olimpice de iarna. Ceremonia oficiala din Coreea de Sud este programata pentru vineri la ora 13.00, ora Romaniei.

- Coreea de Nord a sustinut o parada militara la care a participat liderul Kim Jong-un, cu o zi inainte de inceperea Jocurilor Olimpice de Iarna din Coreea de Sud, scrie BBC. Nordul se mandreste adesea cu...

- Oficialii nord-coreeni care viziteaza Coreea de Sud cu ocazia Jocurilor Olimpice de iarna nu vor discuta cu americanii, a anuntat joi agentia KCNA, preluata de Reuters. La Pyeongchang sunt asteptati seful de stat constitutional de la Phenian, Kim Yong Nam, si Kim Yo Jong, sora in varsta de 28 de ai…

- Coreea de Sud a cerut Natiunilor Unite, miercuri, sa permita oficialilor nord-coreeni, vizati de sanctiuni, sa participe la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice, care va avea loc vineri si unde va participa si sora liderului suprem al Coreei de Nord, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Vicepresedintele american Mike Pence a declarat miercuri, la Tokyo, ca Washingtonul se pregateste sa anunte ”cele mai dure” sanctiuni economice impuse vreodata Coreei de Nord, relateaza AFP. ”Anunt astazi ca Statele Unite vor dezvalui in curand sanctiunile economice cele mai dure si mai ofensive impuse…

- Sora liderului nord-coreean Kim Jong-un se va deplasa in Coreea de Sud pentru Jocurile Olimpice de Iarna de la Pyeongchang, a anuntat miercuri Ministerul sud-coreean al Unificarii, transmite AFP. Kim Yo-jong va face parte din delegatia la nivel inalt asteptata vineri in Coreea de Sud si…

- Vicepresedintele american Mike Pence i-a dat asigurari miercuri premierului nipon Shinzo Abe ca Washingtonul sta "umar la umar" cu Japonia si alti aliati in efortul de a atinge obiectivul denuclearizarii Coreei de Nord, relateaza Reuters. La intalnirea de la Tokyo, premierul japonez a subliniat la randul…

- Influenta sora a liderului nord-coreean Kim Jong-un urmeaza sa asiste la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarna de la Pyeongchang, in Coreea de Sud, a anuntat marti Guvernul de la Seul, relateaza BBC News, conform news.ro.Kim Yo-jong este cea mai mica dintre fiicele defunctului…

- ''Referitor la orice interactiune cu delegatia nord-coreeana, eu nu am solicitat vreo intalnire, dar vom vedea ce se va intampla'', le-a declarat Pence jurnalistilor prezenti la bordul aeronavei ce-l transporta spre Japonia.Desi a insistat asupra faptului ca el nu va avea initiativa vreunei…

- Vicepresedintele american Mike Pence se afla in drum spre Asia, marti, pentru a ajunge la Jocurile Olimpice de Iarna din Coreea de Sud, acolo unde va sublinia ca Washingtonul considera ca statul nord-coreean se foloseste de Olimpiada pentru propaganda, informeaza Reuters. Mike Pence va sosi la ceremonia…

- Peste 70 de sportivi rusi vor participa la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Pyeongchang, de vineri, unde vor defila sub drapel neutru, a anuntat Comitetul Olimpic Rus. "Tinand cont de faptul ca anumiti sportivi vor incepe competitia a doua zi dupa deschidere si ca multi inca nu…

- Frigul, minus 22 de grade Celsius, si vantul glacial care s-au abatut asupra PyeongChang-ului, in Coreea de Sud, incep sa nelinisteasca participantii la Jocurile Olimpice de iarna (9-25 februarie), inaintea ceremoniei de deschidere programate vineri in aer liber, informeaza AFP. Conform…

- Un inalt responsabil nord-coreean cu atributii onorifice se va deplasa vineri in Coreea de Sud pentru o vizita de trei zile, vizita avand legatura cu Jocurile Olimpice de iarna de la Pyeongchang, a anuntat duminica guvernul sud-coreean, transmite AFP. Numele oficialitatii nord-coreene este…

- Șase transfugi nord-coreeni au fost primiți vineri in Biroul Oval de presedintele american Donald Trump – o intalnire foarte incarcata simbolic intr-o perioada de tensiuni puternice intre Statele Unite si regimul de la Phenian, relateaza AFP, citat de News.ro . Unul dintre acesti sase transfugi, Ji…

- Aceasta expunere ar fi o incercare „de a speria americanii”, spune una dintre surse. Parada va include zeci de rachete intercontinentale Hwasong-15 pe care nord-coreenii le-au testat pentru prima oara la sfarsitul lui noiembrie 2017, spun sursele. Nici un nou test cu rachete in viitorul apropiat…

- Brașoveanul Marius Petru Ungureanu va purta drapelul Romaniei la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarna 2018! Comitetul Executiv al COSR a aprobat componenta delegatiei care va reprezenta Romania la Jocurile Olimpice de iarna. Comitetul Executiv a decis totodata ca biatlonistul…

- O repetitie a ceremoniei de deschidere a fost facuta duminica, atunci cand fotoreporterul Reuters a tras cateva cadre. Mai mult decat atat, agentia le-a facut publice, fapt care i-a inflamat foarte tare pe organizatori. Repetițiile pentru ceremoniile de deschidere și inchidere a Jocurilor…

- Biatlonistul Marius Petru Ungureanu va fi purtatorul de drapel al Romaniei la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarna care se vor desfasura la PyeongChang, in Coreea de Sud, in perioada 9-25 februarie, a decis Comitetul Executiv al Comitetului Olimpic si Sportiv Roman, potrivit unui…

- Coreea de Nord a adresat joi un mesaj neobisnuit ”tuturor coreenilor”, in care regimul de la Phenian afirma ca doreste sa se avanseze catre reunificarea peninsulei, fara interventie externa, potrivit agentiei oficiale de presa nord-coreene KCNA, relateaza Reuters. In acest mesaj, difuzat dupa o conferinta…

- Premierul japonez Shinzo Abe a anuntat miercuri ca va fi vizita Coreea de Sud in februarie, cu ocazia Jocurilor Olimpice de iarna de la Pyeongchang, informeaza Reuters. Prezenta sa era nesigura din cauza disputei intre Tokyo si Seul privind "femeile de reconfortare" coreene, obligate sa presteze…

- Atletii din Coreea de Nord si Coreea de Sud vor defila impreuna cu acelasi steag la ceremonia de deschidere a Olimpiadei de Iarna de la Pyeongchang, a anuntat, miercuri, Ministerul Unificarii din Coreea de Sud, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- Coreea de Sud a anuntat ca va participa sub acelasi steag cu Coreea de Nord la Jocurile Olimpice de iarna de la Pyeongchang, scrie Reuters. Potrivit agentiei de presa, cele doua state au cazut de acord sa participe sub steagul unei „Coree unite”, titreaza News.ro. In plus, propunerea Coreei de Sud de…

- "SUA isi repeta promisiunea de a nu relaxa presiunea si sanctiunile maxime pana cand Nordul nu renunta la programele sale nuclear si balistic. Arunca apa rece intr-o atmosfera de reconciliere", se afirma intr-un comentariu publicat de ziarul citat. Criticile vin dupa ce Phenianul si Seulul…

- Vicepresedintele american Mike Pence va efectua intre 20 si 23 ianuarie un turneu in Orientul Mijlociu, cu etape in Egipt, Iordania si Israel, tara in care va pronunta un discurs in Knesset (parlamentul israelian), a anuntat luni Casa Alba, transmit AFP si Reuters. Turneul lui Mike Pence era programat…

- Regimul nord-coreean a continuat, luni, retorica dura la adresa Statelor Unite, in ciuda remarcilor de conciliere facute de catre presedintele american Donald Trump, relateaza site-ul agentiei Yonhap. Sambata, Donald Trump a declarat ca ar accepta o convorbire cu liderul nord-coreean Kim…

- Presedintele american Donald Trump s-a declarat pregatit sa discute cu liderul nord-coreean Kim Jong-Un, exprimandu-si speranta ca discutiile dintre Phenian si Seul vor continua si dupa Jocurile Olimpice, relateaza AFP. "Mereu am crezut in discutii. Sigur ca sunt de acord, nu am nicio problema cu acest…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat sambata ca este dispus in mod „absolut” sa discute la telefon cu liderul Coreei de Nord, Kim Jong-un si spera la un rezultat pozitiv din discutiile Nordului cu Coreea de Sud, scrie Reuters.

- "Coreea de Nord ne-a transmis in aceasta dimineata un mesaj, indicand ca accepta propunerea de discutii pentru 9 ianuarie, facuta de Sud", a declarat pentru AFP un oficial al ministerului.Intalnirea va avea loc la Panmunjom, satul de la frontiera celor doua tari unde a fost semnat armistitiul…

- Presedintele american Donald Trump si omologul sau sud-coreean Moon Jae-In au decis sa amâne manevrele militare comune ale SUA si Coreei de Sud prevazute a se desfasura în perioada Jocurilor Olimpice de Iarna de la Pyeongchang, din luna februarie, a anuntat joi biroul sefului statului sud-coreean,…

- "Casa Albastra" prezidențiala din Coreea de Sud a declarat ca Trump a spus premierului Coreei de Sud, Moon Jae-in, intr-o discuție telefoncia faptul ca spera ca discuțiile inter-coreene vor conduce la rezultate bune și ca va trimite o delegație la nivel inalt, inclusiv membrii familiei sale, la Jocurile…

- Dupa ce liderul nord-coreean Kim Jong-un a declarat ca butonul nuclear se afla pe biroul sau în permanenta, astfel ca SUA nu vor "putea sa înceapa un razboi". Într-un discurs televizat, el a spus ca întreg teritoriul american se afla în raza de actiune…

- Coreea de Sud doreste sa poarte discutii la nivel inalt cu regimul de la Phenian, in 9 ianuarie, despre o eventuaaa participare a Coreei de Nord la Jocurile Olimpice de Iarna din 2018, Mediafax.

- Papa Tawadros al II-lea al Bisericii Ortodoxe Copte din Egipt a anulat intalnirea cu vicepresedintele american Mike Pence prevazuta in decembrie la Cairo, pentru a protesta fata de decizia unilaterala a Washingtonului de a declara Ierusalimul drept capitala a Israelului, a anuntat sambata biserica,…

