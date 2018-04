Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump i-a propus omologului sau rus Vladimir Putin o intrevedere la Washington, in cadrul unei convorbiri telefonice din 20 martie, a anuntat luni Iuri Usakov, consilier al presedintelui Rusiei, relateaza site-ul agentiei Tass. -continua-

- Abia acum s-a aflat cum au reusit procurorii DIICOT 'sa puna mana' pe barbatul acuzat de propaganda terorista. Un barbat in varsta de 30 de ani, cetatean roman de nationalitate palestiniana, este cercetat de procurorii DIICOT pentru implicare in promovarea unor mesaje specifice organizatiilor teroriste.…

- Statele Unite sunt pregatite pentru o cursa a inarmarii cu Rusia și sunt capabile sa o caștige. Declarația a fost facut de președintele american, Donald Trump, in cadrul unei discuții telefonice cu omologul sau rus, Vladimir Putin.

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dimitri Peskov, a declarat ca Rusia ramane deschisa unei intalniri dintre Vladimir Putin și Donald Trump, evocata de cei doi președinți intr-o convorbire telefonica saptamana trecuta, chiar daca administrația de la Casa Alba a decis expulzarea mai multor diplomați…

- Coreea de Sud a anuntat sambata ca Nordul a acceptat propunerea sa de a organiza discutii la nivel inalt inter-coreene saptamana viitoare, scrie CNN potrivit News.ro . Ministerul Unificarii a transmis intr-o comunicat ca discutiile vor avea loc joi. Coreea de Sud a propus ca intalnirea sa aiba loc in…

- Alarmant! Estul Africii se desprinde de restul continentului sub ochii noștri, avertizeaza cercetatorii. In cele din urma, intre cele doua bucati de uscat va aparea un ocean. Avertismentul nu e nou, teoria conform careia riftul continental est-african ar urma sa se desprinda de placa somaleza de pe…

- Serbia se ofero sa gazduiasca negocieri intre presedintele Rusiei, Vladimir Putin si omologul sau american, Donald Trump, a declarat agentiei RIA Novosti, ministrul sarb al Afacerilor Externe, Ivica Dacici.

- Fostul director al CIA, John Brennan, considera ca președintele american Donald Trump a decis sa il felicite pe Vladimir Putin pentru realegere sa, contrar recomandarilor consilierilor sai, deoarece are ceva de ascuns. „Este posibil ca rușii sa aiba ceva și de aceea este așa preocupat Trump. Trump știe…

- Ancheta la Casa Alba, dupa scurgerile de informații care aratau ca Trump a fost sfatuit sa nu-l felicite pe Putin. Administrația prezidențiala americana a pornit o acheta, miercuri, pentru a-l identifica pe autorul unor stanjenitoare scurgeri de informații in presa potrivit carora consilierii lui Donald…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a declarat miercuri ca nu l-a felicitat pe presedintele Rusiei, Vladimir Putin, pentru "renumire", relateaza Reuters."Dupa atacul de la Salisbury, nu am dispozitia de a sarbatori renumirea presedintelui Putin", a raspuns Tusk reporterilor, la…

- Casa Alba incerca miercuri sa il identifice pe autorul unor stanjenitoare scurgeri de informatii in presa potrivit carora consilierii lui Donald Trump i-ar fi cerut, in zadar, sa nu il felicite pe presedintele rus Vladimir Putin pentru realegerea sa in functie, relateaza AFP.Potrivit cotidianului…

- Consilierii lui Donald Trump au incercat in zadar sa-l convinga sa nu il felicite pe Vladimir Putin, proaspat reales pentru un al patrulea mandat la Kremlin, indica o noua scurgere de informatii de la Casa Alba, in ceea ce devine inca un episod stanjenitor pentru presedintele american, scrie AFP.

- Vladimir Putin este in criza de supraincredere. Voit sau forțat din dorința publica de a aduce ceva nou in campania electorala prezidențiala, Președintele Rusiei a mizat pe rapoartele super-optimiste ale militarilor sai și complexului militar – industrial reconstruit de catre vicepremierul grandoman…

- Kremlinul a anuntat marti ca presedintele Statelor Unite, Donald Trump, i-a telefonat lui Vladimir Putin pentru a-l felicita pentru victoria obtinuta duminica în alegerile prezidentiale din Rusia si cei doi au vorbit despre stabilirea unei posibile

- Rusia nu isi doreste o noua cursa a inarmarii si va face tot posibilul pentru a rezolva diferendele cu alte state, aparandu-si in acelasi timp interesele nationale, a declarat luni presedintele Vladimir Putin, potrivit Reuters. La o intalnire cu oponentii pe care i-a invins la scrutinul de duminica,…

- "Un rezultat excelent pentru Putin, care n-a avut adversar la alegeri. Ai toata admirația mea pentru ca deși anii au trecut tu ți-ai menținut convingerile cu aceeași energie ca intotdeauna. Felicitari poporului rus!" a fost mesajul lui Maradona pentru președintele Rusiei. Legendarul fotbalist…

- Vladimir Putin a fost reales, duminica, inca din primul tur, in functia de presedinte al Rusiei, dupa ce a obtinut 73,9% din voturile rusilor, arata rezultatele sondajelor efectuate la iesirea de la urne, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Rusii se pregatesc sa-l realeaga duminica pe Vladimir Putin intr-un nou mandat de sase ani la Kremlin si sa-i consolideze astfel statutul de cel mai puternic om din tara, in toiul unei reintensificari a tensiunilor cu Occidentul, relateaza AFP, scrie news.ro.Acuzat de Londra ca a ”ordonat”…

- Premierul Marii Britanii a anunțat ca Anglia va expulza 23 de diplomați ruși, identificați ca fiind ofițeri ai serviciilor de informații. Este cea mai mare expluzare decisa de guvernul britanic in ultimii 30 de ani. Premierul Marii Britanii, Theresa May, a anunțat ca Anglia va expulza 23 de diplomați…

- Presedintia Statelor Unite l-a demis marti seara pe subsecretarul de Stat Steve Goldstein, care a anuntat ca presedintele Donald Trump l-a destituit pe secretarul de Stat, Rex Tillerson, fara a-i comunica motivul deciziei, afirma surse citate de agentia Associated Press. Surse politice…

- Gina Haspel, propusa de presedintele SUA, Donald Trump, pentru functia de director general al Agentiei Centrale de Informatii (CIA), a fost implicata in cazurile actelor de tortura comise in centrele speciale pentru detinerea suspectilor de terorism.Gina Haspel, in prezent director-adjunct…

- Declarațiile facute zilele trecute de liderul de la Kremlin in care acesta devoala faptul ca Rusia a dezvoltat rachete pe care nicio alta țara nu le deține, pare sa fi infierbantat spiritele și la Casa Alba. Așa ca, de altfel, previzibil, americanii au anunțat și ei ca pregatesc tehnologia suprema in…

- Directorul Agentiei Centrale de Informatii (CIA), Mike Pompeo, a declarat ca anuntata intalnire dintre presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong-un nu este doar "teatru", relateaza duminica Reuters. "Presedintele Trump nu o face doar de teatru. Va rezolva problema",…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a declarat sambata, ca nu ia in seama nici macar o clipa investigația facuta in Statele Unite privind presupuse interferențe ale Rusiei in alegerile prezidențiale din 2016.

- Presedintele rus Vladimir Putin, care este aproape de a-si asigura un al patrulea mandat la alegerile din 18 martie, a dat asigurari ca nu are nicio intentie de a schimba Constitutia tarii pentru a ramane la putere si dupa anul 2024.

- Presedintele chinez, Xi Jinping, i-a declarat omologului sau american, Donald Trump, intr-o discutie telefonica purtata vineri, ca apreciaza dorinta Washingtonului de a rezolva problema nord-coreeana pe cale politica, exprimandu-si speranta ca Statele Unite si Coreea de Nord vor incepe dialogul cat…

- Președintele american Donald Trump este de acord sa se intalnesca cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, a anunțat Casa Alba. CNN puncteaza ca aceasta intalnire este fara precedent in contextul in care cele doua națiuni au amenințat recent ca se vor distruge reciproc. Intalnirea, prima dintre un președinte…

- Melania Trump si Vladimir Putin au discutat, in cadrul unui dineu oficial la summit-ul G20, anul trecut aceste subiecte. Presedintele Rusiei a fost incantat de fermecatoarea Prima Doamna a SUA, careia i-a facut multe complimente si a glumit cu ea, se arata intr-un documentar citat de rt.com.…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat, miercuri, ca politica Statelor Unite de a impune sanctiuni este un semn de slabiciune, adaugand ca este dezamagit de dinamica relatiilor bilaterale ruso-americane, relateaza site-ul agentiei Tass. ”Statele Unite ne-au inclus pe toti pe o…

- Rusia este pe deplin pregatita pentru cazul in care Occidentul ar decide sa o pedepseasca deconectand-o de la reteaua globala de Internet, a declarat Gherman Klimenko, consilierul presedintelui Vladimir Putin pentru problemele internetului, intr-un interviu difuzat luni, potrivit Reuters. Acuzata…

- Potrivit astrologiei chineze, 2018 este un dominat de elementul Pamant, ceea ce inseamna interes special acordat agriculturii, mineritului, tranzacțiilor imobiliare, dar mai ales securitații teritoriului național. Acest din urma aspect este accentuat și de semnul zodiacal care patroneaza anul.…

- Rusia este pe deplin pregatita pentru cazul in care Occidentul ar decide sa o pedepseasca deconectand-o de la reteaua globala de Internet, a declarat Gherman Klimenko, consilierul presedintelui Vladimir Putin pentru problemele internetului, intr-un interviu difuzat luni, potrivit Reuters, informeaza…

- Cancelarul german Angela Merkel si presedintele american Donald Trump s-au declarat "ingrijorati" in cursul unei convorbiri telefonice pe care au avut-o dupa discursul lui Vladimir Putin in care acesta lauda noile arme "invincibile" ruse, relateaza AFP, conform agerpres.ro. "Cancelarul (german)…

- Magdalena Șerban, cunoscuta și drept criminala de la metrou, continua sa șocheze anchetatorii dupa ce au ieșit la iveala detalii neașteptate despre faptele comise! Un detaliu ieșit recent la iveala rastoarna cursul anchetei!

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a vorbit la telefon cu omologul sau rus Vladimir Putin, a relatat agentia nationala de presa turca Anadolu, situatia din Siria fiind principalul punct de pe agenda discutiei, potrivit Reuters si dpa. Potrivit postului turc de televiziune Haberturk, discutia…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a anuntat luni, in debutul unei intalniri cu omologul sau palestinian, Mahmoud Abbas, ca a discutat la telefon cu Donald Trump despre conflictul israeliano-palestinian, transmite AFP."Tocmai am discutat cu presedintele american Trump. Evident, am vorbit despre…

- "Tocmai am discutat cu presedintele american Trump. Evident, am vorbit despre conflictul israeliano-palestinian", a declarat liderul de la Kremlin. Ultima convorbire telefonica intre Trump si Putin a avut loc la jumatatea lunii decembrie. Vizita lui Mahmoud Abbas in Rusia intervine…

- Congresul american nu va publica partea secreta a ”raportului Kremlin”, care a fost inmanat legiuitorilor de catre administrația președintelui american Donald Trump. Dupa cum a declarat senatorul Ben Cardin, vicepreședinte al Comitetului pentru Afaceri Internaționale, publicarea parții secrete nu este…

- Un galatean pasionat de sculptura in zapada a realizat, marti, ajutat de vecini, bustul domnitorului Alexandru Ioan Cuza, pentru a marca Ziua Unirii Principatelor. In viitor, omul vrea sa creeze busturile lui Vladimir Putin si Donald Trump.

- 'Nu exista nicio indoiala ca aceasta campanie de dezinformare pro-Kremlin este o strategie orchestrata, care furnizeaza aceleasi articole de dezinformare in cat mai multe limbi posibil, prin cat mai multe canale, cat mai des posibil', a declarat comisarul european pentru securitate, Julian King,…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, care în luna martie va candida pentru un nou mandat, a anuntat o majorare a salariului minim de la 1 mai 2018, o decizie de care, potrivit liderului de la Kremlin, vor profita aproximativ patru milioane de persoane, informeaza AFP si Reuters. …