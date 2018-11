Stiri pe aceeasi tema

- În ciuda unui start fals, Statele Unite ar putea înca încheia un tratat de denuclearizare cu Coreea de Nord. Doar sa nu interpreteze gresit semnalele. Dupa ultima sa calatorie din iulie la Phenian, secretarul de stat Mike Pompeo a realizat ca eforturile…

- Presedintele american Donald Trump a confirmat marti ca va avea o a doua intalnire cu liderul nord-coreean Kim Jong-un si a anuntat ca in prezent experti de la Washington si Phenian stabilesc detaliile acesteia, transmite Reuters. La scurt timp dupa anuntul demisiei ambasadoarei americane la ONU…

- Seful diplomatiei americane Mike Pompeo a avut duminica o intrevedere la Phenian cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, dupa care a ajuns la Seul pentru o vizita in Coreea de Sud in cadrul unui turneu asiatic, relateaza AFP si Kyodo. "Am avut o vizita buna la Phenian pentru a ma intalni cu presedintele…

- Ministrul de Externe al Republicii Populare Democrate Coreene (R.P.D.C.), Ri Yong-ho, a asigurat, in cadrul intervenției sale in plen, cu ocazia celei de-a 73-a sesiuni ordinare a ONU, desfașurata in aceste zile la New York, ca „o pace durabila se creeaza intr-adevar in peninsula coreeana”. Intervenind…

- Departamentul de Stat american a anuntat miercuri ca secretarul de stat, Mike Pompeo, va vizita luna viitoare Coreea de Nord, pentru a pregati al doilea summit al presedintelui SUA, Donald Trump, cu liderul de la Phenian, Kim Jong Un, informeaza Yonhap. Pompeo s-a intalnit cu ministrul…

- Liderul nord-coreean Kim Jong-un a declarat marți ca summitul cu președintele american Donald Trump din luna iunie a dus la stabilitate geopolitica și ca se așteapta la un progres mult mai mare in viitorul apropiat, relateaza Reuters preluata de mediafax. Kim Jong-un i-a mulțumit omologului…

- Discutiile despre denuclearizarea Coreei de Nord merg "in directia buna", a asigurat marti Heather Nauert, purtatoarea de cuvant a Departamentului de Stat, transmite AFP, potrivit Agerpres. Discutii cu usile inchise au avut loc in mod regulat dupa summitul istoric dintre presedintele american,…

