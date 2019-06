Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA Donald Trump a parasit capitala sud-coreeana duminica seara la bordul avionului Air Force One, dupa incheierea unei vizite istorice in Peninsula Coreea in cadrul careia a pasit pe teritoriul nord-coreean, o premiera pentru un presedinte american, relateaza AFP. Donald…

- Kim Jong Un a acceptat invitația de ultim moment al lui Donald Trump de a se întâlni la granița dintre cele Corei, liderul american sperând sa relanseze procesul de a apropiere cu regimul lovit de sancțiuni internaționale, relateaza AFP. Întâlnirea probabil nu va fi…

