Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat american, Mike Pompeo, urmeaza sa se intalneasca joi la New York cu "omologul" sau nord-coreean, mana dreapta a lui Kim Jong Un, a anuntat luni Departamentul de Stat intr-un comunicat, relateaza AFP preluata de Agerpres. Mike Pompeo a afirmat duminica seara la postul de televiziune…

- Secretarul de Stat american Mike Pompeo a anuntat, duminica, intr-un interviu pentru Fox News, ca il va intalni saptamana viitoare, la New York, pe Kim Yong Chol, mana dreapta a liderului nord-coreean Kim Jong Un, informeaza AFP, potrivit news.ro.Pompeo a mentionat ca nu il ingrijoreaza amenintarea…

- Secretarul de stat american, Mike Pompeo, se va intalni saptamana viitoare la New York cu un inalt responsabil de la Phenian, Kim Yong Chol, considerat mana dreapta a liderului nord-coreean Kim Jong-Un, a anuntat Pompeo duminica intr-un interviu pentru Fox News. Mike Pompeo a explicat, de asemenea,…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a cerut marti o incetare a ostilitatilor in Yemen si a spus ca negocierile conduse ONU pentru a pune capat razboiului civil in aceasta tara ar urma sa inceapa luna viitoare, relateaza Reuters. Intr-o declaratie, Pompeo a afirmat ca atacurile cu rachete lansate…

- Secretarul american al apararii James Mattis este mai degraba „un fel de democrat” decat un republican. Așa l-a descris Donald Trump intr-un interviu din care au fost publicate duminica noi extrase, presedintele american adaugand ca din acest motiv s-ar putea ca Mattis sa paraseasca in curand executivul,…

- Secretarul american de Stat Mike Pompeo a declarat miercuri ca eliberarea pastorului american Andrew Brunson din custudia autoritatilor din Turcia ar fi un pas important si „singurul lucru corect de facut”, in contextul in care vineri are loc urmatoarea audiere, relateaza Reuters.

- Secretarul american de Stat Mike Pompeo a declarat joi in cadrul Consiliului de Securitate ONU ca daca regimul de la Phenian se va indeparta de calea diplomatiei si a denuclearizarii se va confrunta cu „izolare continua si presiune”, relateaza Reuters.

- Președintele american Donald Trump a declarat miercuri ca este dispus sa aiba o intalnire oficiala cu omologul sau din Venezuela, Nicolas Maduro, daca acest lucru va fi de ajutor pentru cetațenii Venezuelei, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.„Tot ce imi doresc este ca situația din Venezuela…