Întâlnirea greviștilor CEO cu parlamentarii de Gorj a fost amânată! Intrunirile numeroase ale CEO la final și inceput de saptamana, dar și programul aglomerat al parlamentarilor de Gorj astazi a impus o schimbare de ultima ora, in programul stabilit de protestatarii din CE Oltenia. Reprezentanții grevei japoneze se vor intalni joia viitoare cu factorii decizionali din companie dar și cu deputații și senatorii de Gorj

