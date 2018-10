Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PSD Șerban Nicolae cere, intr-o postare pe Facebook, demisia lui Frans Timmermans, dupa ce prim-vicepreședintele Comisiei Europene a criticat dur modificarile aduse legilor Justitiei de catre PSD-ALDE, avertizand ca CE nu va ezita sa aduca "in fata instantei guvernul roman, daca regulile sunt…

- Premierul Viorica Dancila și ministrul Justiției, Tudorel Toader, se intalnesc marți cu prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans. Aceștia vor discuta pe marginea legii justiției. Intalnirea are loc in contextul in care, luni seara, Frans Timmermans a criticat dur Romania si a avertizat…

- Președintele Jean Claude Juncker a ajuns marți, in jurul orei 12.58, la Aeroportul Baneasa. Juncker a fost intampinat de premierul Viorica Dancila.Premierul a ajuns la Aeroportul Baneasa la ora 11,55, intalnirea cu Jean-Claude Juncker fiind asteptata in intervalul 12,30 - 13,00. Luni,…