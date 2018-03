Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD Liviu Dragnea a ajuns, joi dupa-amiaza, la Palatul Victoria. Liderul social-democraților are discuții cu premierul Viorica Dancila și cu miniștrii, pe tema decentralizarii, dupa ce, la inceputul saptamanii acesta a lansat critici dure la adresa ”reprezentanților din Cabinet care se…

- Potrivit unui comunicat al Guvernului, premierul Viorica Dancila a avut joi, la Palatul Victoria, o intalnire cu delegatia FMI in contextul evaluarii anuale cu privire la evolutia economica. La intalnire au mai participat vicepremierul Viorel Stefan si ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici.…

- "Noi, ca si Guvern, trebuie sa veghem in primul si in primul rand interesul contribuabilului. (...) Vizavi de acest subiect punctual, trebuie sa discutam la nivelul Guvernului, cu toti colegii, cu ministrul Culturii, la nivelul echipei guvernamentale si vom lua o decizie astfel incat oamenii sa-si…

- Nunta mare in PSD, spune Realitatea Tv, dupa care adauga ca liderul celei mai mari formatiuni din Romania se va insura cu aleasa inimii, o tanara de nici 30 de ani, care l a insotit azi la Congres.Irina Alexandra Tanase a stat astazi in primul rand la marele eveniment si a fost in centrul atentiei,…

- Firea, la Congresul PSD: ”Fac apel la calm. Nu dam o impresie buna cand ne certam”. Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat inainte de inceperea Congresului Partidului Social Democrat ca nu trebuie sa existe certuri intre membrii partidului și i-a rugat pe aceștia sa se calmeze. ”Le…

- Deputatul PNL Claudiu Racuci acuza actuala coaliție de guvernarea PSD-ALDE de faptul ca au compromis corectarea umilințelor la care i-au supus pe dascali prin Legea salarizarii. La Comisia pentru munca, cei din PSD mi-au spus ca nu le pasa daca dascalii abadoneaza școala și pleaca și ei din țara. Niciodata…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a declarat, luni, la o intalnire cu reprezentantii asociatiilor de sprijin pentru pacientii cu boli rare si pentru copiii cu sindrom Down, ca doreste ca autoritatile sa cunoasca "in profunzime" problemele pe care le intampina aceste persoane. Potrivit unui…

- Pe agenda oficialului de la Bruxelles au fost programate intalniri cu președinții celor doua camere ale Parlamentului, cu președintele Klaus Iohannis, cu membrii Comisiei pentru legile justiției din Parlament și cu premierul Viorica Dancila. Șeful Senatului Calin Popescu Tariceanu și președintele…

- Viorica Dancila nu a discriminat cand a folosit termenul „autiști”, a decis Consiliul Național pentru Combaterea Discriminarii. Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) s-a autosesizat in ceea ce priveste declaratiile premierului Viorica Dancila dupa ce Asociația „Autism Romania”a…

- "Am vorbit cu asociatiile pentru autism, am vazut problemele pe care le intampina. In urmatoarea perioada voi avea intalniri si cu alte asociatii, ma refer la copiii cu sindrom Down, la bolile rare, la nevazatori, astfel incat dupa ce am ascultat toate problemele referitoare la fiecare aspect sa…

- Intalnirea prim-ministrului Viorica Dancila cu ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, desfasurata luni, la Palatul Victoria, s-a incheiat. Ambasadorul Hans Klemm a venit la sediul Guvernului, unde a avut o intalnire de aproximativ o ora cu premierul. „Am terminat intalnirea, am ridicsar…

- Ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, a ajuns luni dimineata la Palatul Victoria pentru o intalnire cu premierul Viorica Dancila. Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a precizat duminica, la solicitarea AGERPRES, ca intalnirea dintre prim-ministrul Dancila si ambasadorul Klemm,…

- Așadar, premierul Viorica Dancila il primeste, luni, la Palatul Victoria, pe ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, potrivit unui anunt al Biroului de presa al Executivului. Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a precizat, la solicitarea Agerpres, ca intalnirea dintre prim-ministrul…

- Ministerul Finanțelor publice lucreaza la impozitul pe gospodarie; PNL a transmis, vineri, prin vocea senatorului Florin Cițu, ca ”toți romanii vor fi obligați sa iși numere și sa declare gainile, porcii, vacile, oile, cainii, pisicile și televizoarele”. ”Dragnea, stapanul impozitelor! Va anunț in…

- UPDATE: "Nu-i dau sfat domnului Darius Valcov. E o condamnare in prima instanta, nu sunt jurist, nu sunt avocat. Mi-este greu sa comentez o astfel de decizie, in schimb am o parere de rau. Pana la decizia definitiva mai este. Sunt milioane de romani care au avut in 2017 pensii si salarii mai mari,…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a subliniat faptul ca, potrivit unui proiect de lege adoptat joi de Executiv, firmele cu peste 50 de angajati vor avea ”posibilitatea” de a avea un expert in egalitate de sanse, desi premierul Viorica Dancila vorbise la inceputul sedintei despre o ”obligatie”…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) au anuntat, joi, ca a inaintat premierului Viorica Dancila, precum si ministrului Educatiei, Valentin Popa, ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, si ministrului Finantelor, Eugen Teodorovici, memorii prin care sunt semnalate problemele grave din…

- "E obligatia Ministerului de Finante sa gaseasca resursele pentru o masura sau alta. Nu va fi un impact mic. Vorbim de o schimbare radicala pe aceasta zona, o schimbare normala, logica si de bun simt. Va avea un impact bugetar insemnat si, ca abordare, sunt pentru a indrepta cat mai repede ce s-a…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat miercuri ca premierul Viorica Dancila a informat-o marti dimineata ca renunta la serviciile Serviciului de Paza si Protectie, iar ca masura punctuala s-a asigurat deplasarea acesteia la Palatul Victoria cu un echipaj de la Jandarmerie, dar a precizat…

- Prima sedinta a Guvernului condus de Viorica Dancila va avea loc miercuri, cand ar urma sa fie discutata o Ordonanta de Urgenta privind amanarea depunerii formularului 600 pana la sfarsitul lunii martie. In acest interval, ar urma sa fie gasita o solutie pentru eliminarea acestui formular, potrivit…

- Serviciul de Paza si Protectie nu a fost notificat oficial ca premierul Viorica Dancila si ministrii Cabinetului sau ar dori sa renunte la serviciile SPP, au declarat, marti, pentru AGERPRES, surse oficiale.Potrivit presei centrale, premierul Viorica Dancila si membrii Cabinetului sau vor…

- Guvernul Dancila va avea miercuri prima sedinta Palatul Victoria din Bucuresti, sediul guvernului României. Foto: Arhiva. Ministri noului guvern al României condus de Viorica Dancila au depus juramântul la Palatul Cotroceni. Anterior,…

- Guvernul condus de catre Viorica Dancila a trecut fara emotii de votul Parlamentului. In urma votului secret, cu bile, s-au inregistrat 282 de voturi „pentru”, 136 „impotriva” si o abtinere. Au fost 429 de parlamentari prezenti, dintre care voturile valabil exprimate – 419. Componenta Guvernului condus…

- Plenul Parlamentului, sesiune extraordinara pentru investirea noului guvern Plenul comun al Parlamentului se va întruni, luni, de la ora 15:00, în sesiune extraordinara pentru învestirea noului Guvern si pentru un vot asupra programului de guvernare actualizat. În cursul…

- Ministrii nominalizati de PSD pentru Cabinetul Dancila sunt, potrivit unor surse: Paul Stanescu - ministrul Dezvoltarii Regionale si vicepremier Sevil Shhaideh - secretar general al Guvernului Rovana Plumb - ministru delegat pentru Fondurile Europene; Danut Andrusca - ministrul Economiei; Carmen Dan…

- Liviu Dragnea a anuntat luni ca asa numitii „penali” au liber sa revina in Guvern odata cu instalarea noului cabinet condus de Viorica Dancila. Daca la inceput toata lumea vorbea ca aceasta afirmatie era menita sa deschida calea Rovanei Plumb pentru un post de vicepremier, surse politice citate de Hotnews,…

- Senatorul Traian Basescu, presedinte PMP, a declarat ca prin instalarea la Palatul Victoria ca premier a Vioricai Dancila, va incepe "guvernarea 100% Dragnea" si a adaugat ca actul de guvernare nu va fi "conform asteptarilor", intrucat coalitia majoritara va avea probleme de administrare a schimbarilor…

- Lista viitorului Executiv ar putea suferi modificari-surpriza. Acestea sunt, aproape sigur, numele viitorilor ministri, potrivit Antena 3. Surprize sunt la Educatie, acolo unde nu va fi un membru al PSD, actorul George Ivascu ar putea primi portofoliul Culturii si Eugen Teodorovici va ajunge la Fonduri…

- Liviu Dragnea nu a rezistat ispitei. Luni, dupa un Comitet Executiv pe repede inainte, liderul PSD a anuntat, triumfal, ca politicienii cercetati penali pot face parte din noul guvern. ,,Am hotarat sa ne facem noi guvernul, nu alte institutii” – a explicat seful PSD. Lista noului cabinet va fi batuta-n…

- Al treilea cabinet PSD-ALDE de la alegeri si pana in prezent se naste greu. Deocamdata, Viorica Dancila refuza sa vorbeasca public despre viziunea sa guvernamentala. În schimb, liderii celor două formaţiuni de la putere amână, pentru moment, desemnarea noilor miniştri.…

- Radu Tudor a prezentat luni, in exclusivitate la ”Punctul de Intalnire”, lista viitorului Executiv. Acestea sunt, aproape sigur, numele viitorilor miniștri. Surprize sunt la Educație, acolo unde nu va fi un membru al PSD, actorul George Ivașcu la Cultura, Eugen Teodorovici la Fonduri Europene…

- UPDATE Guvernul urmeaza sa adopte, in prima sa sedinta, care va avea loc pe 31 ianuarie, o ordonanta privind amanarea termenului de depunere a Declaratiei 600, a anuntat, luni, presedintele Partidului Social Democrat (PSD), Liviu Dragnea. Potrivit acestuia, decizia a fost luată în urma unei…

- Discutiile privind formarea Guvernului condus de Viorica Dancila vor fi amanate pentru ca social-democratii nu au ajuns la o intelegere privind unele portofolii, a declarat, luni, presedintele PSD Tulcea, Horia Teodorescu, potrivit News.ro. Teodorescu a facut aceste declaratii dupa o intalnire cu liderul…

- Votul pentru investirea noului Guvern programat la 29 ianuarie Negocierile interne din PSD privind componenta noului guvern ar urma sa se încheie luni dupa-amiaza, la sedinta Comitetului Executiv National al partidului, dupa care vom afla numele ministrilor propusi sa faca parte din…

- „In ultimii ani am simtit ca se intampla lucruri bizare, in sensul ca cei care castiga alegeri si doresc sa-si promoveze colegii, cu cat sunt mai vocali impotriva statului paralel, cu atat primesc avize negative si fara explicatii si nu se spune care sunt problemele pentru ca sunt secrete de stat. Ne-am…

- UPDATE Presedintele Klaus Iohannis a anuntat miercuri ca a desemnat-o pe Viorica Dancila, propusa de PSD, pentru functia de prim-ministru. "Cântărind toate argumentele, ţinând cont de situaţia concretă din Parlament, am decis să dau PSD încă o şansă…

- Printre miniștrii care vor ramane sunt: Carmen Dan, Olguța Vasilescu, Petre Daea. De asemenea toata echipa propusa de ALDE va ramane la Guvern, in frunte cu ministrul de externe, Teodor Meleșcanu. Discuții vor fi referitoare la titularii portofoliilor de la Ministerul Educației, Transporturilor,…

- Viorica Dancila, propunerea PSD pentru funcția de prim ministru, se afla la aceasta ora în biroul lui Liviu Dragnea de la Camera Deputaților. Întâlnirea dintre cei doi are loc înainte de consultarile de la Palatul Cotroceni. Presedintele Klaus Iohannis va avea, miercuri,…

- "Noi suntem de parere ca nu trebuie facute remanieri foarte largi. Daca o sa fie nevoie de ceva, se va discuta in coalitie, dar in principiu pozitia pe care o avem noi, ALDE, este aceea de a ne pastra portofoliile si cu aceeasi ministri", a afirmat Melescanu dupa intalnirea cu presedintele PSD, Liviu…

- Intalnirea are loc dupa ce Mihai Fifor a fost desemnat marti premier interimar de catre presedintele Klaus Iohannis, dupa demisia lui Mihai Tudose. Miercuri, la ora 13,00, va avea loc prima sedinta de Guvern condusa de premierul interimar Fifor. Premierul interimar Mihai Fifor a…

- Mai multi lideri ai ALDE, printre care Teodor Melescanu, Andrei Gerea, Daniel Chitoiu si Gratiela Gavrilescu, au venit, marti, la biroul presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea. Surse politice au precizat ca la intalnire nu participa liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu, acesta…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea face un turneu prin judetele din Moldova. Liderul PSD se intalneste cu sefii organizatiilor teritoriale. Discutiile au loc in contextul in care la sfarsitul lunii va avea loc sedinta Comitetului Executiv al partidului, in care se va decide o eventuala restructurare a Guvernului…

- Premierul Mihai Tudose a lansat un atac dur la adresa liderului PSD, Liviu Dragnea, miercuri seara, la Antena 3, confirmand toate dezvaluirile din ultima saptamana ale „Evenimentului zilei”. Mai exact, Tudose a anunțat ca iși va inainta demisia daca PSD și ALDE nu vor accepta restructurarea din temelii…

- Premierul Mihai Tudose are luni dimineața o intalnire cu o parte din miniștrii cabinetului, inaintea ședinței PSD de la ora 14:00. Printre cei prezenți la ședința se numara și vicepremierul Marcel Ciolacu. Deși ar putea fi considerata o ședința obișnuita, astazi liderii PSD se reunesc de la ora 14:00…