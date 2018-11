Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre cele doua evenimente de pe agenda de miercuri a presedintelui roman – plecat in cursul acestei zile la Londra – mai exact intrevederea lui Klaus Iohannis cu premierul britanic, Theresa May, a fost anulat, pe fondul prelungirii sedintei de Guvern pe tema Brexit-ului. Un anunt in acest sens…

- Klaus Iohannis nu se va mai intalni cu premierul Marii Britanii, Theresa May, dupa ce acesta a anulat intrvederea ce urma sa aiba loc, miercuri, in cadrul vizitei președintelui roman la Londra. Administrația Prezidențiala a anunțat, miercuri seara, ca intrevederea presedintelui Romaniei, Klaus Iohannis,…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, se afla, miercuri, intr-o vizita oficiala in Marea Britanie. Acesta va avea discuții cu premierul britanic Theresa May și va lua parte la evenimentul dedicat aniversarii Prințului Charles, la Palatul Buckingham din Londra.

- Premierul britanic Theresa May a dat asigurari ca negocierea Brexitului intre Londra si Bruxelles se afla in faza ”deznodamantului”, intr-un discurs pe care l-a sustinut luni seara in fata unor conducatori ai pietei financiare din City, relateaza AFP, potrivit News.ro.”Negocierile retragerii…

- Presedintele Klaus Iohannis va avea o intrevedere cu prim-ministrul Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, Theresa May, pe 14 noiembrie, la Londra, la invitatia premierului britanic, au declarat vineri surse oficiale pentru AGERPRES.

- Irlanda insista ca premierul britanic Theresa May sa isi respecte angajamentul de a furniza o asa-numita 'plasa de siguranta' care sa garanteze ca retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeana nu va crea o 'frontiera dura' cu Irlanda de Nord, a anuntat luni, in Luxemburg, ministrul…

- Fostul ministru si negociator-sef pentru Brexit al guvernului britanic, David Davis, le-a cerut duminica membrilor executivului condus de Theresa May sa respinga planul acesteia privind Brexitul, asa-numitul 'Plan de la Chequers', intrucat Uniunea Europeana de asemenea l-a respins, publicul britanic…

- Premierul britanic Theresa May a anuntat marti noi reguli in domeniul imigratiei in Regatul Unit, care vor intra in vigoare dupa Brexit si vor da prioritate muncitorilor calificati si vor suprima libera circulatie a cetatenilor europeni, relateaza AFP. ”Va fi un sistem bazat pe competente…