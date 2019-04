Stiri pe aceeasi tema

- Calin Popescu Tariceanu a discutat despre aprofundarea cooperarii parteneriatului strategic Romania - SUA, sustinand ca acesta este constituit pe elemente care depașesc aspectele temporale ale alternanței guvernarilor politice. In plus, seful Senatului a reliefat rolul Romaniei in adaptarea și implementarea…

- Presedintele Senatului Romaniei, Calin Popescu Tariceanu, s a intalnit marti, 9 aprilie a.c., la Washington, cu Mike Pence, vicepresedinte SUA si presedinte ex officio al Senatului SUA si cu gen.lt. r Keith Kellogg, consilierul pentru securitate nationala al vicepresedintelui SUA. Potrivit unui comunicat…

- "Haideti sa gasim o formula in care cele doua sa fie complementare, intr-o competitie corecta din care sa castige in primul rand cetateanul. De la UBER asteptam garantii ca au soferi atestati si ca viata noastra este in siguranta in mainile lor. De la taximetria clasica asteptam sa aiba acelasi fel…

- SUA, prin vocea vice-președintelui Mike Pence, o felicita pe Viorica Dancila pentru anunțul ca Romania iși va muta Ambasada din Israel, de la Tel Aviv la Ierusalim.SUA se poziționeaza de partea Guvernului in conflictul pe care il are cu președintele Klaus Iohannis. ”Prim-ministrul Viorica…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, l-a primit, miercuri, pe ambasadorul Israelului in Romania, David Saranga, aflat intr-o vizita de prezentare, prilej cu care oficialul roman a subliniat dorinta tarii noastre de a dezvolta un parteneriat aprofundat in domeniul stiintific si al noilor…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, si vicepresedintele Camerei Deputatilor Florin Iordache au avut, vineri, o intrevedere cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker. Intalnirea a durat aproximativ 30 de minute. Presedintele Comisiei Europene si Colegiul Comisarilor se afla…

