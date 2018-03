Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Viorica Dancila l-a primit astazi, 14 martie, la Palatul Victoria, pe Osman Koray Ertaș, ambasadorul Republicii Turcia in Romania, intr-o vizita de curtoazie. Tema centrala a discuțiilor dintre cei doi oficiali a constituit-o relația bilaterala dintre Romania și Turcia, in 2018 implinindu-se…

- Secretarul de stat pentru afaceri bilaterale si strategice in spatiul euroatlantic, George Ciamba, a avut marti o intrevedere cu Matthew Palmer, adjunctul asistentului secretarului de stat al SUA pentru Afaceri europene si eurasiatice, se arata intr-un comunicat al MAE remis AGERPRES. Potrivit sursei…

- Prim ministrul Viorica Dancila a primit o astazi, 12 martie, la Palatul Victoria, pe Stella Ronner Gruba i , ambasadorul Regatului Tarilor de Jos in Romania, intr o vizita de curtoazie.Tema centrala a discutiilor dintre cei doi oficiali a constituit o relatia bilaterala dintre Romania si Olanda. Cu…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a avut marti, la Palatul Victoria, o intrevedere cu ambasadoarea Frantei in Romania, Michele Ramis, in care a fost reliefata intentia de a fi actualizata, in cursul acestui an, Foaia de parcurs a Declaratiei de Parteneriat Strategic dintre Romania si Franta. Potrivit unui…

- Interventie de ultim moment chiar la sediul Guvernului. O ambulanta a fost solicitata dupa ce unei angajate i s-ar fi facut rau. Medicii au sosit de urgenta la Palatul Victoria, unde femeia a primit ingrijiri medicale.Potrivit informatiilor Romania TV, ar fi vorba de o femeie, angajata in…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a avut o intrevedere, vineri, cu Tamar Samash, ambasadorul Israelului la Bucuresti. Cei doi demnitari au discutat despre cooperare economica, dar si despre Muzeul National de Istorie a Evreilor si a Holocaustului din Romania. Samash este al doilea ambasador primit la Palatul…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a avut, vineri, la Palatul Victoria, o intrevedere cu ambasadorul Statului Israel, Tamar Samash, prilej cu care a fost subliniata importanta simbolica a anului 2018 pentru dinamica relatiilor bilaterale, fiind reiterat interesul partii romane pentru finalizarea proiectului…

- Dupa ce ambasadorul american in Romania a fost prezent, luni dimineata, la Palatul Victoria, pentru o prima intrevedere cu Viorica Dancila, de la momentul instalarii acesteia in fruntea Executivului, premierul a punctat cateva aspecte abordate in cadrul intalnirii de la sediul Guvernului, intre ele…

- Viorica Dancila a dezvaluit, inaintea ședinței BPD a PSD, ca i-a transmis ambasadorului SUA Hans Klemm ca dorește ca Romania "sa devina producator de armament pentru toata zona"."Acum am terminat intalnirea cu domnul ambasador. Am discutat despre OCDE, am vorbit de viza pentru romani, despre…

- Premierul Viorica Dancila a precizat ca la intrevederea cu ambasadorul SUA Hans Klemm s-a discutat despre aderarea Romaniei la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economica (OECD). Totodata, premierul Dancila a mai precizat ca „am vorbit despre vize”, dar și despre investitorii americani…

- Romania va primi, in perioada 2018 - 2019, un numar de 109 refugiati de origine siriana, aflati provizoriu in Turcia, a anuntat joi purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, intr-o conferinta de presa la Palatul Victoria.Potrivit acestuia, in sedinta de Guvern de joi a fost adoptata…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a avut miercuri o intrevedere cu ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord in Romania, Paul Brummell, informeaza MApN, intr-un comunicat transmis AGERPRES. Potrivit sursei citate, agenda de discutii a inclus subiecte de…

- Premierul Viorica Dancila a avut o prima intervenție televizata dupa instalarea la Palatul Victoria. Mai exact, in direct prin telefon la Romania TV, cand in studio se afla Liviu Dragnea, prim-ministrul Dancila a vorbit despre relația cu președintele Iohannis.

- Cooperarea militara bilaterala, stadiul actual al relatiilor dintre cele doua state, precum si noile perspective de intensificare a dialogului in domeniul apararii s-au aflat pe agenda discutiilor dintre ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, si omologul sau din Georgia, Levan Izoria, aflat in…

- Ministrul propus pentru preluarea portofoliului Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a primit luni aviz favorabil din partea comisiilor reunite de specialitate ale Parlamentului.S-au înregistrat 14 voturi "pentru" si 8 "împotriva". Teodor Melescanu a vorbit…

- Senatorul Traian Basescu, presedinte PMP, a declarat ca prin instalarea la Palatul Victoria ca premier a Vioricai Dancila, va incepe "guvernarea 100% Dragnea" si a adaugat ca actul de guvernare nu va fi "conform asteptarilor", intrucat coalitia majoritara va avea probleme de administrare a schimbarilor…

- Presedintele Klaus Iohannis a precizat, marti, in cadrul intalnirii anuale cu sefii misiunilor diplomatice acreditati la Bucuresti, ca pe agenda Summitului NATO din iulie trebuie sa figureze relatia Aliantei cu Rusia, dar si intarirea parteneriatului NATO - Uniunea Europeana. "In plus,…

- Prim-ministrul interimar Mihai-Viorel Fifor a participat, in aceasta dimineața, la Palatul Victoria, la deschiderea reuniunii de la București a Trio-ului de Președinții ale Consiliului Uniunii Europene din care Romania va face parte in cursul primului sau mandat, incepand cu 1 ianuarie 2019, și care…

- Prim-ministrul interimar Mihai Fifor a participat luni, la Palatul Victoria, la deschiderea reuniunii de la Bucuresti a Trio-ului de Presedintii ale Consiliului UE din care Romania va face parte in cursul primului sau mandat, incepand cu 1 ianuarie 2019, si care mai include Finlanda si Croatia, context…

- Premierul interimar Mihai Fifor a discutat, vineri, la Palatul Victoria, cu o delegatie a American Jewish Committee (AJC), condusa de presedintele acestei organizatii, David Harris, despre relatia Romaniei cu SUA, inclusiv cooperarea in cadrul NATO, relatia cu Statul Israel si rolul AJC in sustinerea…

- "Eu am fost una dintre membrele delegatiei care a colaborat foarte mult cu doamna Dancila, prin natura faptului ca era coordonatoarea delegatiei - eu aveam patru comisii foarte importante - si ii multumesc pentru incredere si evident ca ne consultam reciproc. De trei ani si jumatate de cand am lucrez…

- Sociologul Vasile Dîncu, fost vicepremier în guvernul Dacian Ciolos, a afirmat, marti, ca motivele plecarii premierului Mihai Tudose de la Palatul Victoria sunt comunicarea cu liderul formatiunii, Liviu Dragnea, si nemultumirea fata de propria echipa de ministri. "Sunt…

- Schimbarea de la varful Guvernului aduce si o modificare de ultima ora in programul vizitei premierului nipon in Romania, in sensul in care Shinzo Abe nu va mai merge la Palatul Victoria, cum se stia in prima faza, ci doar la Cotroceni, unde va fi primit de Klaus Iohannis. Prima vizita a unui premier…

- Premierul demisionar Mihai Tudose a ajuns, marti dimineata, la Palatul Victoria, la sediul Guvernului fiind prezent si vicepremierul Paul Stanescu. Tudose si-a dat demisia din functia de prim-ministru...

- Prim-ministrul Mihai Tudose se va intalni marti, la Palatul Victoria, cu premierul japonez Shinzo Abe, care va efectua o vizita oficiala in Romania, informeaza Biroul de presa al Guvernului. Inaltul demnitar nipon va fi insotit de o delegatie de oameni de afaceri. Cu ocazia…

- Premierul Mihai Tudose s-a intalnit vineri, la Palatul Victoria, cu o delegatie a companiei Ford, condusa de vicepresedintele Andrew McCall. "Romania este un mediu cu oportunitati de noi investitii si de dezvoltare a proiectelor in derulare. Guvernul doreste o colaborare cat mai buna si continua…

Senatorul a spus ca premierul este un personaj pe tiparul fostului președinte: "grobian, populist, mincinos, cu un limbaj la fel de șmecheresc".

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, s-a aflat luni, la Haga, pentru a discuta cu seful diplomatiei olandeze, Halbe Zijlstra, despre aderarea României la Schengen si relatiile între cele doua tari în plan european. Potrivit unui comunicat al MAE remis…

- Premierul Mihai Tudose este invitatul jurnalistei Maria Toader, sâmbata, de la 10.00 la emsiiunea Income Magazine. La final de an, șeful Guvernului vorbește despre cum vor salariile și pensiilor românilor anul viitor, ce taxe dispar în 2018, ce promisiuni electorale nu vor putea…

- Fostul premier, Sorin Grindeanu, a plecat cu scandal de la Palatul Victoria. Acesta nu a vrut sa demisioneze si a fost dat jos din fruntea Guvernului de propriul partid prin motiune de cenzura. Ulterior, a fost instalat la sefia ANCOM. Grideanu vorbeste acum despre relatia pe care o are, momentan,…

- Prim-ministrul Mihai Tudose a discutat astazi, la Palatul Victoria, cu ambasadorul Regatului Țarilor de Jos, Stella Ronner-Grubacic, despre perspectivele de dezvoltare a cooperarii economice bilaterale. Șeful Executivului a subliniat in acest context ca Romania inregistreaza cea mai mare creștere economica…

- Prim-ministrul Mihai Tudose a discutat marti, la Palatul Victoria, cu ambasadorul Regatului Tarilor de Jos, Stella Ronner-Grubacic, despre perspectivele de dezvoltare a cooperarii economice bilaterale, se arata intr-un comunicat al Guvernului, remis Agerpres.Potrivit sursei citate, seful Executivului…