Stiri pe aceeasi tema

- Constantin Budescu (30 de ani) nu va mai pleca de la Al Shabab. Mijlocasul a plecat din Romania joi, in Germania, acolo unde echipa sa desfasoara un cantonament. Anuntul a fost facut chiar de mijlocas. ”Sunt foarte bine. Acum plec in cantonament in Germania”, a declarat Budescu pentru Telekom Sport,…

- Presedintele USR, Dan Barna, a afirmat, sambata, ca relatia cu PNL este una fireasca si ca cel mai interesant pentru Romania ar fi ca in turul doi al alegerilor prezidentiale votantii sa poata opta intre Klaus Iohannis si candidatul Aliantei USR-PLUS. "Relatia cu PNL e o relatie fireasca,…

- „Cu PNL este o relație fireasca, este un alt partid de opoziție. Au un candidat. Romanii vor putea sa aleaga foarte simplu intre candidatul PNL, domnul Klaus Iohannis, sau candidatul Alianței USR-PLUS, vom vedea care va fi acesta. Cred ca acesta este obiectivul cel mai interesant pentru Romania,…

- Viorica Dancila ar strange doar 6,7% din voturi, daca duminica viitoare ar fi alegeri prezidențiale, potrivit unui barometru IMAS realizat la sfarșitul lunii iunie. In acest sondaj au fost selectate doar raspunsurile celor care au declarat ca merg la vot, nu și ale indecișilor. Viorica Dancila…

- Odata trecut testul europarlamentarelor, despartindu-se destul de clar invingatorii de invinsi, opozitia a considerat ca trebuie sa bata fierul cat e cald si a incercat sa mai obtina inca o victorie. Parlamentul functionand dupa alte reguli decat alegerile, motiunea de cenzura nu a trecut. PSD si ALDE…

- Pagina liderului USR Dan Barna a fost luata cu asalt de comentatori care cer alianței USR - PLUS sa il susțina in cursa de la alegerile prezidențiale pe președintele in funcție, Klaus Iohannis. Totul dupa ce, ieri, Barna admitea public ca a avut discuții aprinse cu Dacian Cioloș, liderul PLUS, privind…

- ''Daca ma intrebați cine candideaza la președinție, cred ca domnul Eugen Orlando Teodorovici ar putea sa fie candidatul PSD la președinție. Este mai nonconformist, are niște atuuri fara doar și poate. Este un ministru de Finanțe competent, a deblocat și fondurile europene, are o lunga experiența…

- UPDATE: Un numar de 753 de romani aflati in strainatate au votat pana duminica la ora 6:00 la alegerile europarlamentare; la referendumul pe justitie si-au exprimat optiunea 727. Votul in cadrul celor 441 de sectii organizate in strainatate se desfasoara pe durata a 33 de ore, in intervalul 25 mai,…