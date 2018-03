Stiri pe aceeasi tema

- Dezbaterea reuneste 35 de speakeri si va fi condusa de Marius Bostan, initiatorul proiectului „Smart City" Alba Iulia si fost ministru al Comunicatiilor. „Vestea buna este ca marile municipii din Romania deja sunt preocupate de fructificarea oportunitatilor oferite de dezvoltarea tehnologiilor avansate…

- METEO. Vremea se menține rece in acest weekend și la inceputul saptamanii viitoare, in toata țara, iar meteorologii avertizeaza ca temperaturile negative pe timpul nopții vor cobori pana la -12 grade Celsius in estul Transilvaniei si in Moldova.

- ACTUALIZARE INFORMARE METEOROLOGICA pentru toate judetele din Moldova. Interval de valabilitate: 21 martie, ora 14 – 23 martie, ora 20 Fenomene vizate: vreme deosebit de rece, ninsori local insemnate cantitativ la munte; In intervalul menționat, vremea se va menține deosebit de rece, iar valorile termice…

- Moldova va putea obține prima tranșa de asistența macrofinanciara din partea Uniunii Europene deja curind, pina in luna aprilie. Increderea in acest sens și-a exprimat-o premierul Pavel Filip ca raspuns la solicitarea jurnaliștilor de a comenta declarația lui PetrasAsstrevicius, membru al Parlamentului…

- Ultimele 24 de ore s-au remarcat printr-o vreme mai mult decat capricioasa, creand probleme atat participanților la trafic, cat și echipelor de deszapezire ale DRDP Iași. Ninsorile abundente, dar și fenomene extreme precum ploaia inghețata și-au facut simțita prezența pe unele sectoare de drum național,…

- Drumurile publice naționale din țara sunt practicabile, dar se circula în condiții de iarna. Ministerul Economiei și Infrastructurii anunța ca odata cu intensificarea ninsorilor în norul și centrul țarii, dar și a lapoviței în sud, întreprinderile specializate au demarat…

- Draga redacție, citesc TIMPUL chiar de la primul numar și cred ca il voi citi mereu. Cred in el, fiindca are curajul sa spuna deschis tot adevarul. Va deranjez, fiindca și pe mine ma doare tot ce se petrece la noi. Moldova patimește nu numai din exterior, dar și din cauza nerespectarii legii de catre…

- „Crucea bețivilor” din Bucovina. Acum un secol, bețivii din sate erau adunați și puși de preot sa jure pe cruce ca nu mai beau. „Crucile bețivilor” au ramas in picioare in unele localitați, iar lupta cu alcoolismul este inca departe de a se fi terminat. Nu poți sa ii spui unui bucovinean ca e moldovean.…

- In cadrul atelierelor de educație muzeala desfașurate sub genericul DICE: Distractiv – Interactiv – Creativ – Educativ, Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași lanseaza o noua provocare adresata iubitorilor de istorie – „De la Stefan cel Mare la Vasile Lupu: splendoarea curtilor domnesti”. Concepute…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, luni, o informare de ploi si vant puternic, valabila din aceasta dupa-amiaza pana miercuri dimineata, la nivelul intregii tari, informeaza AGERPRES . Potrivit meteorologilor, in intervalul 12 martie, ora 16:00 – 14 martie, ora 8:00, temporar va ploua,…

- Se anunta opt luni de calvar pentru soferii nevoiti sa tranziteze podul de la Maracineni care leaga Muntenia de Moldova. Firma desemnata sa reabiliteze podul metalic a anuntat ca inchide traficul din luna martie, iar intregul flux va fi preluat de al doilea pod, cu cate o banda pe sens. 19 martie este…

- Crima oribila infaptuita de doi adolescenti, dintre care unul minor. O poștarița de 50 de ani a fost ucisa in bataie de acestia. Scena de cosmar a avut loc in Moldova, judetul Bacau.

- Decizia juriului de la Chișinau de a desemna drept invingatoare a concursului național pentru Eurovision formația „DoReDos” a starnit nemulțumiri in societate, deoarece membrii trupei, fiind originari din stanga Nistrului, au pozat anul trecut la concursul „Novaya volna” din Rusia cu drapelul nerecunoscut…

- Delegația Ministerului Justiției, condusa de ministrul Justiției, Alexandru Tanase, a vizitat Centrul de Expertize Judiciare din Lituania. A fost analizata activitatea acestuia, oportunitațile de preluare a experienței și metodelor noi aplicate de lituanieni in acest sector.

- "Trenurile intra treptat in graficele normale de circulatie. La aceasta ora (8:00) traficul este deschis pe toate magistralele, nu sunt trenuri blocate, circulatia fiind adaptata in continuare la conditiile de iarna", precizeaza compania. Pe de alta parte, CFR Calatori anunta ca in cursul…

- Muzeul de Istorie a Moldovei din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași anunța deschiderea expoziției „Ștefan cel Mare. Din istorie in veșnicie”, ce va fi prezentata publicului ieșean in perioada 1 martie – 7 aprilie 2018. Vernisajul va avea loc joi, 1 martie 2018, ora 13.00, la Palatul Culturii,…

- Tarom introduce, din 25 martie, curse regulate de la Timisoara catre Cluj- Napoca si Iasi, din luna martie. Decizia vine dupa ce compania aeriana Blue Air a anuntat ca retrage aceste destinatii din motive comerciale. Potrivit unui comunicat de presa, de miercuri, al Aeroportului International…

- Igor Munteanu, fost ambasador al Republicii Moldovei in SUA, presedinte al Institutului pentru Dezvoltare si Initiative Sociale (IDIS), crede ca, dincolo de gestul simbolic, declaratiile de unire semnate de cei 60 de primari moldoveni vor ajuta, de fapt, partidele dirijate de Igor Dodon si Vladimir…

- Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, a avut marți, 27 februarie, o intalnire la Muzeul Bucovinei, cu directorii instituțiilor muzeale din județele implicate in Programul Ștefanian. ”Am convenit asupra catorva aspecte de ordin practic, organizatoric și anume stabilirea și marcarea de…

- Rectorii universitatilor din Iasi, impreuna cu primarul Iasului, Mihai Chirica, au lansat ieri un proiect comun prin care se doreste promovarea ofertei educationale universitare a Iasului in regiunea Moldovei, si nu numai. Astfel, proiectul „Iasi, orasul studentiei tale. Porti deschise la universitatile…

- O speranta pentru femeile cu RH negativ, care vor sa devina mame, vine de la un medic din Iasi. Acesta a facut pentru prima data in țara, in urma cu sapte ani, transfuzie intrauterina. De atunci a reușit sa perfecționeze aceasta intervenție.

- Peste 500 de adolescenti din Moldova si Romania si-au dat intalnire la cea dea patra editie a concursului de robotica FIRST LEGO League. Competitia care s-a desfasurat pe parcursul a doua zile a adunat 50 de echipe din 26 de localitati.

- TVR difuzeaza astazi marea finala a Selectiei Nationale. Competiția este transmisa live la TVR 1, TVRi, TVR Moldova si pe TVR+, de la ora 21.00. La capatul celor cinci show-uri ale semifinalelor Selectiei Nationale, 15 piese vor concura duminica, pe scena Salii Polivalente din Bucuresti.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, sambata, o atentionare cod portocaliu de ger, care vizeaza Moldova, inclusiv judetul Botosani, estul Transilvaniei, Oltenia, Muntenia si Dobrogea si care intra in vigoare luni dimineata. Meteorologii avertizeaza ca se vor inregistra si minus 22 de…

- Prim-ministrul Pavel Filip a prezidat astazi ședința de lucru cu participarea membrilor Cabinetului de miniștri și ai Consiliului de Administrare al Congresului Autoritaților Locale din Moldova (CALM).

- Ex-Președintele Romaniei, Traian Basescu, ar fi un bun candidat la funcția de primar al Chișinaului, a declarat președintele Partidului Unitații Naționale (PUN), Anatol Salaru, la TVR Moldova.

- La sfarsitul secolului al XVIII-lea, printul francez Charles Joseph de Ligne a vizitat Moldova, ocazie cu care a intrat in contact cu boierii tarii. Acesta ii caracterizeaza pe boieri drept foarte lenesi, observand totodata faptul ca se tem exagerat de turci.

- Toata lumea a fost socata sa afle ca Anastasia Cecati a fost ucisa de sotul ei care, ulterior, si-a pus capat zilelor. Potrivit informatiilor aparute in presa din Moldova, cel care a omorat-o pe frumoasa cantareata este un cunoscut medic stomatolog din Chisinau.

- CHIȘINAU, 18 feb – Sputnik. În premiera, Parlamentul va efectua, pe parcursul anului 2018, analiza juridica și de impact a mai multor legi. Analiza va fi efectuata în baza Metodologiei de evaluare ex-post privind implementarea actelor legislative. Evaluarea ex-post privind…

- A treia localitate in aceeași zi s-a alaturat și a semnat Declarația de Unire cu Romania. Este vorba despre Comuna Ciorești din raionul Nisporeni, care s-a inregistrat a fi a 32-a localitate din Moldova.

- Wilhelm Hamm 1820 Darmstadt Hessa Germania 1880 Viena a studiat stiintele agricole in orasul natal si la Stuttgart si a facut practica pe domenii din statul sau. In 1845, el a obtinut doctoratul in agronomie si a predat la o scoala agricola din Elvetia. In anul urmator, Hamm s a mutat la Leipzig, unde…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Șova, a avut joi, 15 februarie, o intalnire de lucru cu reprezentanți ai uzinelor care repara material rulant pentru CFR Calatori și cu membrii din conducerea operatorului național de transport feroviar de persoane. Discuțiile au urmarit gasirea unor soluții in contextul…

- In funcția de șef al Biroului al Bancii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) in Moldova a fost numita Angela Sax, care a condus biroul BERD din Armenia. Angela Sax va prelua noul sau post in aprilie 2018. Ea a fost prezentata astazi autoritaților de catre președintele BERD, Suma Chakrabarti,…

- Recent s-au implinit 312 ani de la inceputul celei de-a doua domnii in Moldova a lui Antioh Cantemir (1670-1726), fiul domnitorului Constantin Cantemir și fratele marelui carturar, Dimitrie Cantemir (1673-1723). Antioh, s-a impus prin activitatea sa politica si diplomatica, la inceput ca reprezentant…

- O fosta concurenta la "Mireasa pentru fiul meu" numara zilele pana cand isi va strange copilul in brate. Stefania, fosta concurenta in cel de-al saselea sezon, urmeaza sa nasca in mai putin de doua saptamani.

- Curtea Europeana a invitat Guvernul de la Chișinau sa prezinte observații privind refuzul autoritaților din țara sa-l pedepseasca pe agresorul unei mame a trei copii, pe masura faptelor. Asociația Promo-LEX s-a oferit sa o ajute pe reclamanta

- Noua Lege, privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi a R. Moldova (CCRM), intrata in vigoare la inceputul anului 2018, a fost discutata de președintele acestei instituții, Veaceslav Untila, la o intrevedere recenta cu Alastair Swarbrick, consilier senior pentru politica, finanțe publice…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, are o relație din ce in ce mai stransa cu Ungaria și se apropie de premierul Ungariei, Viktor Orban. Citește și: Dragnea a luat foc, dupa ce a fost chemat in Comisia de Aparare: 'Este o gluma politica. Daca vrem ceva serios, facem o comisie speciala' In…

- Președintele Federației „Univers”, Nicolae Buzea și secretarul general, Gheorghe Capațana, sunt in vizita la Gorj, avand intalniri cu liderii organizațiilor afiliate la aceasta federație: „Am avut o intalnire cu liderii sindicatelor din FNSE „Univers” , a fost o ședința in acare am discutat problemele…

- Traian Basescu are parte de o primire entuziasta la Nisporeni, acolo unde azi are programata o intalnire cu cetațenii orașului. Sala Centrului de Cultura Luceafarul din localitate este arhiplina, muzica patriotica ținand prim-planul debutului manifestarii.Peste 1000 de romani din Nisporeni, Republica…

- Avancronica… Cunoscut in cercul sau de prieteni drept un tip cu gusturi rafinate, subprefectul Mircea Gologan nu se lasa nici in 2018. Si-a programat acum, la inceput de an, o vacanta de vis, in insorita Thailanda, acolo unde foarte putini vasluieni ajung. Ne-am rezervat din timp un spatiu in aceasta…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a sustinut, luni, ca a urmarit cateva episoade din serialul "Suleiman Magnificul", dar a respins acuzatiile europarlamentarului Catalin Ivan conform carora ar fi suspendat o sedinta de partid pentru acest lucru. "Am auzit un baiat foarte obraznic si foarte…

- Un barbat de 40 de ani cu dubla cetațenie: R. Moldova și Portugalia este cercetat de politistii de frontiera romani pentru punerea in circulatie sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul neinmatriculat.

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a discutat cu presedintele Curtii Europene a Drepturilor Omului (CEDO), Guido Raimondi, despre punerea in aplicare a masurilor in vederea solutionarii problemei supraaglomerarii si conditiilor din inchisori. Potrivit unui comunicat de presa, postat miercuri pe site-ul…

- Seful Politiei, Bogdan Despescu, a ajuns in urma cu scurt timp la Palatul Victoria, unde are o intalnire cu premierul Mihai Tudose. Potrivit Antena 3, Despescu ar fi venit sa discute cu premierul despre raportul pe care acesta i l-a solicitat la inceputul saptamanii.

- Totul a pornit cica de la o intrunire pe care ar fi convocat-o cativa parlamentari de Iasi ai partidoiului, care si-au chemat acolo colegii sa stabileasca ce ar fi de facut in rezbelul fratricid dintre Dragnea si Tudose si pe cine ar fi mai avantajos si mai cu mot sa sustina. Evident ca a fost invitat,…

- Presedintele Klaus Iohannis s-a intalnit marti, la Palatul Cotroceni, cu o delegatie OMV-Petrom, condusa de directorul general al grupului OMV AG, Rainer Seele, care a subliniat nevoia de predictibilitate a cadrului fiscal si legislativ.

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur va participa la o intalnire de lucru pe tema infrastructurii rutiere pentru Moldova care va avea loc vineri, 12 ianuariela Hotel Unirea din Iași. La discuții sunt invitați președintele Camerei Deputaților, primul ministru, Inaltpreasfințitul…

Premierul Mihai Tudose se intalneste, miercuri, cu reprezentantii a 43 de organizatii civice, active in protestele de strada, care au cerut o discutie privind legile justitiei si modificarile la codurile penale.