Stiri pe aceeasi tema

- Negociatorul pentru Brexit din partea UE, Michel Barnier, a afirmat miercuri ca o retragere a Regatului Unit din Uniunea Europeana fara niciun acord este scenariul implicit, iar faptul ca majoritatea Camerei Comunelor din Parlamentul britanic este impotriva acestei optiuni nu va schimba lucrurile, transmite…

- Seara tarziu, May s-a adresat presei, la resedinta sa oficiala din Downing Street 10, si s-a declarat dezamagita de refuzul Partidului Laburist de a dialoga. Ea a precizat ca s-a intalnit cu reprezentantii liberal-democratilor, Partidului National Scotian si partidului galez Plaid Cymru. Prim-ministrul…

- Acordul Brexitului incheiat intre Londra si Bruxelles nu este deschis renegocierii, a anuntat Comisia Europeana (CE) miercuri, la o zi dupa respingerea textului de catre Parlamentul de la Westminster, relateaza AFP, potrivit News.ro.Cei 27 ar putea, in schimb, sa ia in calcul sa revizuiasca…

- Traian Basescu spune ca "în mod cert" se va organiza un nou referendum în Marea Britanie pentru ramânerea în Uniunea Europeana, dupa ce parlamentariil britanici au respins acordul privind Brexit-ul negociat de premierul Theresa May cu Bruxelles. Potrivit…

- Parlamentul de la Londra se va pronunta pe 11 decembrie asupra acordului de retragere a Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din Uniunea Europeana, document semnat duminica de liderii statelor membre ale UE la Bruxelles, a anuntat luni premierul Theresa May in fata

- Unul dintre cei zece membri ai DUP in legislativul britanic, care sustin guvernul May, Donaldson a declarat pentru BBC ca nu se teme de noi alegeri nationale in cazul in care eventuala respingere in parlament a acordului propus de sefa executivului de la Londra va forta tara sa organizeze un nou…

- Uniunea Europeana si Londra inca nu au ajuns la un acord asupra modalitatii in care Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord va parasi blocul comunitar, dar negocierile intre cele doua parti continua, a anuntat luni negociatorul-sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, potrivit AFP si dpa,…

- ''Michel Barnier a explicat ca eforturile intense din aceste negocieri continua, dar ca nu s-a ajuns inca la un acord'', a indicat Consiliul UE intr-un comunicat, in contextul multiplicarii in ultimele zile a speculatiilor legate de sansele unui acord rapid intre Bruxelles si Londra. ''Cateva…