- Reuniunea Consiliului Suprem al Uniunii Economice Eurasiatice și-a inceput lucrarile astazi, in capitala Kazahstanului, Nur-Sultan: președintele moldovean, Igor Dodon, participa la acest forum in calitate de liderul unei țari cu statut de observator.

- Reuniunea Consiliului Suprem al Uniunii Economice Euroasiatice are loc in capitala Kazahstanului, Nur-Sultan, in zilele de 28-29 mai. Președintele Republicii Moldova va avea mai multe intrevederi bilaterale cu liderii mai multor țari membre ale UEEA.

- Igor Dodon a avut o intrevedere de lucru luni, 27 mai, cu ambasadorul Federatiei Ruse in Republica Moldova, Oleg Vasnetov, cu care a discutat despre plecarea sa la Nur-Sultan, Kazahstan, pentru a participa la summit-ul Uniunii Eurasiatice, unde va avea intrevederi cu demnitari din tarile membre ale…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a anuntat, miercuri, ca a indemnat Administratia din Iran sa respecte Acordul atomic semnat cu marile puteri, dar contestat de Statele Unite."Europa nu poate face nimic pentru salvarea Acordului nuclear", dar, daca Administratia de la Teheran va incepe…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, care s-a întâlnit marți la Soci cu secretarul american de Stat, Mike Pompeo, și-a exprimat dezamagirea în legatura cu retragerea SUA din Tratatul Forțelor Nucleare Intermediare (INF), a declarat un consilier prezidențial de la Kremlin, citat de…

- Intr-o discutie avuta luni seara la telefon cu omologul sau rus Vladimir Putin, Erdogan i-a spus liderului de la Kremlin ca regimul sirian 'vizeaza sa saboteze cooperarea turco-rusa in Idlib si sa aduca atingere spiritului acordului de la Astana', a informat seful biroului de presa al presedintiei…

- CHIȘINAU, 16 apr – Sputnik. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a exprimat condoleanțe președintelui Franței, Emmanuel Macron, și întregului popor francez în legatura cu urmarile incendiului de la Catedrala Notre-Dame, anunța serviciul de presa al Kremlinului. © Sputnik / Nostradamus…

- Presedintele interimar al Kazahstanului, Kasim-Jomart Tokaev, a anuntat marti convocarea de alegeri prezidentiale anticipate pentru data de 9 iunie, in urma demisiei surprinzatoare a predecesorului sau, Nursultan Nazarbaev, luna trecuta, transmite AFP.'Dragi compatrioti, am decis organizarea…