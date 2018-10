Întâlnire PSD - ALDE. Tăriceanu, declarație fabuloasă despre Toader Intalnire PSD - ALDE "Am vazut știrea care a aparut astazi. Sunt foarte mirat. Intr-adevar, aseara am avut o intalnire cu președintele PSD, dar a fost o intalnire intre echipa de la ALDE, am fost alaturi de mai mulți colegi de-ai mei, și echipa de la PSD. Discuția pe care am avut-o a vizat in principal evaluarea impactului legii offshore in ceea ce privește imparțirea profiturilor intre statul roman și investitori, stabilitatea fiscala și alte chestiuni tehnice din lege. Am discutat intr-o atmosfera extrem de colegiala și aș spune chiar și fructuoasa pentru ca in final am avut aceleași… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

