Intalnire Orban-Meloni - Migratia necontrolata trebuie stopata

Stiri pe aceeasi tema

- Compania aeriana Wizz Air, liderul pietei locale, a transportat anul trecut circa 700.000 de pasageri pe rutele operate din si spre Timisoara, dintr-un total de patru milioane de clienti inregistrati din 2008, atunci cand operatorul a inceput zborurile pe acest aeroport. Wizz Air a deschis…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a sustinut, miercuri, ca fostul sef al SRI George Maior "a ascuns foarte multe lucruri la audierea in Comisia SRI", sustinand ca si el va spune multe lucruri cand va fi invitat la audieri. Dragnea a spus ca tot ii da semnale presedintelui Comisiei de control al SRI,…

- Comisia de ancheta pentru verificarea activitatii directorului SPP, Lucian Pahontu, s-a intruni, marti, intr-o prima sedinta, senatorul PSD Ion Daniel Butunoi fiind desemnat presedintele comisiei. Acesta a declarat, marti, ca presedintele PSD, Liviu Dragnea, va fi audiat in Comisia de ancheta a SPP,…

- "Este meritul politicii promovate de premierul Ungariei, Viktor Orban, ca a indreptat atentia tuturor asupra necesitatii apararii frontierelor Schengen", a declarat ministrul ceh de externe, Martin Stropnicky. Raspunzand la intrebarea privind situatia Ungariei premergator adoptarii unei pozitii ferme…

- Ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, a solicitat inaltului comisar al ONU pentru drepturile omului, Zeid Ra'ad Al Hussein, sa demisioneze imediat, deoarece in cadrul discursului rostit la cea de a 37-a reuniune a Comisiei ONU pentru Drepturile Omului, care a avut loc luni, la Geneva, l-a atacat…

- Ambasada Federației Ruse remarca cu regret ca mai multe surse din mass-media din Romania cu ușurința au cules și au reprodus in masa o stirea falsa, lansata de așa-zisul Serviciu de securitate al Ucrainei (SBU), care, dupa cum știe bine toata lumea, are mai mult de 10 de ani de cand este o instituție…

- Premierul ungar Viktor Orban a anuntat, vineri, ca va solicita Uniunii Europene rambursarea a cel putin jumatate din cheltuielile pentru protejarea frontierelor, care s-au ridicat la peste un miliard de euro pe fondul crizei migratiei, relateaza agentia MTI. Viktor Orban…

- Ministrul Agruculturii din Ungaria spune ca Soros ar putea schimba bucataria maghiara. Ministrul Agriculturii de la Budapesta, Sandor Fazekas, care ar putea sa fie ultimul membru excentric al cabinetului lui Viktor Orban, a ținut un forum al fermierilor, marți seara, ca parte a campaniei elctorale in…

- In cursa pentru alegerile legislative ungare din 8 aprilie 2018, a caror campanie a inceput duminica, 18 februarie, prim-ministrul Viktor Orban are toate sansele sa ramana la putere, noteaza ziarul francez La Croix , citat de Rador.

- "Uniunea Europeana are o noua propunere privind migratia, care nu este buna pentru noi, deoarece in centrul acesteia este asezata relocarea obligatorie a imigrantilor in tarile membre ale UE", a declarat luni, la Sofia, premierul Ungariei, Viktor Orban, dupa incheierea discutiilor cu premierul Bulgariei,…

- Presedintele CCIRO Italia, Eugen Terteleac a primit in data de 14.02.2018 imputernicirea de reprezentant general al Uniunii Camerelor de Comert Bilaterale din Romania in Europa. Presedintele UCCBR, prof.univ.dr. Nasty Marian Vladoiu a declarat: “am hotarat sa-l imputernicim pe presedintele Eugen Terteleac…

- Ludovic Orban, presedintele PNL, o lauda pe Laura Codruta Kovesi dupa conferinta de presa sustinuta miercuri seara de sefa DNA. Desi DNA solicita in continuare condamnarea sa la inchisoare, Orban se declara mare sustinator al institutiei impotriva unor canale medie.Vezi si: Miscarea de PR…

- Miercuri a inceput reuniunea de doua zile la nivelul ministrilor apararii ai tarilor membre ale NATO. Planificata sedinta a Comisiei NATO-Ucraina la nivelul ministrilor apararii nu va avea loc, din cauza ca Ungaria s-a folosit de dreptul sau de veto pentru a bloca aceasta reuniune. Pe de alta parte,…

- Uniunea Europeana trebuie sa depuna mai mult efort in intengrarea statelor din Balcani, a declarat vineri premierul Ungariei, Viktor Orban, adaugand ca Budapesta ca incerca sa accelereze dezvoltarea Serbiei, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Liviu Dragnea a devenit ironic cand a fost intrebat despre cazul Darius Valcov și daca consilierul ar trebui sa iși dea demisia dupa ce a primit o condamnare cu executare in prima instanța. Dragnea a mai precizat și ca ii pare rau pentru problemele pe care le are social democratul dar decizia de demitere…

- Bulgaria ocupa de ani de zile unul dintre cele mai rusinoase locuri in Europa ca pondere a economiei subterane. Nivelul mediu al sectorului gri in Bulgaria in perioada 1991 - 2015 este de 29,7%, inaintea noastra intre statele europene fiind doar Romania - cu 30,1%. Acestea sunt datele FMI care cuprind…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a anuntat marti ca a primit, din partea ministrului ungar de Externe invitatia oficiala transmisa de premierul Viktor Orban, cei doi urmand sa se intalneasca in calitate de sefi de partide. "Am abordat cateva teme importante pentru Romania si Ungaria. Proiecte…

- Urmare a unei interpelari a deputatului PMP Constantin Codreanu, Președinte al Comisiei pentru comunitațile de români din afara granițelor țarii, Ministerul pentru Românii de Pretutindeni (MRP) aduce la cunoștința deputatului aspecte importante ce țin de cooperarea interguvernamentala…

- Membrii Comitetului Executiv al PSD Dambovita au analizat in sedinta de vineri activitatea reprezentantilor partidului in consiliul judetean si au votat retragerea sprijinului politic lui Oprea. ''Am luat decizia de retragere a sprijinului politic pentru functia de presedinte al CJ Dambovita…

- Opt tari est-europene, inclusiv Romania, vor suplimenta sumele alocate bugetului comunitar in viitorul cadru financiar multianual al UE, pentru a contribui astfel la acoperirea golului creat de Brexit in acest buget. Anuntul a fost facut, vineri, de seful de cabinet al prim-ministrului ungar…

- In 2017, in Europa, numarul cererilor de azil aproape ca s-a injumatatit comparativ cu anul 2016. Datele au fost furnizate de Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO), care a difuzat cifrele de anul trecut din care reiese ca UE, plus Norvegia si Elvetia, au primit 706. 913 de cereri, cu 43% mai…

- Igor Dodon nu renunta la retorica sa îndreptata împotriva Acordului de Asociere UE - Republica Moldova. Seful statului sustine ca pe acest subiect trebuie organizat un referendum, unde cetatenii ar avea ocazia sa se expuna daca vor denuntarea Acordului sau nu scrie adevarul.ro. …

- Silvio Berlusconi s-a intalnit cu presedintele Comisiei UE, Jean Claude Juncker, cu care a avut discutii timp de 40 de minute la Bruxelles. La intalnire a participat si presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, potrivit Rador care citeaza Il Giornale.

- Formularul 600. Misa: plata sa se faca pe baza de CNP Ministrul Finantelor, Ionut Misa, a declarat marti, la Senat, ca regimul declararii veniturilor din activitati independente ar putea fi schimbat astfel incat sa nu mai fie necesara depunerea Declaratiei (Formularului) 600, iar plata contributiilor…

- Negocierile pentru coalitia intre CDU-CSU si SPD incep in forta. Angela Merkel isi joaca cariera politica, Martin Schulz credibilitatea. Pentru Angela Merkel, nu mai e timp de pierdut. Germanii si Europa intreaga asteapta de peste patru luni un guvern stabil la Berlin, scrie Le Point . In schimb, polonezii…

- Cel mai vehement critic al politicii merkeliene privind migratia a fost chiar de la inceput, in afara de premierul Viktor Orban, ministrul austriac de externe de la acea vreme, Sebastian Kurz. Tanarul politician este, din decembrie anul trecut, cancelarul Austriei. Dupa alegerea sa in aceasta functie…

- Interesul Rusiei de a-si extinde colaborarea cu tarile din spatiul post-sovietic este determinat de interese pe termen lung. Politica Occidentului, care incearca sa izoleze Rusia, creand in jurul frontierelor acesteia un cordon "sanitar", este cea care face ca Moscova sa continue sa promoveze politica…

- Partidul Socialist Maghiar (MSZP) si formațiunea extremista Jobbik au solicitat demisia premierului Mihai Tudose. Asta dupa ce șeful Guvernului de la București declarase ca daca steagul secuiesc va flutura pe institutiile din Tinutul Secuiesc, „toti vor flutura langa steag”. Ulterior solicitarilor…

- Presedintele PNL Cluj, europarlamentarul Daniel Buda, spune ca gestul extremistilor maghiar, care au acoperit cu un steag al tinutului secuiesc placa cu stema de pe sediul Ambasadei Romaniei din Budapesta, trebuie sa genereze reactii urgente din partea presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude…

- Primul Campionat European de atletism in Romania. Evenimentul are loc in mai, la Timișoara. Campionatul European de 24 de ore alergare, a carui a 22-a editie se va desfasura pe 26-27 mai la Timisoara, pune Romania pe harta marilor campionate de atletism, dupa cum a declarat, in cadrul unei conferinte…

- Presedintele PNL Cluj, europarlamentarul Daniel Buda, spune ca gestul extremistilor maghiari, care au acoperit cu un steag al tinutului secuiesc placa cu stema de pe sediul Ambasadei României din Budapesta, trebuie sa genereze reactii urgente din partea presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude…

- Partidul Socialist Maghiar (MSZP) si Jobbik cer retragerea premierul Mihai Tudose ca urmare a afirmatiei potrivit careia daca steagul secuiesc va flutura pe institutiile din Tinutul Secuiesc, "toti vor flutura langa steag". Conform MTI, Istvan Szavay, deputat Jobbik in Parlamentul Ungariei, a tinut…

- Cu cel mai recent sondaj de opinie aratand ca cei mai multi polonezi vor ca tara lor sa ramana in UE, guvernul de la Varsovia s-a remaniat in profunzime, masura interpretata ca un pas spre calmarea conflictului cu Comisia Europeana. Tot guvernul polonez incearca sa dea tarii imaginea unei ecomomii…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, si-a incheiat miercuri prima vizita in China cu un apel la coeziunea europenilor in fata "puterii de foc" a Beijingului. Importanta Imperiului de Mijloc a fost din nou ilustrata de o mega-comanda pentru Airbus. Aceasta vizita de stat de trei zile a fost dominata…

- Cel mai important trust de presa de limba maghiara din Romania, Udvarhelyi Hirado, are un nou proprietar: societatea Prima Press SRL. Managerul acesteia, Orosz Pal Levente, are legaturi cu guvernul ungar. In ultimele zile ale anului trecut, guvernul ungar a aprobat o suma-record de peste 100 de milioane…

- O femeie și soțul sau, ambii din municipiul Adjud, au fost raniți in urma unui accident rutier, care s-a petrecut duminica seara, intre Adjud și Onești. Potrivit oamenilor legii, autoturismul in care se aflau cei doi soți circula regulamentar dinspre Onești spre Adjud, fiind…

- Rolul președintelui Klaus Iohannis, ca reprezentant legitim al țarii peste hotare, este decisiv nu numai in politica de parteneriate, alianțe, angajamente, proiecte regionale, europene, euro-atlantice, dar și in ceea ce privește imaginea și forța proiectului de țara pe care Romania il propune și il…

- In Ungaria a fost constituit Grupul "Sa votam! 2018", din care fac parte, printre altii, fostul ministrul de externe Peter Balazs, precum si mai multi fosti lideri ai dreptei, precum Peter Bod si Tamas Mellar. Membrii grupului sustin ca "daca regimul iliberal al lui Viktor Orban isi va continua activitatea,…

- Ungaria se afla inaintea unui nou atac, deoarece doritorii unei cote obligatorii de preluare a imigrantilor in Europa vor incerca anul viitor sa isi impuna punctul de vedere, dupa ce la ultimul summit UE nu a fost luata nicio decizie in acest sens – a declarat vineri Viktor Orban, premierul Ungariei,…

- Ungaria considera ca o Polonie puternica este o componenta vitala a grupului central-european in interiorul Uniunii Europene, iar Budapesta va bloca orice actiune de suspendare a dreptului de vot al Varsoviei in UE, a avertizat vineri prim-ministrul ungar Viktor Orban, citat de Reuters, scrie Agerpres.…

- Bugetul este in suma de 440.000.000 lei, in descrestere cu 53,8% fata de 2017. 'Bugetul de anul viitor sta sub imperiul celor doua mari evenimente: sarbatorirea Centenarului Marii Uniri, cu evenimente speciale care vor fi produse si difuzate pe canalele TVR, si pregatirea presedintiei Romaniei…

- Premierul ungar Viktor Orban a discutat marti cu liderul Uniunii Democrate a Maghiarilor din Romania (UDMR), Kelemen Hunor, despre aspecte culturale si de invatamant care ii privesc pe etnicii maghiari din Romania, a anuntat marti seful serviciului de presa al executivului de la Budapesta, Bertalan…

- Premierul ungar Viktor Orban a discutat marți cu liderul Uniunii Democrate a Maghiarilor din Romania (UDMR), Hunor Kelemen, despre aspecte culturale și de invațamant care ii privesc pe etnicii maghiari din Romania, a anunțat marți șeful serviciului de presa al executivului de la Budapesta, Bertalan…

- Din cei 8,2 milioane de alegatori inscriși, "peste 2,3 milioane" au raspuns și "aproape toți" s-au exprimat in sensul dorit de Budapesta, a facut cunoscut un purtator de cuvant, Bence Tuzson, pe baza a 1,5 milioane de raspunsuri examinate. "Ungurii au spus (...) nu cotelor obligatorii de relocare,…

- Consultarea populara lansata la inceputul lunii octombrie de premierul naționalist ungar, Viktor Orban, pentru a valida politica sa impotriva migranților reprezinta un succes, a afirmat duminica guvernul pe baza rezultatelor parțiale, transmite AFP. Din cei 8,2 milioane de alegatori inscriși, „peste…

- Presa germana cuprinde referiri ample la vizita bilaterala pe care presedintele turc Recep Tayyip Erdogan o va efectua in Grecia. Corespondentele publicate in editiile electronice ale Hannoversche Allgemeine Zeitung si Neue Presse din Hanovra, dar si in Dresdner Neueste Nachrichten arata ca presedintele…

- Intr-un moment in care Rezerva Federala americana si alte mari banci centrale se pregatesc sa puna capat programelor de relaxare cantitativa, Banca Centrala a Ungariei (NBH) intentioneaza sa demareze un astfel de program, informeaza Bloomberg. Incepand din luna ianuarie 2018, Banca Centrala…

- In cadrul vizitei intreprinse la Strasbourg, delegatia politica din Republica Moldova condusa de Vlad Plahotniuc a avut o intrevedere cu presedintele Comisiei de la Venetia, Gianni Buquicchio. Discutiile s-au axat pe colaborarea Moldovei cu Comisia de la Venetia, liderul PDM Vlad Plahotniuc apreciind…

- Viktor Orban, prim-ministrul Ungariei, a declarat, vineri, ca ”reteaua Soros” s-a inscris in campania electorala de la Budapesta, cu scopul de a destabiliza Guvernele care iau atitudine impotriva refugiatilor musulmani, relateaza agentia MTI.

- Președintele american Donald Trump le-ar fi cerut in repetate randuri, pe parcursul verii, republicanilor de marca din Senatul SUA sa renunțe la ancheta Comisiei pentru serviciile de informații din aceasta camera a Congresului SUA pe tema presupusului amestec al Rusiei in alegerile prezidențiale…