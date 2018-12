Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Romaniei in Statele Unite ale Americii, George Cristian Maior, a efectuat joi, 6 decembrie 2018, o vizita in statul Delaware, ocazie cu care s-a intalnit cu guvernatorul statului, John Carney, cu cei doi senatori ai acestui stat, Christopher Coons și Tom Carper, cu conducerea companiei Gulftainer…

- Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței, a estimat, marți, ca exista șanse sa aiba in ianuarie primele concluzii privind investigația facuta pe piața carburanților, astfel incat sa inainteze și o propunere. Bogdan Chirițoiu a spus, marți, in cursul unei audieri la Comisia economica,…

- Bogdan Chiritoiu a spus, marti, in cursul unei audieri la Comisia economica, industrii si servicii a Senatului, ca n-are o explicatie privind preturile la carburanti, care sunt mai mari din Romania decat in Bulgaria, dar sub media din Uniunea Europeana (UE). Mai exact, in Bulgaria sunt cele mai mici…

- Ministrul Apararii, Gabriel Les au fost audiat marti in comisia de resort din Senat despre problema aparuta intre Ucraina si Rusia. Acesta a anuntat ca Romania monitorizeaza foarte atent situatia iar pe 11 decembrie, cand este programata o sedinta a Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, „este foarte…

- Banca Europeana de Investitii (BEI) a asigurat, de la inceputul colaborarii cu Romania, investitii de peste 13 miliarde de euro in aproape 130 de proiecte, fiind un pilon important pentru dezvoltarea economica strategica a tarii, a declarat marti guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu,…

- Premierul Viorica Dancila anunța ca Romania este pe primul loc in Uniunea Europeana la creșterea economica."Datele facute publice ieri de INS arata ca masurile luate sunt cele corecte. Potrivit INS, in al treilea trimestru creștere economica a Romaniei a accelerat cu 1.1 % fața de ultimul…

- Ambasadorul George Maior a fost invitat sa raspunda intrebarilor senatorilor din Comisia de politica externa in legatura cu declarațiile recente pe care acesta le-a facut dupa scrisoarea lui Rudolph Giuliani.