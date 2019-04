Stiri pe aceeasi tema

- Gest epocal facut de Papa Francisc, care a ingenunchiat in fața unor politicieni din Sudanul de Sud și le-a sarutat pantofii, implorandu-i sa pastreze pacea. Momentul filmat face inconjurul internetul, devenind viral și in Romania. Suveranul Pontif este așteptat in țara noastra, in perioada 31 mai -…

- Vizita Sanctitatii Sale, Papa Francisc, in Romania in 31 mai-2 iunie 2019 are o importanta semnificatie geopolitica. Luptator convins impotriva politicilor anti-imigratie, Papa Francisc transmite prin vizita sa un mesaj puternic guvernelor din Europa Centrala in favoarea deschiderii si tolerantei. In…

- Papa Francisc a refuzat sa lase credincioșii sa ii sarute inelul și a explicat ca a facut acest lucru de teama raspandirii microbilor in randul pelerinilor. „Papa mi-a spus ca nu a permis sarutul inelului la Loreto din motive de igiena. Nu pentru sine, ci pentru a evita contaminarea atunci cand sunt…

- Zvonul ca un barbat intr-o dubita alba care rapeste copii, cel mai probabil pentru trafic de minori si trafic ilegal cu organe, s-au raspandit in ultimele saptamani in Franta. In urma zvonului, mai multe persoane inarmate cu bate, cutite de bucatarie si alte arme improvizate, au mers in taberele…

- Vizita apostolica in Romania a Papei Francisc se va desfasura in perioada 31 mai - 2 iunie, la Bucuresti, Sumuleu Ciuc, Iasi si Blaj, a informat, luni, Administratia Prezidentiala. Potrivit sursei citate, Suveranul Pontif se va afla la Bucuresti pe 31 mai, la Sumuleu Ciuc si la Iasi pe…

- Autoritatile romane pregatesc masuri exceptionale pentru vizita Papei Francisc in Romania. Planul de securitate a fost pus la punct de Comandamentul operativ, special creat pentru acest eveniment, iar pana pe 11 aprilie va avea loc si o repetitie generala. Suveranul Pontif va fi pazit, si de vestita…

- Papa Francisc vine in Romania, in perioada 31 mai - 2 iunie. Suveranul Pontif va merge in Bucuresti, Iasi, Blaj si la Sanctuarul marian de la Sumuleu Ciuc. Cei care vor sa-l vada pe Suveranul Pontif la Șumuleu Ciuc trebuie sa se inscrie online. De maine, 1 martie, vor incepe inscrierile online a pelerinilor…